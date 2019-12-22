Идея подарка: средства для губ Christian Louboutin Beauty

Loubilaque

Кристиан Лубутен всегда был предан глянцевым текстурам и часто использовал в коллекциях лакированную кожу – она и послужила вдохновением для новой коллекции лаков для губ. Благодаря усовершенствованной технологии пигментирования невероятного блеска и насыщенного цвета легко добиться нанесением в один слой, при этом лак имеет нелипкую и комфортную текстуру. Ухаживающие компоненты в Loubilaque увлажняют и выравнивают поверхность губ, а каплевидным спонжевым аппликатором удобно как покрыть губы на ходу (плоской частью), так и аккуратно нанести по контуру (заостренной).

Loubibelle

Зимой многие предпочитают масло бальзаму: оно не только восстанавливает и преображает нежную кожу губ, смягчая их и увлажняя, но и делает визуально более пухлыми и сочными. Масло Loubibelle, одна из новинок в линейке, справляется с этим на отлично, при этом не оставляет жирной пленки и не липкое – обладательницы длинных волос могут быть спокойны. Аппликатор новинки – в форме капли, имеет плоскую поверхность для удобного покрытия губ и заостренную – для точного контура. А ярко-красный флакон – отдельное удовольствие для эстетов: он напоминает замысловатый сосуд с узором в виде хвоста русалки и эффектом омбре, а колпачок декорирован небольшим кольцом с шелковой лентой, превращающим флакон в кулон, который можно носить как украшение.