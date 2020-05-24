6 лайфхаков, чтобы отлично выглядеть на празднике, даже если он проходит онлайн. Создано в прямом эфире!

Фитокосметология

«Фитон» — это греческое слово, которое переводится на русский как «растение» или «растительный». Все средства Sisley (как уходовая косметика, так и декоративная) имеют приставку Phyto. И это не случайно. Создатель бренда Юбер Д’Орнано не зря считал себя провидцем. Ведь именно он, еще в 1976 году, когда появился бренд Sisley, сделал ставку на фитокосметологию, основанную на высокой эффективности растительных компонентов в области ухода за кожей. И не прогадал.

В то время как другие бренды увлекались синтетическими молекулами и вытяжками из зародышей драгоценных пород рыб, Sisley изучал свойства растений. Полученные результаты оказались революционными: растительные экстракты с их живительной энергией, способностью к самовосстановлению и природными ароматами послужили основой для дальнейшей работы бренда Sisley. Кроме того, в трех средствах уходовой косметики Sisley использованы технологии, за которые ученые получили Нобелевскую премию. И макияж Sisley является продолжением уходовой косметики, предлагая активные ухаживающие компоненты во всех продуктах make-up линии. «Фитомакияж Sisley — это вариативность. Можно получить как яркий и подиумный результат, так и для жизни — очень естественный», — говорит Наталия Абрамова, эксперт Sisley.