После знакомства и краткой диагностики спа-терапевт порекомендовал мне «ультра-расслабляющую спа-программу для лица с аромамаслами» — расслабиться и телом, и душой мне никогда не помешает. Например, постоянная погруженность в мобильный телефон (я не практикую диджитал-детокс и вынуждена всегда оставаться на связи) дает большую нагрузку на шейный отдел: к моей радости, в рамках процедуры пристальное внимание уделили не только лицу, но и шейно-воротниковой зоне, предплечьям и даже ладоням. Руки мастера скользили по биологически активным точкам, снимая напряжение и мышечные зажимы, в соответствии со специальной техникой Ayuroma Touch: для этой программы опыт Clarins соединили с традиционными методиками индийский аюрведы. Важной деталью бьюти-путешествия стали ароматы: они органично сменяли друг друга, моим главным фаворитом оказался свежий и спокойный Eau Ressourсante. Специалисты Clarins после процедуры объяснили, что это вовсе не парфюм, а вода с увлажняющими и ухаживающими компонентами в составе. Поэтому ее смело можно наносить на кожу и смешивать с кремом.