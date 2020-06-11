Хорошая новость для всех бьютиголиков: с 9 июня часть магазинов возобновила свою работу. Теперь любимые средства можно купить не только онлайн.
«Подружка» открывает магазины в Петербурге и Выборге
Сеть косметики «Подружка» постепенно открывает точки продаж после долгого закрытия. Можно не ждать доставку и купить в ближайшем магазине полюбившийся корейский уход, культовые маски для лица, яркие новинки декоративной косметики и все мелочи, которые могут понадобиться в повседневном использовании. В магазинах работают акции «2=3» (три продукта по цене двух), «Выгодная пара» (скидка -50% на 2-й продукт) и дополнительная утренняя скидка 5%. Еще одна хорошая новость – до 31 июля продлили скидки по дисконтной карте, накопленные по факту покупок в марте и апреле, повышенные скидки по акции «День рождения» для родившихся в апреле и мае, а также скретч-карты Фестиваля декоративной косметики, срок которых был с 1 по 30 апреля. «Подружка» приняла все необходимые меры для безопасности покупателей: регулярная обработка помещений, антисептики на кассе, разметка для социальной дистанции. Для минимизации контактов были временно убраны тестеры и не проводятся консультации визажистов, но сотрудники всегда смогут помочь с выбором нужного оттенка или продукта.
Адреса работающих магазинов «Подружка» в Петербурге и Выборге:
Большевиков пр-т, 15Ц
Большая Разночинная ул., 16А
Разъезжая ул., 42/34А
Средний пр-т ВО, 35А
Невский пр-т, 126/2Б
Мучной пер., 9/27А
Московский пр-т, 40А
Большой пр-т, 84А
Загородный пр-т, 10А
Бородинская ул., 15А
Просвещения пр-т, 32к1А
Большой пр-т, 98А
Стачек пр., 94А
Железноводская ул., 68А
Каменноостровский пр-т, 20А
Энгельса пр-т, 124к1А
Просвещения пр-т, 87к1А
Ленинский пр-т, 132А
Заневский пр., 67/3А
г. Выборг, Железнодорожный тупик, 4
Также покупки с доставкой можно совершить в федеральном интернет-магазине www.podrygka.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.