Для лауреаток и любимых героинь «Собака.ru» подготовка к красной дорожке «Топ-50» началась с девичника в Arts Square Gallery, где актрису Аглаю Тарасову, дизайнера Юлию Матвиенко, модель Сашу Панику и других собирали к НЕцеремонии стилисты Wella Professionals и визажисты Guerlain.

Некоторые гостьи пришли с четким видением своего образа и даже с подготовленным в отдельной папке смартфона мудбордом: дизайнер 404 not found (лауреат в номинации «Мода») Алена Феликсова была решительно настроена на гранж, а галерист Кристина Сасонко – на зеленые смоки, в тон платью и изумрудам на серьгах из коллекции Ballet.Premiere семейного ювелирного бренда Sasonko.

Профессиональную гиперответственность проявила модель Татьяна Неклюдова, которая показала стилисту по волосам из «Сети центров красоты №1 OLA» целый видеотуториал от Яниса Чамалиди: как укладывать локоны к его наряду, дизайнер в двухминутном ролике показывал пассами прямо на собственной голове. Идеальный объем сверху, который изображал Янис, сгенерировали с помощью сухого шампуня EIMI Dry Me.

Девелопер Юлия Роженцева, наоборот, была настроена на эксперимент – и стилист Виктория Островская ловко сконструировала два шара из ее прядей. Лук принцессы Леи 2.0 был прочно зафиксирован лаком EIMI Super Set и продержался до конца афтепати!

Ту же надежность показал карандаш Le Crayon Long Tenue, которым визажист Guerlain начертила эффектные стрелки на веках Саши Паники. А затем по просьбе закаленной подиумами модели продлила их в уголок глаза и поставила тренди-точки под нижними ресницами.