Как хорошо выглядеть в самоизоляции?

В инстаграме @sobaka_ru бьюти-редактор Алла Шарандина провела прямой эфир с национальным визажистом Armani Анастасией Кирилловой. У наших подписчиков сразу появилось множество вопросов к Анастасии: как она ухаживает за собой? Какая помада не сотрется под маской? Какое освещение нужно для селфи, а какое – для встреч в Zoom? Для тех, кто пропустил эфир или не успел зафиксировать главные моменты, публикуем 8 бьюти-советов от Анастасии, которые будут полезны в этот долгий период нахождения дома.
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1. Сделайте уход за собой системным
Если раньше мы могли оправдаться нехваткой времени, то сейчас, уверена Анастасия, настало время для себя. Если регулярно очищать, отшелушивать и увлажнять кожу, спустя некоторое время она придет в хорошее состояние и начнет светиться изнутри. Увлажненная и напитанная кожа будет хорошо выглядеть и на селфи, и в Zoom и, конечно, порадует вас в отражении в зеркале. Разница будет заметна уже через 28 дней, главное – не забывать обо всех этапах ухода. Анастасия поделилась своими любимыми средствами: для очищения кожи утром и вечером она использует гель-масло Armani Prima, причем вечером умывается дважды: первый раз – чтобы смыть макияж, а второй – чтобы очистить поры от себума. После она наносит лосьон-пилинг из той же линейки. Он мягко отшелушивает ороговевшие чешуйки. Тем, у кого кожа сухая (а значит, более реактивная и раздражается от трения) Анастасия рекомендует не использовать ватные диски, а наносить лосьон руками. Следующий этап – сыворотка, а затем уже праймер и тональное средство утром и днем либо увлажняющий крем вечером. Кстати, у всей серии Prima – ароматы из линии Armani Privé, что делает бьюти-ритуал еще более приятным и расслабляющим.
2. Не пренебрегайте макияжем
Самоизоляция – не повод отложить декоративную косметику. «Я крашусь для эфиров, для рабочих онлайн-встреч. Иногда – по 2-3 раза в день: с утра эфир, а вечером мне хочется сделать что-то яркое», – рассказала Анастасия. Макияж будет уместен и на деловых онлайн-встречах: «Понятно, что все мы сейчас дома, но было бы неуважением к коллегам выходить на связь в пижаме и с лохматой головой. Необходимость выбирать комфортную, но деловую одежду и делать макияж поможет соблюсти привычный ритм и собраться с мыслями». Кроме того, визажист уверена, что когда лицо выглядит ярче, вы привлекаете внимание собеседника к тому, что говорите, и коммуникация проходит эффективнее.
3. Не перегружайте кожу
Находясь дома, нет смысла делать плотный макияж. «Достаточно нанести легкий тон и пройтись консилером в зоне под глазами и замаскировать локальные покраснения, выделить брови и нанести тушь, возможно, нейтральные тени – чтобы добавить глазам объема. Скорректировать форму лица с помощью контуринга и нанести средство для губ натурального оттенка. Я использую тональный крем Armani Luminous Silk – легендарный продукт, который остается бестселлером уже 20 лет. Он дает очень натуральный эффект светящейся молодой кожи».
4. Отдыхайте от мейкапа
Анастасия рассказала, что сейчас, как и до самоизоляции, устраивает себе 1-2 раза в неделю «выходные от макияжа». В такие дни она рекомендует окунуться в уход и делать маски и наносить праймер – чтобы «запечатать» увлажнение и защитить кожу – даже дома на ней оседает пыль. Это поможет также сократить расход средств: праймер создает эффект скольжения и крема требуется меньше. Еще один лайфхак визажиста – наносить спрей-фиксатор макияжа, даже если вы не краситесь: в его составе есть экстракт алоэ, который поможет успокоить и освежить лицо и не пересушит кожу в отличие от, например, термальной воды.
5. Пробуйте новое
Самое подходящее время, чтобы научиться чему-то, на что раньше не хватало ресурсов: рисовать стрелки, пользоваться красной помадой или делать контуринг. Этот процесс вас отвлечет и развлечет, а новые навыки пригодятся в повседневном макияже. Попробуйте что-то такое, чего раньше не позволяли дресс-код или нерешительность: неоновые тени или яркие губы. «Новая помада способна поднять настроение», – уверена Анастасия. Макияж губ визажиста заинтересовал всех подписчиков. «На мне Lip Magnet в оттенке 406. У нее удобный аппликатор и тонкое, но стойкое покрытие». Ее визажист рекомендовала наносить, когда сверху нужно надеть маску: несмотря на то, что помада не застывает, как стойкие матовые текстуры, она фиксируется и не размажется под маской, даже если слегка отпечатается.
6. Проведите ревизию косметички
Пора разобрать все баночки и флаконы, которые есть у вас дома, и наконец освоить то, что давно купили, но не пользуетесь. А если чего-то не хватает – заказать онлайн. Не бойтесь ошибиться: на сайте armanibeauty.com.ru есть функция виртуального макияжа, в которой можно загрузить свою фотографию и «примерить» разные оттенки. Если сомневаетесь, какой продукт вам подойдет, Анастасия рекомендовала посоветоваться с онлайн-консультантом: «На сайте Armani Beauty операторы помогали с выбором и раньше, но сейчас к этому сервису подключились визажисты, у которых больше практического опыта, и они смогут более тщательно провести консультацию и подобрать продукт по запросу».
7. Приобретите новые полезные привычки
Уход за собой – это не только бьюти-средства. Работая дома, мы постоянно используем гаджеты – зачастую в позе, не полезной для здоровья и красоты. Анастасия рекомендует повыше ставить компьютер и держать телефон в таком положении, чтобы шея была вытянута – это поможет сохранить овал лица. Занимайтесь фейс-фитнесом и работайте, сидя на стуле, а не развалившись на диване: это способствует не только продуктивности, но и красивой осанке!
8. Выбирайте правильное освещение
Домашний режим дает определенные преимущества: то, в каком свете, причем буквально, мы предстанем перед собеседником, зависит от нас. Во время эфира Анастасия использовала кольцевую лампу, но если ее нет, рекомендовала снимать видео и фотографии при прямом дневном освещении. Верхний свет лучше выключать: он отбрасывает тени и может «нарисовать» ненужные круги под глазами.
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