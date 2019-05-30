Как краситься и стричься этим летом? 9 главных трендов с красных дорожек
Прошедшие Met Gala, Coachella и Каннский кинофестиваль продиктовали главные бьюти-тренды на грядущее лето. Учимся делать фигурные стрелки как у звезды «Богемской рапсодии» Люси Бойнтон и аккуратный пучок как у шоу-стоппера красных дорожек Хлои Севиньи.
Фигурные стрелки
Известность английской актрисе, которая до «Рапсодии» снималась в фильмах «Синг Стрит», «За пропастью во ржи» и «Убийство в восточном экспрессе» (вместе с мировым секс-символом Сергеем Полуниным), принесла не столько талантливая игра, сколько ее фэшн- и бьюти-выходы. За ресницы, напоминающие паучьи лапки, и веки, переливающиеся словно дискобол, отвечает визажист Люси Бойнтон — Джо Бейкер. Она же делала для актрисы нюдовый макияж с треугольными стрелками, который теперь активно повторяют ее коллеги — от Лили Роуз-Депп, также вдохновившейся образами Шэрон Тейт в 1960-х годах, до Приянки Чопры, до этого предпочитающей «глухие» смоки.
Белая подводка
Фигурные стрелки могут быть не только черного, но и белого цвета — на этом настаивают визажисты Пати Дуброфф, Джорджи Эйсдел и Элли Маалуф, которые красят Джиджи Хадид, Софи Тернер и моделей на показе Chanel. Преимущества светлого лайнера в том, что он а) визуально увеличивает глаза; б) легко наносится; в) и так же легко стирается. Переделывать стрелки по несколько раз, корректируя неровности и опаздывая на работу, больше не нужно!
Неоновые тени
Кислотные оттенки зеленого, оранжевого и голубого из коллекций одежды Off-White, Tom Ford и Balenciaga, переместились на лица Селин Дион, Эль Фаннинг и Хейли Стейнфилд. Визажисты артисток, которые раскрасили и без того яркий Met Gala в этом году, использовали для фосфорного свечения плотные продукты — подводки, стики и жидкие тени, а блогер-миллионник Елена Крыгина, которая недавно запустила собственный косметический бренд, предлагает взять для этого мультифункциональные кремовые пигменты.
Помада вишневых оттенков
Стейтмент-образ выпускницам (да и вообще всем гостям мероприятий с дресс-кодом black-tie) сделают помады вишневых оттенков. Они есть практически у всех главных брендов косметики — от M.A.C. (к примеру, Frost Lipstick) до Clarins (которые на днях представили жидкий лак для губ Joli Rouge Lacquer). Внимание, как к ангелу Victoria’s Secret Жозефин Скривер или невесте самого красивого футболиста Кевина Траппа — Изабель Гулар, обеспечено!
Косы
Международные стилисты по волосам — Брюс Скарлетт и Даниэль Приано — возвращают нам 2012-й. Главная прическа выпускных тех времен — сложные, перфекционистские и широкие косы — входят в моду в новой интерпретации. Небрежные, свисающие по бокам плетения, как у Марго Робби, в точности повторившей образ Шэрон Тейт (именно ее актриса играет в фильме «Однажды...в Голливуде»), или взлохмаченная, забранная наверх коса, как у Миллы Йовович, апеллирующей к фирменным чертам Юлии Тимошенко. Чем меньше в этом аккуратности, тем лучше!
Пучки
Косичку также можно убрать в пучок, как это сделал парикмахер Адир Абергель для своей клиентки Милли Бобби Браун, на днях презентовавшей новую часть «Годзиллы» в Голливуде. Но чтобы такая прическа не выглядела «домашней» и несоответствующей случаю, ее стоит уравновесить красивым (лучше классическим) вечерним нарядом и макияжем, будто бы сделанным по бьюти-энциклопедии. В ином случае стоит обратиться к более гладким и опрятным пучкам — как у Сары Полсон на «Оскаре» и у Хлои Севиньи в Каннах.
Аксессуары в волосах
Брендированные заколки Gucci, в которых плюс-сайз модель Эшли Грэм приехала на Бал Института костюма, уже есть у всех. А вот зажимами, по примеру британской фэшиониста Стеллы Максвелл, волосы декорируют немногие. Попросите своего парикмахера не доводить укладку до конца и бегите на красную дорожку прямо в таком виде!
Фигурные челки
Главный челлендж этого лета — хотя бы раз сложить волосы в узоры, как у Кэндис Свейнпол, Лумы Гроте и моделей на осенне-зимнем показе Burberry. Если не получится сделать это дома самой — при помощи воды и геля сильной фиксации — вас всегда ждут петербургские экспериментаторы, которые не только освежат вам прическу, но и сделают это при помощи топора и огня!
Фото: REX/Shutterstock, Instagram, архивы пресс-служб
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