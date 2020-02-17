В качестве основного компонента неслучайно выбрана сибирская облепиха: эта ягода – настоящий рекордсмен по содержанию полезных для кожи ингредиентов. Например, витамина С, природного антиоксиданта, поддерживающего молодость кожи, в облепихе в 75 раз больше, чем в цитрусовых! Также она богата витаминами A (стимулирует регенерацию) и E (отвечает за глубокое увлажнение и питание клеток). Кроме облепихи средства обогащены гидролатами, экстрактами и маслами тысячелистника хакасского, женьшеня, ангелики лекарственной, лимонника нанайского, аралии маньчжурской, уснеи снежной и курильского чая. Полезные свойства натуральных экстрактов технологи объединили с новейшими разработками косметологии: AHA-, BHA- и PHA-кислотами, гиалуроновой кислотой и скваланом, коллагеном и ретинолом – и это далеко не полный список.