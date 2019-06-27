Для ухода за нормальной кожей Oriflame представила четыре средства: очищающий крем для умывания, освежающий тоник, увлажняющий крем и восстанавливающая маска-скраб. В их основе — алоэ вера и кокосовая вода, которые помогут поддерживать здоровое состояние кожи. Алоэ вера притягивает и удерживает влагу в клетках, тонизирует, смягчает и успокаивает кожу, благодаря чему она выглядит более гладкой и сияющей. Кокосовая вода, в свою очередь, отлично освежает, питает кожу и делает тон лица более ровным. Эти средства хороши еще и тем, что их можно использовать в любом возрасте — и в 20, и в 40 лет.

Обычно обладатели жирного типа кожи борются с воспалениями, жирным блеском, черными точками и расширенными порами. Улучшить состояние кожи по всем этим параметрам поможет экстракт чайного дерева и мексиканский лайм. Эти компоненты как раз входят в состав новых средств Love Nature для жирной кожи: очищающего геля для умывания, сужающего поры тоника, матирующего крема-флюида, антибактериального средства для лица и очищающей маски-скраба. Экстракт чайного дерева обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, мексиканский лайм — нормализует работу сальных желез, очищает и сужает поры и тонизирует кожу. Вместе они помогут выровнять тон кожи.

Для сухого типа кожи

Главная проблема сухой кожи — из-за недостатка липидов она не способна удерживать влагу, а еще на ней легко появляются покраснения. Поэтому для линии по уходу за сухой кожей специалисты Oriflame выбрали овес и суперфуд ягоды годжи. Благодаря витаминам группы В овес увлажняет, питает кожу и предотвращает шелушения. Ягоды годжи содержат огромное количество витаминов, аминокислот и питательных веществ — они помогают успокоить кожу лица и сохранить влагу. В эту линейку средств вошли: смягчающая мицеллярная вода, питательный крем для лица и успокаивающая маска.

Среди всех средств Love Nature есть и универсальное — для всех типов кожи. Это освежающий крем-гель с органическим экстрактом алоэ вера и кокосовой водой для кожи вокруг глаз. Еще бренд выпустил спонж конняку из натурального растительного волокна — настоящий must-have в уходе за любой, даже чувствительной кожей. Такой спонж очищает и отшелушивает кожу.