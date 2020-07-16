Какие бьюти-тренды, навязанные глянцем и Instagram-блогерами, являются не очень эффективными, а иногда и рискованными? Публикуем полезный отрывок из «Главная книга косметического маньяка. О бьюти-трендах, домашнем уходе и уколах молодости честно», которую написали создательницы популярного фейсбук-сообщества «Косметический маньяк» врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Смольянова и маркетолог Татьяна Масленникова.
«Косметический маньяк»: вот 9 не очень эффективных, а порой даже рискованных бьюти-процедур
1. BBGLOW (Сияющая кожа, или Эффект тональника на год)
Процедура пришла к нам из стран Азии и основана на введении в эпидермальный слой пигментов, создающих красивый тон. Впервые эту процедуру рекламировала в России Мария Погребняк, стоимость начиналась от 25 тысяч рублей. Подробности процедуры на тот момент не разглашались, и автор методики (Алена Куталия) рассказывала, что состав используемых средств не разглашается до получения патента. А вот судя по видео процедуры, можно сделать следующие выводы, говорящие об опасности метода:
• средство, наносимое на кожу, напоминает тональный крем различных оттенков и вряд ли является стерильным препаратом, а значит, создает угрозу инфицирования ткани;
• аппарат, используемый для нанесения тонального крема, визуально очень похож на дермапен с комплектом игл определенного диаметра и длины. В России он не сертифицирован для работы;
• автор метода утверждает, что эффект сохраняется год, но при этом тональная сыворотка вводится в верхние слои эпидермиса, в чем кроется главное противоречие, ведь верхний слой эпидермиса представлен клетками-корнеоцитами (роговыми клетками), которым свойственно слущиваться и полностью обновляться в течение 28–35 дней. О каком эффекте на год может быть речь в таком случае;
• если же тональная сыворотка вводится глубже, то тут мы получаем эффект татуировки на лице, что сопряжено с рядом последствий, так как основу светлых оттенков составляют оксид титана и диоксид цинка. Кроме этого, он может содержать препараты железа, обеспечивающего красный цвет, а при воздействии ряда омолаживающих лазерных методик на кожу лица может произойти реакция, и красный станет синим либо черным;
• кроме того, не стоит исключать изменение оттенка нашей кожи в процессе загара, и предсказать, насколько сочетаем будет естественный загар с забитым под кожу пигментом неизвестного состава и происхождения, очень сложно;
• хочется отметить, что из всех цветов в татуировках на лазерное воздействие не реагирует именно белый компонент пигмента, который со временем может желтеть, поэтому даже легкая ошибка в выборе глубины введения может не только спровоцировать развитие инфекционного процесса на лице, но и привести к необратимой пигментации кожи.
Вывод: Как врач-косметолог, я не рекомендую эту процедуру своим пациентам и считаю ее крайне опасной, с чем соглашаются большинство моих коллег. А падение спроса на нее подтверждает и резкое снижение цены. Сейчас за нее инстаграм-специалисты просят уже 3000 рублей.
2. HYALURON PEN. Методика безинъекционного увеличения губ
Процедура к нам пришла из азиатских стран, и заманчивая фраза «увеличение губ без иголок» привлекла даже меня. Принцип работы аппарата основан на ударной волне, за счет чего создаются микроразрывы в коже и препарат, содержащий гиалуроновую кислоту, попадает в ткань. Во время процедуры даже с анестезией я чувствовала эти резкие удары не только в области губ, но и в области передних зубов. А уж гематомы после процедуры, держащиеся неделю, и вовсе оставили негативное впечатление, причем как только они сошли, прошел и эффект. Поэтому результат процедуры сомнителен, и рекомендовать ее я не стану. К тому же использовать для данной процедуры производитель рекомендует часто свои сыворотки, которые не сертифицируются как фармацевтические препараты для имплантации в ткани, и тут уже встает вопрос о качестве препаратов. При попытке же ввести не биоревитализант, а филлер горе-специалисты сталкиваются с последствиями в виде узлов и шишек, связанных с неравномерным распределением препарата.
3. Ультразвуковая кавитация для борьбы с жировыми отложениями
Она была изобретена в 2006 году, суть метода — в воздействии на жировые клетки низкочастотного ультразвука без термического эффекта, вследствие чего происходят разрыв мембраны жировых клеток, повреждение и расслоение коллагеновых волокон и выход в межклеточное пространство большого количества триглицеридов и холестерина. Одними из преимуществ метода являются его всесезонность и чрезкожное воздействие (без повреждения кожи), но опасность кроется в том, что люди с большим объемом жировой ткани часто имеют соматические заболевания, при которых страдают органы обмена (печень, поджелудочная, желчный), и резкий выброс триглицеридов и холестерина негативно сказывается на здоровье, а кроме того, может спровоцировать закупорку мелких кровеносных сосудов в жизненно важных органах (сердце, легкие, головной мозг), что приводит к ишемии и омертвению участков ткани. Да, меня сейчас возненавидят производители кавитационного оборудования, но я хотела бы использовать полностью свои мозги, а не переживать по поводу ишемических зон и негативных последствий.
4. Домашний мезороллер
Мезороллер — это специальный валик с иголками определенной длины (0,2–2 мм), используемый для процедуры безинъекционной мезотерапии. Заманчива процедура тем, что ее можно проводить дома без специального образования («косметолог на дому»). Но качество игл в мезороллерах бывает настолько низким, что они тупятся буквально после первого применения или застревают в коже лица. Обработать мезороллер дома, используя растворы для дезинфекции или стерилизации, мало кому приходит в голову, а причинять себе болезненные ощущения (интенсивность воздействия обеспечивается достаточно глубокими проколами кожи, вплоть до появления капиллярного кровотечения) готова не каждая женщина. Зато разнести инфекцию по коже лица и шеи этим прибором достаточно просто.
5. Альтератерапия или ультразвуковой SMAS-лифтинг
В целом я не против данной методики. Даже более того, в своей практике работаю на аппаратах Doublo и «Ультраформер», использующих технологию сфокусированного ультразвука для воздействия на систему SMAS (на сухожилия и фасции, покрывающие мышцы и жировые пакеты на лице). Но не нужно противопоставлять этот метод хирургической подтяжке лица! Ведь это рождает в женщинах веру, что и в 50, и в 60, и в 70 лет они смогут избавиться он ненавистного второго подбородка, убрать избыток тканей на лице, не прибегая к помощи хирурга. А на самом деле метод напрямую зависит от возможностей регенерации вашей ткани, ведь, создавая микроповреждения на системе SMAS, мы надеемся получить за счет этого сокращение объемов и лифтинг, а регенерация, увы, у всех разная, она очень часто зависит от генетики, образа жизни и возраста пациента, поэтому не стоит обманывать людей ради сиюминутной прибыли. Говорите честно: наш метод — для пациентов 35–40 лет, только в этом возрасте можно добиться желаемого результата. А кроме того, наш метод способен вывести филлеры из лица, поэтому не стоит делать контурную пластику до подобных процедур.
6. Микроблейдинг бровей
Это разновидность татуажа, которая тоже пришла к нам из стран Азии. Микроблейдинг я знаю изнутри, так как в течение пары лет его активно практиковала, и хорошо, что мне повезло с тренером — не испортила лица своих пациентов. Очень привлекательно в данной методике то, что она быстрая и ей сможет научиться любой специалист, даже не имеющий отношения к перманентному макияжу. Плюсом является и низкая стоимость расходных материалов (манипула для отрисовки волосков стоит порядка 1000 рублей, иглы-лезвия — от 100 рублей за 1 шт., а пигменты вы можете найти даже на «Алиэкспрессе»). Конечно, качество работы будет напрямую зависеть от качества пигментов и опыта мастера. Если же вам не повезло в выборе специалиста, то есть риск обрести обезображивающие рубцы на всю жизнь и сине-черные полоски вместо бровей, которые уже не скорректирует ни один мастер. Да и посудите сами: рассматривая тот либо иной метод и оценивая его эффективность, я всегда предлагаю подождать год или два. Как только на методику начинает резко снижаться цена (вспомните про bb glow), это первый сигнал к тому, что метод не признан эффективным. К тому же в любом направлении татуажа смотрите не свежие работы, а ЗАЖИВШИЕ. Именно это позволит вам верно оценить результаты и найти своего мастера.
7. Профиль или «овал Джоли»
Сейчас очень популярный запрос в инста-мире на более четкий овал лица, выразительную линию подбородка и выраженные углы нижней челюсти. Поразительно, но запрос исходит от женщин, хотя, казалось бы, это признаки маскулинности. Опасность создания подобного профиля при помощи филлеров на основе гиалуроновой кислоты кроется в том, что зачастую необходимо большое количество препарата, который вводится в надмышечный слой или подмышечный. А именно в околоушной и подчелюстной зоне находится огромное количество лимфатических узлов и сосудов, которые выполняют функцию дренажной системы нашего лица. Но дренаж будет приостанавливаться конгломератом филлеров (на процедуру уходит 3–4 шприца препарата, который легко притягивает воду), и со временем мы получим отечное квадратное лицо с тусклой кожей. Да, профиль Анджелины Джоли прекрасен, но не стоит забывать о собственном здоровье в попытке создания овала.
8. Контурная пластика носа филлерами на основе гиалуроновой кислоты
Это достаточно опасная процедура, сопряженная с рядом осложнений в случае неправильного введения филлера (вплоть до тотальной слепоты). Примечательно то, что эффект от процедуры не сохраняется на длительное время. Более того, многие отмечают миграцию филлера за счет давления на него собственных тканей, и вместо утонченной спинки носа пациент приобретает широкую спинку плюс склонность к отекам. А многие рассказывают, как по утрам они буквально формируют спинку носа при помощи самомассажа, собирая филлер пальцами под кожей. Некоторые виртуозы предлагают и нитевой лифтинг кончика носа, наверное, забывая о сложностях кровоснабжения данной области и рисках эмболии сосудов. Хотя тут уже не знаешь, чего бояться — слепоты, расползания филлера или закупорки просвета сосуда, приводящей к ишемии зону, которую он кровоснабжает (проще говоря, к некрозу и гниению ткани в этих участках).
9. Безоперационная блефаропластика при помощи китайских аппаратов, называемых генераторами плазмы
На самом деле в процедуре безоперационной блефаропластики используется метод фульгурации. Фульгурация — метод лечения доброкачественных образований кожи (бородавок, папиллом, кератом, сопровождающихся разрастанием эпителия) при помощи прижигания плазмой, генерируемой токами высокой частоты без контакта с обрабатываемой поверхностью. Минус этого метода в том, что по периферии обрабатываемой зоны образуется зона коагуляции (слипшихся здоровых клеток и продуктов удаляемой ткани). Кроме того, подобную манипуляцию должен проводить врач при наличии дымоуловителя (иначе все удаляемое осядет на слизистых оболочках и врача, и пациента) и достаточных знаний и навыков.
Большая же часть предлагающих данную методику к врачам не имеют отношения, они не смогут дифференцировать наличие новообразований на коже (папилломы и кератомы могут присутствовать на веках), не смогут курировать ваш постпроцедурный уход в случае присоединения вторичной инфекции! В общем, осложнений от этой методики значительно больше, чем положительных результатов!
Пожалуй, все рискованные тренды я перечислила, но не думаю, что не будет появляться новых методов! Однако правило «подождать пару лет» будет работать безупречно, и вы сможете точно узнать, эффективна та либо иная методика или это кот в мешке. Еще одно простое правило — ЧИТАЙТЕ ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ к процедуре. Если инъекционная методика или аппаратная процедура сертифицирована, то все возможные риски и осложнения уже прописаны в согласии, как и в инструкции к фармацевтическим препаратам. Если подобного нет, то все риски вы принимаете на себя, становясь подопытным кроликом в эксперименте с собственной внешностью и здоровьем.
Отрывок предоставлен для публикации издательством ОДРИ (издательская группа ЭКСМО).
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