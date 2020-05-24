Экран видеоконференций съедает яркость изображения вполовину, так что бьюти-редактор Алла Шарандина смело взялась за самые графичные стрелки и насыщенный цвет помады и создала макияж для семейного торжества в Zoom под руководством эксперта, тренинг-менеджера и визажста Sisley Наталии Абрамовой. Чтобы увидеть процесс перевоплощения, смотрите прямой эфир в IG TV в Instagram «Собака.ru», а в этой статье мы расскажем о тех средствах, с помощью которых создавался праздничный макияж.
6 лайфхаков, чтобы отлично выглядеть на празднике, даже если он проходит онлайн. Создано в прямом эфире!
Приятный сюрприз: специально для читателей «Собака.ru» в интернет-магазине Sisley действует промокод SisleyFriend на подарок с любой покупкой. Это Phyto-Lip Twist, ухаживающий карандаш-помада для губ №2, нежно-розовый. Это универсальный оттенок, который можно использовать каждый день. В статье ниже мы более подробно рассказываем о свойствах такого же карандаше, но более яркого цвета.
Фитокосметология
«Фитон» — это греческое слово, которое переводится на русский как «растение» или «растительный». Все средства Sisley (как уходовая косметика, так и декоративная) имеют приставку Phyto. И это не случайно. Создатель бренда Юбер Д’Орнано не зря считал себя провидцем. Ведь именно он, еще в 1976 году, когда появился бренд Sisley, сделал ставку на фитокосметологию, основанную на высокой эффективности растительных компонентов в области ухода за кожей. И не прогадал.
В то время как другие бренды увлекались синтетическими молекулами и вытяжками из зародышей драгоценных пород рыб, Sisley изучал свойства растений. Полученные результаты оказались революционными: растительные экстракты с их живительной энергией, способностью к самовосстановлению и природными ароматами послужили основой для дальнейшей работы бренда Sisley. Кроме того, в трех средствах уходовой косметики Sisley использованы технологии, за которые ученые получили Нобелевскую премию. И макияж Sisley является продолжением уходовой косметики, предлагая активные ухаживающие компоненты во всех продуктах make-up линии. «Фитомакияж Sisley — это вариативность. Можно получить как яркий и подиумный результат, так и для жизни — очень естественный», — говорит Наталия Абрамова, эксперт Sisley.
Итак, вот 6 позиций, которые принимали участие в создании торжественного макияжа. Надо отметить, что он очень прост в исполнении, так что каждый способен его повторить.
1. Фитотональный крем Phyto-Teint Ultra Eclat, оттенок №1
У этого крема 13 разных оттенков, но в нашем случае был выбран самый светлый, потому что после зимы еще не появился легкий весенний загар из-за продолжительной самоизоляции. У крема обезжиренная текстура, потому что он не содержит масел. При этом он дарит коже увлажнение. Кожа лучше приспосабливается к окружающей среде, не реагирует на стрессы. Крем содержит мощный антиоксидант — экстракт зерен гречихи, он нивелирует любые разрушительные процессы, которые происходят с кожей в течение дня. Крем защищает кожу от губительного воздействия экологии и ультрафиолета. В нем содержится комплекс минералов (магний, цинк, медь), который позволяет улучшить процессы обмена и дыхания кожи, пополняя их запас. Крем идеально выравнивает тон кожи, после него она буквально светится.
Лайфхак: крем очень тонкий, поэтому если на коже есть какие-то несовершенства, лучше сначала пройтись по ней консилером, а затем нанести сам крем.
2. Карандаш для бровей Phyto-Sourcils Design Crayon Architecte, оттенок «Брюнет»
Карандаш представлен в трех оттенках: для блондинок — капучино, шатенок и брюнеток. Это средство 3 в 1: фитокарандаш, хайлайтер и спиралевидная щеточка. У карандаша пудровая текстура, которая очень хорошо ложится и позволяет добиться безупречной формы бровей. Спиралевидная щеточка справляется не только с укладкой даже самых непокорных бровей, но и с растушевкой, которая, по мнению нашего бьюти-редактора Аллы Шарандиной — первый закон макияжа, позволяющий избавиться от жестких неестественных границ. А в середине карандаша спрятан хайлайтер, перламутровое сияние которого буквально зажигает взгляд. «Макияж — это ни что иное как игра света и тени. И маленький световой блик может сделать большую разницу», — отметила эксперт Sisley Наталия Абрамова. Карандаш также обладает и укрепляющими свойствами благодаря растительным воскам в составе: в прикорневой матрикс каждого волоска попадают питательные вещества, которые укрепляют брови, делают их более здоровыми и сохраняют их естественную красоту.
Лайфхак: Нанесите хайлайтер на внутренний уголок глаза и немного под бровь, чтобы визуально приподнять бровь и сделать взгляд более одухотворенным.
3. Фитотени Phyto-Ombre, оттенок №25 «Хаки металлик»
В представленном макияже эти тени использовали как базовые, которые нанесли на все подвижное веко, чтобы взгляд был более выразительным. Наносятся тени очень легко. Их преимущество в том, что формула с исключительным содержанием натуральных компонентов создает комфорт для нежной кожи век, предотвращая сухость. Их можно применять даже обладательницам чувствительных глаз и тем, кто носит контактные линзы. Для тех, кто сомневается, нужно ли красить нижнее веко, совет от эксперта Sisley Наталии Абрамовой: «У всех разная форма глаз и кому-то это действительно не идет. Например, если глаза круглые, то когда вы делаете снизу достаточно заметную растушевку тенями, их форма только подчеркивается. Поэтому если есть задача визуально вытянуть глаз, нужна очень осторожная растушевка снизу, желательно карандашом, или лучше вовсе обойтись без нее».
Лайфхак: Если наносить тени ворсистой кисточкой, то они ложатся легким тонким слоем, благодаря бархатистой текстуре. Если наносить аппликатором, то они ложатся гораздо плотнее. А если кисточку окунуть в воду и отжать, тогда они лягут еще плотнее, и будет еще более стойкий макияж.
4. Фитотени Phyto-Ombre, оттенок №41 «Сияющий золотой»
Еще одни тени нанесли поверх первых с помощью аппликатора. Оба оттенка легко наслаиваются друг на друга, без сложной графики. В этих тенях есть активные ингредиенты, которые не только ярко и выразительно смотрятся на веке, но и ухаживают за ним. Это масло семян камелии и шиповника, экстракт зеленого чая и белой лилии, светоотражающие микрочастицы перламутра, ультрачистые пигменты без содержания талька, пудра натуральной слюды, силиконовые микросферы. В результате складки и тонкие линии на веках визуально уменьшаются, макияж держится весь день и до самой ночи.
Лайфхак: Тени этого оттенка можно наносить и на скулы, и на плечи, и на ноги, если есть такая необходимость. Это многофункциональное средство, которое можно использовать и как хайлайтер. Лучше всего подушечками пальцев, потому что получается естественнее и тоньше.
5. Подводка для глаз So Intense Eyeliner
Наш бьюти-редактор Алла Шарандина, убеждена, что без стрелок праздник не праздник. Также она отметила, что благодаря тонкому кончику грифеля этой подводки очень легко сделать четкую стрелку. Подводка-фломастер гораздо удобнее жидких аналогов, потому что она не растекается и не отпечатывается на веке. По мнению Наталии Абрамовой, не стоит отчаиваться, если стрелки не получились симметричными, ведь в природе не бывает идеальной симметрии и наши глаза не исключение. Но если очень хочется, с помощью стрелок можно выровнять это несовершенство. Еще одно преимущество этого лайнера в том, что он долго не пересыхает. Он так устроен, что тушь внутри капсулы подается в кончик подводки, когда крышечка закрыта. Срок его службы очень долог даже при регулярном использовании — около полугода. У него очень тонкая подача, маленький расход текстуры, он не течет и не выливается в крышку. Как и другие средства Sisley, подводка содержит в себе еще и уход. Особая формула укрепляет ресницы, они становятся гуще, сильнее, красивее.
Лайфхак: Проведите линию от внешнего уголка глаза, следуя рисунку ресничного края, до середины верхнего века. Затем проведите линию-стрелку от внутреннего уголка глаза до середины.
6. Матовый блеск-карандаш для губ Phyto-Lip Twist MAT, оттенок №22 «Бургунди»
Это очень торжественный цвет, как бургундское вино. «Я люблю яркие помады. Мне кажется, оттенки красного идут всем, главное найти свой», — утверждает бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина. У этого блеска-карандаша стик довольно длинный, поэтому им удобнее орудовать, чем помадой, у которого стик обычно короче. Это бальзам, который соединяет в себе макияж и уход. В нем содержатся экстракт смолы коммифоры, фитосквалан, пленкообразующие воски, смягчающие масла. Они придают губам фактуру, дарят им мягкость, комфорт и улучшают эластичность кожи. Губы становятся более фактурными и очерченными естественным образом.
Лайфхак: Можно регулировать яркость оттенка губ повторным нанесением.
Семейный бизнес
Вот уже три поколения семьи д’Орнано создают предприятия по производству высококачественной косметики Sisley и управляют ими, так что это независимый бренд, который все вопросы решает на семейном совете.
Изабель Д’Орнано утверждает, что Sisley — это просто красивое слово, которое легко произносится на всех языках мира. Хотя можно было бы предположить, что оно как-то связано с художником Альфредом Сислеем. Ведь это не только один из основоположников импрессионизма, но и один из любимых художников Изабель. В ее личной коллекции даже есть несколько его работ.
Made in Paris
Производственные мощности компании, ее руководство и исследовательские лаборатории расположены во Франции. Продукция Sisley производится в основном на заводе в городе Блуа, в департаменте Луар-э-Шер. Кстати, недавно, в связи с пандемией, часть мощностей завода были переориентированы на выпуск санитайзеров. Научно-практический центр, в котором размещаются лаборатории, логистическая платформа, а также большинство административных служб предприятия находится в Парижском регионе, в городе Сент-Уан л’Омон. А основной офис расположился в Париже.
В планах Sisley создавать продукцию, которая была бы интересна всем категориям. Например, уже сейчас некоторые средства из линейки уходовой косметики могут использовать даже дети, начиная с трех лет.
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