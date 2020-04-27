Как хорошо выглядеть в самоизоляции?

В инстаграме @sobaka_ru бьюти-редактор Алла Шарандина провела прямой эфир с национальным визажистом Armani Анастасией Кирилловой. У наших подписчиков сразу появилось множество вопросов к Анастасии: как она ухаживает за собой? Какая помада не сотрется под маской? Какое освещение нужно для селфи, а какое – для встреч в Zoom? Для тех, кто пропустил эфир или не успел зафиксировать главные моменты, публикуем 8 бьюти-советов от Анастасии, которые будут полезны в этот долгий период нахождения дома.

Для наших читателей на сайте armanibeauty.com.ru действует промокод SOBAKA: с каждой покупкой миниатюры-бестселлеры в подарок: тушь Eyes To Kill, консилер Power Fabric и блеск Ecstasy Lacquer.