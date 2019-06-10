Девичник Wella Professionals и Guerlain перед «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга-2019»
Для лауреаток и любимых героинь «Собака.ru» подготовка к красной дорожке «Топ-50» началась с девичника в Arts Square Gallery, где актрису Аглаю Тарасову, дизайнера Юлию Матвиенко, модель Сашу Панику и других собирали к НЕцеремонии стилисты Wella Professionals и визажисты Guerlain.
-
-
-
-
-
-
-
Алина Малютина
-
Яна Лапикова, Татьяна Першина, Виолетта Драйгор
-
Некоторые гостьи пришли с четким видением своего образа и даже с подготовленным в отдельной папке смартфона мудбордом: дизайнер 404 not found (лауреат в номинации «Мода») Алена Феликсова была решительно настроена на гранж, а галерист Кристина Сасонко – на зеленые смоки, в тон платью и изумрудам на серьгах из коллекции Ballet.Premiere семейного ювелирного бренда Sasonko.
Профессиональную гиперответственность проявила модель Татьяна Неклюдова, которая показала стилисту по волосам из «Сети центров красоты №1 OLA» целый видеотуториал от Яниса Чамалиди: как укладывать локоны к его наряду, дизайнер в двухминутном ролике показывал пассами прямо на собственной голове. Идеальный объем сверху, который изображал Янис, сгенерировали с помощью сухого шампуня EIMI Dry Me.
Девелопер Юлия Роженцева, наоборот, была настроена на эксперимент – и стилист Виктория Островская ловко сконструировала два шара из ее прядей. Лук принцессы Леи 2.0 был прочно зафиксирован лаком EIMI Super Set и продержался до конца афтепати!
Ту же надежность показал карандаш Le Crayon Long Tenue, которым визажист Guerlain начертила эффектные стрелки на веках Саши Паники. А затем по просьбе закаленной подиумами модели продлила их в уголок глаза и поставила тренди-точки под нижними ресницами.
Statement eyes вместо statement jewelry выбрала и актриса Полина Филоненко – ее грандиозные черно-серые с просинью смоки, составленные из палитр №04 и №05 Guerlain Palette 5 Couleurs (одной на это полотно точно бы не хватило!) составили отличный дуэт с пиджаком мужского кроя.
В отношении помады гостьи «ТОП-50» проявили полное единодушие — и противопоставили нежному нюду только классический алый Rouge G de Guerlain. Сатиновый оттенок №25 выбрали сразу три лауреата: совладелица бренда JM Studio Юлия Матвиенко, идеолог велнесс-курорта «Первая линия» Мария Грудина и актриса «Кислоты» Арина Шевцова. Церемония или НЕцеремония — а к красной ковровой дорожке и статуэткам «Собаки» этот цвет подходит перфектно! А благодаря технике ghd все героини приобрели законченный образ: идеально прямые и гладкие волосы, легкие локоны или гофре — все предпочтения были учтены.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.