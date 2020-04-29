Генеральный директор Clarins Russia Эдгар Шабанов делится лайфхаками домашнего ухода

Лучше, по возможности, оставаться дома и окружить заботой себя и своих близких. Глава Clarins в России убежден, что ухаживать за собой нужно всегда, в том числе и в самоизоляции.
Генеральный директор Clarins Russia Эдгар Шабанов делится лайфхаками домашнего ухода
Во время изоляции, уверен Эдгар, появляется больше времени для себя и возможностей интересных экспериментов с новыми средствами. В своем посте в Instagram он советует подобрать правильную программу ухода — в соответствии с особенностями кожи и с изменяющимся условиями, в том числе, сезонными, ведь весной происходит ослабление иммунитета.
Вот три простых лайфхака от Эдгара Шабанова по домашнему уходу:
- Коже, как и всему организму, нужны витамины и питание. Можно использовать разные маски для лица. Например, питательную маску Comfort с маслом манго от Clarins, которую Эдгар рекомендует всем любителям экзотического фрукта.
- Коже нужна сильная поддержка всех жизненно важных функций. «Средство Hydra Sculpt — это своего рода Double Serum для мужчин, многофункциональное средство», — говорит Эдгар. Оно оказывает одновременно ухаживающее и моделирующее действие.
- Коже нужна защита от солнца. Эдгар отмечает: «Да, и в городских условиях, и для тех, кто самоизолировался на дачах и загородных участках. Солнце сейчас может не только радовать, но и создавать проблемы для кожи. Не забывайте про технику нанесения средств ухода».
На сайте Clarins появился специальный раздел, где можно найти много полезной информации о домашнем уходе, а также узнать об интересных предложениях.
А мы совместно с Clarins готовим проект «Лучше дома», вдохновленный политикой бренда во время изоляции, о семейных традициях и о самом важном в трудные времена — о ближнем круге. В этом проекте принимают участие модели агентства Oldushka и их дочери, которые не отказываются от своих привычных ритуалов красоты, несмотря на обстоятельства, и подробно рассказывают о своих любимых средствах, которые помогают им всегда выглядеть молодо и свежо. Читайте скоро на сайте.
Clarins — это семейный бизнес, история которого началась в 1947 году. Сейчас у руля бренда стоят братья Оливье и Кристиан Куртен-Кларанс. В том числе именно поэтому бренд понимает и разделяет ту заботу, которой каждый из клиентов хочет окружить своих близких.
Clarins — один из немногих брендов с собственной лабораторией, серьезными исследовательскими работами и многочисленными патентами. Огромное значение Clarins придает поиску новых натуральных ингредиентов и созданию уникальных формул для средств, среди которых можно найти комплексный уход за любым типом кожи и с любым желаемым эффектом.
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