Chanel выпускают новый аромат. Его лицом стала актриса Марго Робби

Марго Робби стала лицом Gabrielle Chanel Essence — нового аромата французского бренда, над которым работал парфюмер Оливье Польж. В композицию вошли ноты четырех белых цветов, которые очень любила сама Габриэль Шанель: жасмина, иланг-иланга, туберозы и апельсина. Выход Gabrielle Chanel Essence запланирован на 1 сентября 2019 года, но кадры из его рекламной кампании, снятой фотографом Ником Найтом, можно увидеть уже сейчас.

Напомним, за пару недель до премьеры парфюма в широкий прокат выйдет фильм «Однажды в…Голливуде», в которой Марго Робби исполнила роль Шэрон Тейт. Также актриса сыграет куклу Барби в новом проекте Warner Bros. и Mattel, режиссером которого станет автор фильмов «Милая Френсис» и «Леди Берд» Грета Гервиг.