«Подружка» открывает магазины в Петербурге и Выборге

Сеть косметики «Подружка» постепенно открывает точки продаж после долгого закрытия. Можно не ждать доставку и купить в ближайшем магазине полюбившийся корейский уход, культовые маски для лица, яркие новинки декоративной косметики и все мелочи, которые могут понадобиться в повседневном использовании. В магазинах работают акции «2=3» (три продукта по цене двух), «Выгодная пара» (скидка -50% на 2-й продукт) и дополнительная утренняя скидка 5%. Еще одна хорошая новость – до 31 июля продлили скидки по дисконтной карте, накопленные по факту покупок в марте и апреле, повышенные скидки по акции «День рождения» для родившихся в апреле и мае, а также скретч-карты Фестиваля декоративной косметики, срок которых был с 1 по 30 апреля. «Подружка» приняла все необходимые меры для безопасности покупателей: регулярная обработка помещений, антисептики на кассе, разметка для социальной дистанции. Для минимизации контактов были временно убраны тестеры и не проводятся консультации визажистов, но сотрудники всегда смогут помочь с выбором нужного оттенка или продукта.