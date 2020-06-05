Средство Le Corps творит с кожей настоящее волшебство: устраняет ощущение стянутости и зуд, восстанавливает баланс влаги и восстанавливает защитный барьер. И, что важно, не тестируется на животных.
Вторая кожа: Rivoli выпустили веганскую эмульсию для тела
Микрофлора кожи является устойчивой, но баланс может нарушаться, когда она подвергается агрессивным факторам: стресс, неправильная гигиена, воздействия солнца или холода. В составе новинки швейцарского бренда Rivoli есть все, чтобы привести кожу в идеальное состояние: аминокислоты, мочевина и магний, которые в комплексе с мультиламеллярной технологией (MLS) усиливают естественные механизмы увлажнения. Косметологи считают, что за мультиламмелярной косметикой – будущее: все дело в том, что ламеллы (пластинки) верхнего слоя нашей кожи физиологически совпадают с липидами в составе, поэтому средство взаимодействует с ними максимально гармонично и бесконфликтно, что особенно важно для чувствительной кожи.
Комбинация из гидрогенизированного лецитина и липидов как будто создает вторую кожу, обеспечивая таким образом необходимый барьер для защиты от стресс-факторов внешней среды. Помогает в этом также прекурсор фитостерола, полученный из экстрактов дикого ямса и соевых бобов, который стимулирует естественный процесс восстановления рогового слоя эпидермиса. Еще один важный компонент состава – экстракт лопуха большого. В его корнях содержатся активные соединения, способствующие поддержанию бактериального баланса микрофлоры. Поэтому эмульсия также помогает избавиться от зуда, визуально уменьшить покраснения и раздражение кожи. Дополнительный, но очень важный бонус – средства Rivoli не тестируются на животных, не содержат парабенов, аллергенов, минеральных масел и силиконов. Приобрести эмульсию Le Corps можно на официальном сайте Rivoli (есть доставка по России).
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