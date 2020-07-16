«Косметический маньяк»: вот 9 не очень эффективных, а порой даже рискованных бьюти-процедур

1. BBGLOW (Сияющая кожа, или Эффект тональника на год)

Процедура пришла к нам из стран Азии и основана на введении в эпидермальный слой пигментов, создающих красивый тон. Впервые эту процедуру рекламировала в России Мария Погребняк, стоимость начиналась от 25 тысяч рублей. Подробности процедуры на тот момент не разглашались, и автор методики (Алена Куталия) рассказывала, что состав используемых средств не разглашается до получения патента. А вот судя по видео процедуры, можно сделать следующие выводы, говорящие об опасности метода:

• средство, наносимое на кожу, напоминает тональный крем различных оттенков и вряд ли является стерильным препаратом, а значит, создает угрозу инфицирования ткани;

• аппарат, используемый для нанесения тонального крема, визуально очень похож на дермапен с комплектом игл определенного диаметра и длины. В России он не сертифицирован для работы;

• автор метода утверждает, что эффект сохраняется год, но при этом тональная сыворотка вводится в верхние слои эпидермиса, в чем кроется главное противоречие, ведь верхний слой эпидермиса представлен клетками-корнеоцитами (роговыми клетками), которым свойственно слущиваться и полностью обновляться в течение 28–35 дней. О каком эффекте на год может быть речь в таком случае;

• если же тональная сыворотка вводится глубже, то тут мы получаем эффект татуировки на лице, что сопряжено с рядом последствий, так как основу светлых оттенков составляют оксид титана и диоксид цинка. Кроме этого, он может содержать препараты железа, обеспечивающего красный цвет, а при воздействии ряда омолаживающих лазерных методик на кожу лица может произойти реакция, и красный станет синим либо черным;

• кроме того, не стоит исключать изменение оттенка нашей кожи в процессе загара, и предсказать, насколько сочетаем будет естественный загар с забитым под кожу пигментом неизвестного состава и происхождения, очень сложно;

• хочется отметить, что из всех цветов в татуировках на лазерное воздействие не реагирует именно белый компонент пигмента, который со временем может желтеть, поэтому даже легкая ошибка в выборе глубины введения может не только спровоцировать развитие инфекционного процесса на лице, но и привести к необратимой пигментации кожи.

Вывод: Как врач-косметолог, я не рекомендую эту процедуру своим пациентам и считаю ее крайне опасной, с чем соглашаются большинство моих коллег. А падение спроса на нее подтверждает и резкое снижение цены. Сейчас за нее инстаграм-специалисты просят уже 3000 рублей.