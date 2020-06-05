Вторая кожа: Rivoli выпустили веганскую эмульсию для тела

Комбинация из гидрогенизированного лецитина и липидов как будто создает вторую кожу, обеспечивая таким образом необходимый барьер для защиты от стресс-факторов внешней среды. Помогает в этом также прекурсор фитостерола, полученный из экстрактов дикого ямса и соевых бобов, который стимулирует естественный процесс восстановления рогового слоя эпидермиса. Еще один важный компонент состава – экстракт лопуха большого. В его корнях содержатся активные соединения, способствующие поддержанию бактериального баланса микрофлоры. Поэтому эмульсия также помогает избавиться от зуда, визуально уменьшить покраснения и раздражение кожи. Дополнительный, но очень важный бонус – средства Rivoli не тестируются на животных, не содержат парабенов, аллергенов, минеральных масел и силиконов. Приобрести эмульсию Le Corps можно на официальном сайте Rivoli (есть доставка по России).