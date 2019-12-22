Помады, лаки и масло для губ, созданные Кристианом Лубутеном, – настоящий объект вожделения. Недавно марка открыла первый в России корнер и теперь их можно протестировать и купить в ЦУМе или заказать онлайн с доставкой по России – перед праздниками очень кстати!
Идея подарка: средства для губ Christian Louboutin Beauty
В 2015 году Кристиан Лубутен выпустил свои первые помады Rouge Louboutin и в очередной раз доказал, что точно знает, что нужно женщинам. Дерзкий красный оттенок, вдохновленный, конечно же, фирменной алой подошвой лубутенов, подходит девушкам с любым тоном кожи. Совсем недавно в ЦУМе открылся первый корнер бренда в России и его поклонницы наконец смогли вживую оценить палитру, стойкость средств и удивительной красоты флаконы, напоминающие шпильку заветных туфелек. В коллекции – множество оттенков и разные текстуры, от вуалевой до лаковой.
Velvet Matte
Помады из этой коллекции хорошо пигментированы, обеспечивают плотное равномерное покрытие с матовым бархатистым финишем и не требуют наслаивания (на языке бьюти-блогеров – не «плешивят»). Еще – имеют феноменальную стойкость, способны выдержать ужин с бокалом вина или поцелуй и остаться на ваших губах. Кроме того, Velvet Matte содержат комплекс масел, благодаря которому не сушат губы, чем нередко грешат матовые помады.
Silky Satin
У помад из коллекции Silky Satin финиш шелковистый, с мягким блеском. Благодаря кремовой текстуре они легко скользят по губам и очень комфортны и приятны в нанесении, даже если вы далеко не профи в макияже. Можно нанести тонким слоем для легкого покрытия или всего одним штрихом увеличить интенсивность цвета, который останется таких же ярким до четырех часов, а натуральные масла в составе помады защитят губы от сухости.
Sheer Voile
Кремовые помады Sheer Voile благодаря своей формуле и комплексу натуральных масел не только увлажняют, но и питают губы, что в холодную ветреную погоду просто необходимо. Покрытие легкое, но равномерное, с глянцевым финишем, благодаря чему губы визуально выглядят объемнее. Хотя кремовые помады считаются менее стойкими, но это не про Sheer Voile – они, как и другие помады Christian Louboutin Beauty, не требуют обновления до четырех часов.
Loubilaque
Кристиан Лубутен всегда был предан глянцевым текстурам и часто использовал в коллекциях лакированную кожу – она и послужила вдохновением для новой коллекции лаков для губ. Благодаря усовершенствованной технологии пигментирования невероятного блеска и насыщенного цвета легко добиться нанесением в один слой, при этом лак имеет нелипкую и комфортную текстуру. Ухаживающие компоненты в Loubilaque увлажняют и выравнивают поверхность губ, а каплевидным спонжевым аппликатором удобно как покрыть губы на ходу (плоской частью), так и аккуратно нанести по контуру (заостренной).
Loubibelle
Зимой многие предпочитают масло бальзаму: оно не только восстанавливает и преображает нежную кожу губ, смягчая их и увлажняя, но и делает визуально более пухлыми и сочными. Масло Loubibelle, одна из новинок в линейке, справляется с этим на отлично, при этом не оставляет жирной пленки и не липкое – обладательницы длинных волос могут быть спокойны. Аппликатор новинки – в форме капли, имеет плоскую поверхность для удобного покрытия губ и заостренную – для точного контура. А ярко-красный флакон – отдельное удовольствие для эстетов: он напоминает замысловатый сосуд с узором в виде хвоста русалки и эффектом омбре, а колпачок декорирован небольшим кольцом с шелковой лентой, превращающим флакон в кулон, который можно носить как украшение.
Если решите преподнести средства для макияжа губ Christian Louboutin Beauty в качестве новогоднего подарка, можно даже не беспокоиться об упаковке: все они украшены шелковой лентой и продаются в черных лакированных шкатулках, которые так хороши, что могут использоваться самостоятельно.
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