Как краситься и стричься этим летом? 9 главных трендов с красных дорожек

Прошедшие Met Gala, Coachella и Каннский кинофестиваль продиктовали главные бьюти-тренды на грядущее лето. Учимся делать фигурные стрелки как у звезды «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон и аккуратный пучок как у шоу-стоппера красных дорожек Хлои Севиньи.

Лили-Роуз Депп в Instagram своего визажиста Сэма Виссера, май 2019

Люси Бойнтон на вечеринке номинантов BAFTA, февраль 2019

Приянка Чопра на Каннском кинофестивале, май 2019

Фигурные стрелки Известность английской актрисе, которая до «Рапсодии» снималась в фильмах «Синг Стрит», «За пропастью во ржи» и «Убийство в восточном экспрессе» (вместе с мировым секс-символом Сергеем Полуниным), принесла не столько талантливая игра, сколько ее фэшн- и бьюти-выходы. За ресницы, напоминающие паучьи лапки, и веки, переливающиеся словно дискобол, отвечает визажист Люси Бойнтон — Джо Бейкер. Она же делала для актрисы нюдовый макияж с треугольными стрелками, который теперь активно повторяют ее коллеги — от Лили Роуз-Депп, также вдохновившейся образами Шэрон Тейт в 1960-х годах, до Приянки Чопры, до этого предпочитающей «глухие» смоки.

Софи Тернер на премьере фильма «Люди Икс: Темный Феникс» в Мехико, 2019

Приянка Чопра на Met Gala, май 2019

Меган Роше на показе Chanel Metiers d'Art, декабрь 2018

Джиджи Хадид на Met Gala, май 2019

Белая подводка Фигурные стрелки могут быть не только черного, но и белого цвета — на этом настаивают визажисты Пати Дуброфф, Джорджи Эйсдел и Элли Маалуф, которые красят Джиджи Хадид, Софи Тернер и моделей на показе Chanel. Преимущества светлого лайнера в том, что он а) визуально увеличивает глаза; б) легко наносится; в) и так же легко стирается. Переделывать стрелки по несколько раз, корректируя неровности и опаздывая на работу, больше не нужно!

Хейли Стейнфилд на Met Gala, май 2019

Селин Дион на Met Gala, май 2019

Бэкстейдж весенне-летнего показа Erdem, сентябрь 2018

Неоновые тени Кислотные оттенки зеленого, оранжевого и голубого из коллекций одежды Off-White, Tom Ford и Balenciaga, переместились на лица Селин Дион, Эль Фаннинг и Хейли Стейнфилд. Визажисты артисток, которые раскрасили и без того яркий Met Gala в этом году, использовали для фосфорного свечения плотные продукты — подводки, стики и жидкие тени, а блогер-миллионник Елена Крыгина, которая недавно запустила собственный косметический бренд, предлагает взять для этого мультифункциональные кремовые пигменты.

Жозефин Скривер на благотворительном вечере amfAR, май 2019

Изабель Гулар на Каннском кинофестивале, май 2019

Констанс Ву на Met Gala, май 2019

Помада вишневых оттенков Стейтмент-образ выпускницам (да и вообще всем гостям мероприятий с дресс-кодом black-tie) сделают помады вишневых оттенков. Они есть практически у всех главных брендов косметики — от M.A.C. (к примеру, Frost Lipstick) до Clarins (которые на днях представили жидкий лак для губ Joli Rouge Lacquer). Внимание, как к ангелу Victoria’s Secret Жозефин Скривер или невесте самого красивого футболиста Кевина Траппа — Изабель Гулар, обеспечено!

Марго Робби на Каннском кинофестивале, май 2019

Показ осенне-зимней коллекции Prada, февраль 2019

Милла Йовович на Каннском кинофестивале, май 2019

Селена Гомеc перед выступлением на фестивале Coachella, апрель 2019

Косы Международные стилисты по волосам — Брюс Скарлетт и Даниэль Приано — возвращают нам 2012-й. Главная прическа выпускных тех времен — сложные, перфекционистские и широкие косы — входят в моду в новой интерпретации. Небрежные, свисающие по бокам плетения, как у Марго Робби, в точности повторившей образ Шэрон Тейт (именно ее актриса играет в фильме «Однажды...в Голливуде»), или взлохмаченная, забранная наверх коса, как у Миллы Йовович, апеллирующей к фирменным чертам Юлии Тимошенко. Чем меньше в этом аккуратности, тем лучше!

Милли Бобби Браун на голливудской премьере фильма «Годзилла 2: Король монстров», май 2019

Сара Полсон на церемонии вручения премии «Оскар», февраль 2019

Хлоя Севиньи на Каннском кинофестивале, май 2019

Пучки Косичку также можно убрать в пучок, как это сделал парикмахер Адир Абергель для своей клиентки Милли Бобби Браун, на днях презентовавшей новую часть «Годзиллы» в Голливуде. Но чтобы такая прическа не выглядела «домашней» и несоответствующей случаю, ее стоит уравновесить красивым (лучше классическим) вечерним нарядом и макияжем, будто бы сделанным по бьюти-энциклопедии. В ином случае стоит обратиться к более гладким и опрятным пучкам — как у Сары Полсон на «Оскаре» и у Хлои Севиньи в Каннах.

Стелла Максвелл на Каннском кинофестивале, май 2019

Виктория Джастис на фестивале Coachella, апрель 2019

Эшли Грэм на Met Gala, май 2019

Аксессуары в волосах Брендированные заколки Gucci, в которых плюс-сайз модель Эшли Грэм приехала на Бал Института костюма, уже есть у всех. А вот зажимами, по примеру британской фэшиониста Стеллы Максвелл, волосы декорируют немногие. Попросите своего парикмахера не доводить укладку до конца и бегите на красную дорожку прямо в таком виде!

Лума Гроте на Каннском кинофестивале, май 2019

Показ осенне-зимней коллекции Burberry, февраль 2019

Кэндис Свейнпол на Met Gala, май 2019

Фигурные челки Главный челлендж этого лета — хотя бы раз сложить волосы в узоры, как у Кэндис Свейнпол, Лумы Гроте и моделей на осенне-зимнем показе Burberry. Если не получится сделать это дома самой — при помощи воды и геля сильной фиксации — вас всегда ждут петербургские экспериментаторы, которые не только освежат вам прическу, но и сделают это при помощи топора и огня!