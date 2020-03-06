Что покупать в «Подружке» этой весной?

Смена сезонов – очередной стресс для нашей кожи (а зачастую и для нас самих – ведь приближается пора открытых платьев и босоножек, которую надо встретить во всеоружии). Время распрощаться с шелушениями, тусклостью кожи, подготовиться к теплу и добавить красок! Яркие лаки для ногтей, всё для маникюра, педикюра и эпиляции, патчи, сыворотки и очищающие средства – мы выбрали 12 незаменимых продуктов для ухода за собой, эксклюзивно представленных в сети магазинов косметики «Подружка».
Весь март в «Подружке» проходит Фестиваль декоративной косметики: при покупке средств декора на сумму от 699 рублей вас ждут гарантированные подарки и скидки. Также до 31 марта по промокоду СОБАКА все покупки онлайн и в розничных магазинах сети (кроме товаров уже со скидкой) обойдутся на 15% дешевле, а с 09:00 до 12:00 скидка суммируется с утренней -5%!
Средства для ногтей Pink Up
Pink Up не только изучают бьюти-тренды, предлагая покупателям актуальные оттенки и дизайн (в линейке есть гель-лаки, гарантирующие долговременное покрытие без сколов, слайдеры и наклейки) и эффективные формулы для ухода за ногтями и кутикулой, но и ответственно относятся к окружающей среде. Все продукты не тестируются на животных и экологически безопасны, а лаки имеют маркировку Big5Free, что означает отсутствие 5 веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и человеческий организм: формальдегида и формальдегидных смол, толуола, дибутил фталата и камфоры.
Лаки Pink Up с эффектом гелевого покрытия держится на ногтях дольше, чем обычные, и при этом не требует УФ-лампы: достаточно нанести базовое и верхнее покрытие Pink Up и дать лаку высохнуть. Карандаш-воск для ухода за кутикулой Pink Up Beauty с натуральным маслом лаванды смягчает и увлажняет кутикулу и предотвращает заусенцы. Такая форма очень удобна: карандаш можно бросить в сумочку и в любой момент нанести на кутикулу, не опасаясь пролить бутылек с маслом и испачкать одежду.
Про важность кислот в уходе за лицом не знает еще только ленивый – а как насчет кислот в средствах для ногтей? В лаке Pink Up COLOR CARE (да, больше нет необходимости выбирать между цветом и уходом) содержится три вида АHA-кислот для укрепления и восстановления ногтей: они мягко воздействуют на роговое вещество ногтевой пластины, увлажняют ее и способствуют образованию новых клеток матрикса, останавливая процесс расслоения. Кроме того, инновационная формула обещает пять дней стойкости и длительный блеск.
Инструменты для маникюра и педикюра Moritz
Создатели бренда ориентированы на высокое качество, безопасность и удобство. Все инструменты имеют ручную заточку, не теряют своих свойств после термической обработки, а благодаря эргономичному дизайну даже новички смогут сделать аккуратный маникюр и педикюр и не пораниться. Крепления инструментов прочные и долговечные, а лезвия можно заточить повторно, что немаловажно, если вы предпочитаете ухаживать за ногтями самостоятельно.
Один из мастхевов бренда – маникюрные кусачки для обработки кутикулы. Благодаря особому материалу ручек в самый ответственный момент они не выскользнут из руки, испортив маникюр или педикюр, а острые лезвия гарантируют идеально ровную кутикулу. Если вам удобнее пользоваться ножницами, то у Moritz есть вариант с изогнутыми узкими лезвиями из той же серии Lunas – они подходят как для кутикулы, так и для ногтей. Шлифовальная пилка для педикюра незаменима в уходе за кожей ступней: у нее крупнозернистая поверхность с абразивностью 50 грит, а значит, вы легко справитесь даже с огрубевшей кожей пяток и сможете поддерживать ее в идеальном состоянии перед долгожданным сезоном босоножек. Удобнее (и приятнее – массажный эффект никто не отменял!) пользоваться пилкой во время или сразу после душа.
Средства для депиляции VOX
У бренда VOX есть эффективные средства для депиляции, какой бы из способов вы ни выбрали. Например, шугаринг дома, а не в салоне, может стать не болезненным квестом, а приятной процедурой, если использовать правильную сахарную пасту. У VOX она мягкой плотности и одинаково подходит как для бандажной техники депиляции (то есть полосками), так и для мануальной, и справится как с толстыми, так и с короткими волосками. Если бритва вам все-таки ближе, у VOX есть очень удобный портативный станок: можно использовать его как дома, так и брать в путешествие в специальном проветриваемом футляре. Благодаря плавающей головке с пятью лезвиями бритва подойдет даже нежной и чувствительной коже.
Масло для бритья VOX for women с комплексом натуральных масел – отличная альтернатива пенкам и гелям: оно не сушит кожу, а обогащенная комплексом масел формула средства образует барьер между лезвием бритвы и кожей, обеспечивая идеальное скольжение. Состав масел завидный даже для уходовых средств: виноградных косточек, авокадо, жожоба, подсолнечное, миндальное и соевое, поэтому кожа после бритья остается шелковистой и гладкой даже без дополнительного увлажнения (а еще очень приятно пахнет!).
Уход за кожей лица от корейских брендов
Корейский уход мы любим за эффективные и натуральные составы и демократичную ценовую политику. Наши фавориты — бренд A`PIEU, Quret и Esfolio. Формулы их продуктов состоят из преимущественно органических ингредиентов и разработаны таким образом, чтобы обеспечить коже, в том числе чувствительной, эффективный и соответствующий возрасту уход. Вот три средства, которые помогут привести кожу в порядок после зимних стрессов.
Весной уход нельзя представить без сывороток: после холодов и сухого воздуха кожа нуждается в обновлении и тонизации. Сыворотка для лица A`PIEU с мадекассосидом (он же – экстракт центеллы азиатской, фаворит бьюти-блогеров и косметологов) подходит для сухой и тусклой кожи, интенсивно увлажняет, успокаивает кожу и возвращает ей сияние.
Гидрогелевые патчи для глаз с экстрактом вина Quret незаменимы, если вы не выспались, а также перед вечеринкой или свиданием. Экстракт вина делает кожу более подтянутой и эластичной, а экстракты чайного дерева, алоэ вера и лимона мгновенно успокаивают, тонизируют и увлажняют нежную кожу вокруг глаз.
Авокадо содержит больше витаминов и минералов, чем большинство других известных овощей и фруктов, поэтому этой весной стоит включить его не только в свой рацион, но и в уход за кожей. Тонер для лица Esfolio Pure Avocado бережно удаляет загрязнения, интенсивно увлажняет, питает, тонизирует и освежает кожу лица, делает ее нежной и бархатистой.
До 31 марта вы можете приобрести средства для ухода за собой в сети магазинов косметики «Подружка» онлайн и в рознице дешевле на 15% по промокоду СОБАКА. С 09:00 до 12:00 скидка суммируется с утренней скидкой 5%. Продукция с другими скидками в акции не участвует.
Магазины косметики «Подружка»:
Ленсовета ул., д. 97, ТЦ «Континент на Звездной» (корпус А)
Гражданский пр., д. 41, ТК «Академический» (корпус А)
Колпино, Пролетарская улица, д. 36, ТРК «Меркурий» (корпус А)
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