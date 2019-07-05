Guerlain выпустили новую коллекцию макияжа — для тех, кто не уехал в отпуск, но очень хочет летний загар!

В этом сезоне узор пейсли обретают не только банданы Saint Laurent и рубашки MSGM, но и футляры бьюти-средств из новой коллекции Guerlain. Лот один — пудра в шариках Météorites Perles de Satin, выпущенная в оттенках фуксии и апельсина и создающая эффект загара (если вы так и не отправились в отпуск этим летом). Лот два — румяна с водной текстурой Bubble Blush, которые насыщают кожу пылким магнетическим сиянием. И лот три — помада Rouge G с микрокристаллами, маслом жожоба и гиалуроновой кислотой, которые повышают стойкость цвета, питают кожу и придают объем губам.