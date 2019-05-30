18+

Как краситься и стричься этим летом? 9 главных трендов с красных дорожек

Прошедшие Met Gala, Coachella и Каннский кинофестиваль продиктовали главные бьюти-тренды на грядущее лето. Учимся делать фигурные стрелки как у звезды «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон и аккуратный пучок как у шоу-стоппера красных дорожек Хлои Севиньи.  

  • Лили-Роуз Депп в Instagram своего визажиста Сэма Виссера, май 2019

  • Люси Бойнтон на вечеринке номинантов BAFTA, февраль 2019 

  • Приянка Чопра на Каннском кинофестивале, май 2019

Фигурные стрелки 

Известность английской актрисе, которая до «Рапсодии» снималась в фильмах «Синг Стрит», «За пропастью во ржи» и «Убийство в восточном экспрессе» (вместе с мировым секс-символом Сергеем Полуниным), принесла не столько талантливая игра, сколько ее фэшн- и бьюти-выходы. За ресницы, напоминающие паучьи лапки, и веки, переливающиеся словно дискобол, отвечает визажист Люси Бойнтон — Джо Бейкер. Она же делала для актрисы нюдовый макияж с треугольными стрелками, который теперь активно повторяют ее коллеги — от Лили Роуз-Депп, также вдохновившейся образами Шэрон Тейт в 1960-х годах, до Приянки Чопры, до этого предпочитающей «глухие» смоки.

  • Софи Тернер на премьере фильма «Люди Икс: Темный Феникс» в Мехико, 2019

  • Приянка Чопра на Met Gala, май 2019

  • Меган Роше на показе Chanel Metiers d'Art, декабрь 2018

  • Джиджи Хадид на Met Gala, май 2019

Белая подводка 

Фигурные стрелки могут быть не только черного, но и белого цвета — на этом настаивают визажисты Пати Дуброфф, Джорджи Эйсдел и Элли Маалуф, которые красят Джиджи Хадид, Софи Тернер и моделей на показе Chanel. Преимущества светлого лайнера в том, что он а) визуально увеличивает глаза; б) легко наносится; в) и так же легко стирается. Переделывать стрелки по несколько раз, корректируя неровности и опаздывая на работу, больше не нужно! 

  • Хейли Стейнфилд на Met Gala, май 2019

  • Селин Дион на Met Gala, май 2019

  • Бэкстейдж весенне-летнего показа Erdem, сентябрь 2018

Неоновые тени 

Кислотные оттенки зеленого, оранжевого и голубого из коллекций одежды Off-White, Tom Ford и Balenciaga, переместились на лица Селин Дион, Эль Фаннинг и Хейли Стейнфилд. Визажисты артисток, которые раскрасили и без того яркий Met Gala в этом году, использовали для фосфорного свечения плотные продукты — подводки, стики и жидкие тени, а блогер-миллионник Елена Крыгина, которая недавно запустила собственный косметический бренд, предлагает взять для этого мультифункциональные кремовые пигменты.  

  • Жозефин Скривер на благотворительном вечере amfAR, май 2019

  • Изабель Гулар на Каннском кинофестивале, май 2019

  • Констанс Ву на Met Gala, май 2019

Помада вишневых оттенков 

Стейтмент-образ выпускницам (да и вообще всем гостям мероприятий с дресс-кодом black-tie) сделают помады вишневых оттенков. Они есть практически у всех главных брендов косметики — от M.A.C. (к примеру, Frost Lipstick) до Clarins (которые на днях представили жидкий лак для губ Joli Rouge Lacquer). Внимание, как к ангелу Victoria’s Secret Жозефин Скривер или невесте самого красивого футболиста Кевина Траппа — Изабель Гулар, обеспечено! 

  • Марго Робби на Каннском кинофестивале, май 2019

  • Показ осенне-зимней коллекции Prada, февраль 2019

  • Милла Йовович на Каннском кинофестивале, май 2019

  • Селена Гомеc перед выступлением на фестивале Coachella, апрель 2019

Косы

Международные стилисты по волосам — Брюс Скарлетт и Даниэль Приано — возвращают нам 2012-й. Главная прическа выпускных тех времен — сложные, перфекционистские и широкие косы — входят в моду в новой интерпретации. Небрежные, свисающие по бокам плетения, как у Марго Робби, в точности повторившей образ Шэрон Тейт (именно ее актриса играет в фильме «Однажды...в Голливуде»), или взлохмаченная, забранная наверх коса, как у Миллы Йовович, апеллирующей к фирменным чертам Юлии Тимошенко. Чем меньше в этом аккуратности, тем лучше!

  • Милли Бобби Браун на голливудской премьере фильма «Годзилла 2: Король монстров», май 2019

  • Сара Полсон на церемонии вручения премии «Оскар», февраль 2019

  • Хлоя Севиньи на Каннском кинофестивале, май 2019

Пучки 

Косичку также можно убрать в пучок, как это сделал парикмахер Адир Абергель для своей клиентки Милли Бобби Браун, на днях презентовавшей новую часть «Годзиллы» в Голливуде. Но чтобы такая прическа не выглядела «домашней» и несоответствующей случаю, ее стоит уравновесить красивым (лучше классическим) вечерним нарядом и макияжем, будто бы сделанным по бьюти-энциклопедии. В ином случае стоит обратиться к более гладким и опрятным пучкам — как у Сары Полсон на «Оскаре» и у Хлои Севиньи в Каннах. 

  • Стелла Максвелл на Каннском кинофестивале, май 2019

  • Виктория Джастис на фестивале Coachella, апрель 2019

  • Эшли Грэм на Met Gala, май 2019

Аксессуары в волосах 

Брендированные заколки Gucci, в которых плюс-сайз модель Эшли Грэм приехала на Бал Института костюма, уже есть у всех. А вот зажимами, по примеру британской фэшиониста Стеллы Максвелл, волосы декорируют немногие. Попросите своего парикмахера не доводить укладку до конца и бегите на красную дорожку прямо в таком виде! 

  • Лума Гроте на Каннском кинофестивале, май 2019

  • Показ осенне-зимней коллекции Burberry, февраль 2019

  • Кэндис Свейнпол на Met Gala, май 2019

Фигурные челки 

Главный челлендж этого лета — хотя бы раз сложить волосы в узоры, как у Кэндис Свейнпол, Лумы Гроте и моделей на осенне-зимнем показе Burberry. Если не получится сделать это дома самой — при помощи воды и геля сильной фиксации — вас всегда ждут петербургские экспериментаторы, которые не только освежат вам прическу, но и сделают это при помощи топора и огня!

Фото: REX/Shutterstock, Instagram, архивы пресс-служб 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также