Guerlain выпустили новую коллекцию макияжа — для тех, кто не уехал в отпуск, но очень хочет летний загар!
В этом сезоне узор пейсли обретают не только банданы Saint Laurent и рубашки MSGM, но и футляры бьюти-средств из новой коллекции Guerlain. Лот один — пудра в шариках Météorites Perles de Satin, выпущенная в оттенках фуксии и апельсина и создающая эффект загара (если вы так и не отправились в отпуск этим летом). Лот два — румяна с водной текстурой Bubble Blush, которые насыщают кожу пылким магнетическим сиянием. И лот три — помада Rouge G с микрокристаллами, маслом жожоба и гиалуроновой кислотой, которые повышают стойкость цвета, питают кожу и придают объем губам.
На звание бестселлеров этого лета также претендует пудра Terracotta, спрятанная в корпусе из необработанного дерева и совмещающая функции румян и хайлайтера, и спрей для загара Terracotta, который не требует распределения руками, быстро впитывается и не оставляет разводов на коже. Пудра стоит 4890 рублей, спрей — 3200 рублей, в то время как румяна в шариках — 4300 рублей, а румяна Bubble blush — 2760 рублей. Все средства уже продаются в корнерах Guerlain и готовятся к путешествию на юг (или поездке на берег Финского залива!)
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