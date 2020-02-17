Электромеханика

Если раздел про технические характеристики в инструкции вы сразу пропускаете, то наверняка не подозреваете, на что способен ваш фен. Ваша идеальная (или пока еще нет) прическа – заслуга инженеров, так что давайте попробуем разобраться в технических тонкостях.

Мотор. В большинстве фенов используются щеточные, они же коллекторные. В ghd helios – бесконтроллерный мотор, самый современный вариант. Профессиональные стилисты выбирают только такой, потому что он легче, обеспечивает более интенсивный поток воздуха для ускорения сушки, не перегревается даже при длительной работе и долговечен. Его срок службы – до 10000 часов, что при нехитрых вычислениях равняется десятилетиям службы при ежедневном использовании