Генеральный директор Clarins Russia Эдгар Шабанов делится лайфхаками домашнего ухода

Во время изоляции, уверен Эдгар, появляется больше времени для себя и возможностей интересных экспериментов с новыми средствами. В своем посте в Instagram он советует подобрать правильную программу ухода — в соответствии с особенностями кожи и с изменяющимся условиями, в том числе, сезонными, ведь весной происходит ослабление иммунитета.

Вот три простых лайфхака от Эдгара Шабанова по домашнему уходу: