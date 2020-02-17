Новые средства созданы на основе природного суперфуда, алтайской облепихи, и обогащены кислотами, ретинолом, коллагеном и другими не менее эффективными компонентами.
Natura Siberica представили линию профессионального ухода OBLEPIKHA C-BERRICA
В качестве основного компонента неслучайно выбрана сибирская облепиха: эта ягода – настоящий рекордсмен по содержанию полезных для кожи ингредиентов. Например, витамина С, природного антиоксиданта, поддерживающего молодость кожи, в облепихе в 75 раз больше, чем в цитрусовых! Также она богата витаминами A (стимулирует регенерацию) и E (отвечает за глубокое увлажнение и питание клеток). Кроме облепихи средства обогащены гидролатами, экстрактами и маслами тысячелистника хакасского, женьшеня, ангелики лекарственной, лимонника нанайского, аралии маньчжурской, уснеи снежной и курильского чая. Полезные свойства натуральных экстрактов технологи объединили с новейшими разработками косметологии: AHA-, BHA- и PHA-кислотами, гиалуроновой кислотой и скваланом, коллагеном и ретинолом – и это далеко не полный список.
В коллекцию вошли 17 продуктов, которые помогут ухаживать за кожей лица в ритме большого города, защищая ее от негативного воздействия окружающей среды, стрессов и предотвращая старение. Очищающие пилинг-диски одним движением удалят все загрязнения и макияж, обеспечивая мягкое и равномерное отшелушивание, линия сывороток, кремы и флюиды с различной текстурой (от самой легкой до более питательной) обеспечат ежедневный комфорт и надежную защиту от UV-лучей, а серия масок и мягких пилингов (в том числе, энзимная пилинг-пудра) поможет довести кожу до настоящего совершенства.
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«Антиоксидантная» сыворотка с ретинолом помогает коже противостоять вредным воздействиям окружающей среды. «Энергетическая», с коллагеном и с-фитостеролами, тонизирует и освежает кожу, убирая следы усталости и стресса. «Супер увлажняющая» сыворотка сгиалуроновой кислотой и скваланом, глубоко увлажняют кожу и препятствует потере влаги в течение дня.
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Гель для умывания с кислотами таежной клюквы и брусники мягко очищает кожу от остатков макияжа и загрязнений и восстанавливает естественный рH-баланс.
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Экспресс маска-энергетик с активной формой витамина С «Active C+» тонизирует кожу, возвращает ей упругость и эластичность. А маска «Витаминное обновление» возвращает лицу здоровый тон, сияние и свежесть.
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Ультраувлажняющий флюид для лица с 18 аминокислотами облепихи, витаминами А, С и Е и гиалуроновой кислотой мгновенно увлажняет, тонизирует кожу и обладает очень легкой текстурой.
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Пилинг-диски глубоко очищают кожу от загрязнений, уменьшают воспаления и сужают расширенные поры. В линии есть три варианта: с AHA-, BHA- и РHA-кислотами, которые подойдут даже для чувствительной кожи.
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Крем-сияние для лица с с-липосомами и ниацинамидом стимулирует выработку коллагена, успокивает и защищает кожу от УФ-лучей (SPF 20).
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