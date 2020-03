Что покупать в «Подружке» этой весной?

Лаки Pink Up с эффектом гелевого покрытия держится на ногтях дольше, чем обычные, и при этом не требует УФ-лампы: достаточно нанести базовое и верхнее покрытие Pink Up и дать лаку высохнуть. Карандаш-воск для ухода за кутикулой Pink Up Beauty с натуральным маслом лаванды смягчает и увлажняет кутикулу и предотвращает заусенцы. Такая форма очень удобна: карандаш можно бросить в сумочку и в любой момент нанести на кутикулу, не опасаясь пролить бутылек с маслом и испачкать одежду.