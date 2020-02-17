Мы подошли к вопросу идеальной укладки основательно и научно и рассмотрели новинку ghd helios буквально под микроскопом.
С головой в науку: идеальный фен с точки зрения биологии, физики и других дисциплин
Что происходит с волосом при намокании? Как фен снимает статическое электричество? Зачем нужен холодный обдув и за счет чего увеличивается скорость сушки? Разбираемся на примере новинки helios профессионального бренда инструментов для волос ghd. Этот фен разрабатывала ведущая британская лаборатория в Кембридже совместно с лучшими учеными, поэтому – ничего лишнего, только научные факты.
Биология
Сушить волосы феном или естественным способом? Когда волос намокает, чешуйки кутикулы – внешнего защитного слоя – приоткрываются, обнажая кортекс (эта часть волоса, которая придает ему все основные свойства: цвет, объем, прочность и форму). Он в свою очередь разбухает и волос увеличивается в объеме, становясь невероятно уязвимым. Так что с точки зрения науки лучше сразу высушить ваши локоны, чем оставлять их влажными, растягивая кутикулу. Поэтому, например, плохо ложиться спать с мокрой головой: после трения с подушкой секущихся кончиков не миновать. Не стоит экономить таким образом время, тем более что у ghd helios мощность профессионального фена – 2200 ватт, а скорость воздушного потока – 120 км/ч, так что идеальная укладка займет всего пару минут (столь драгоценных при утренних сборах!).
Электромеханика
Если раздел про технические характеристики в инструкции вы сразу пропускаете, то наверняка не подозреваете, на что способен ваш фен. Ваша идеальная (или пока еще нет) прическа – заслуга инженеров, так что давайте попробуем разобраться в технических тонкостях.
Мотор. В большинстве фенов используются щеточные, они же коллекторные. В ghd helios – бесконтроллерный мотор, самый современный вариант. Профессиональные стилисты выбирают только такой, потому что он легче, обеспечивает более интенсивный поток воздуха для ускорения сушки, не перегревается даже при длительной работе и долговечен. Его срок службы – до 10000 часов, что при нехитрых вычислениях равняется десятилетиям службы при ежедневном использовании
Теперь разберемся с мощностью. У ghd helios она 2200 ватт – что это значит? При работе большая часть потребляемой мощности расходуется на разогрев нагревательного элемента, и лишь около десяти процентов – на работу мотора. Переводим: именно от этого показателя в большей степени зависит температура выдуваемого воздуха. То есть чем мощность выше, тем быстрее вы высушите волосы и меньше их повредите. У профессиональных фенов показатели начинаются с 1500 ватт.
Главная особенность ghd helios – инновационная технология Aeroprecis™. Благодаря особой конструкции решетки и внутренних деталей втягиваемый воздушный вихрь преобразуется в направленный поток и, благодаря правильному дизайну сопла, выдается равномерно и интенсивно. Сопло, как ни удивительно, вообще одна из главных характеристик фена. Оно должно быть зауженным и скошенным, чтобы создавать направленный поток. Иначе скорость воздуха будет ниже и кутикулы волос не закроются, а значит – никакого блеска, плотности и гладкости.
Физика
Помните, как в школе на уроках физики мы терли эбонитовую палочку о шерсть и увлеченно наблюдали, как она притягивает наэлектризованные бумажки? То же самое происходит с волосами, только этот опыт уже не приводит в такой восторг: пушащиеся, топорщащиеся во все стороны пряди вызывают только раздражение.
У волос от природы хорошая электропроводимость и положительный заряд, поэтому статическое электричество образуется мгновенно. Особенно в холодное время года, когда они трутся о шапку и верхнюю одежду, а воздух в помещениях слишком сухой. Для решения этой проблемы в фене ghd helios есть функция ионизации: отрицательно заряженные ионы притягиваются к положительным частицам, электрический заряд нейтрализуется, вы наслаждаетесь укладкой «волосок к волоску». А еще волосы высыхают быстрее, но остаются увлаженными. Все потому, что капли воды разбиваются на более мелкие, часть из которых впитывается в структуру волоса, а часть – оперативно испаряется.
С точки зрения физики у фенов существует еще один секрет. У хороших профессиональных моделей, в частности, у ghd helios, есть кнопка подачи холодного воздуха. Этой функцией всегда пользуются профессионалы – поэтому салонная укладка держится долго, а сделанная дома может развалиться за десять минут. Дело в том, что чем горячее волос, тем он пластичнее (как и любой материал – снова вспоминаем школьные уроки). Вы уложили прядь и переходите к следующей, в то время как первая еще не остыла и может потерять заданную форму. Холодный обдув используется для того, чтобы сразу точечно остужать пряди – тогда прическа продержится в первозданном виде гораздо дольше.
Эргономика
Эргономика – это не просто модное слово из рекламного буклета, а целая дисциплина, изучающая взаимодействие человека с техникой. ghd helios и тут сделан по науке. Весит всего 538 грамма, при этом распределены они равномерно между корпусом и рукояткой, чтобы рука не уставала держать фен на весу. Длинный сетевой шнур – три метра – дает возможность свободно двигаться во время укладки, дотянуться до любой розетки и не выдернуть случайно фен из сети, как это случается у моделей с коротким проводом. Рукоятка – удобной формы, а переключатели расположены на задней ее стороне, поэтому, в отличие от большинства фенов, ghd helios будет удобен и правшам, и левшам.
Химия
На что мы редко обращаем внимание, так это на материал, из которого сделан фен: пластик и пластик. А зря! Корпус ghd helios выполнен из поликарбоната – этот материал часто используется там, где требуется повышенная теплоустойчивость. Этот параметр на самом деле немаловажен: если вы сталкивались с фенами низкого качества, то знаете, что пластик корпуса у них может сильно нагреваться, доставляя дискомфорт при сушке, и даже плавиться! Кроме того, поликарбонат – легкий, прочный и долговечный материал. Благодаря его ударной вязкости из него даже делают защитные шлемы для мотоспорта. А значит, если вы случайно уроните или ударите фен, его внутренний механизм будет защищен (но мы, конечно, так делать не рекомендуем). Кстати, благодаря прочности и большому коэффициенту теплового расширения поликарбонат выбрали в качестве материала прозрачных вставок в медалях Зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. ghd helios хоть и не олимпийская медаль, но волосы точно скажут за него спасибо.
Фен helios доступен в четырех оттенках – белом, синем, винном и черном. Приобрести новинку можно на официальном сайте интернет-магазина ghd.
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