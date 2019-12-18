Вместе с дизайнером-иллюстратором Лизой Одиноких, фэшн-инфлюэнсером Настей Шепелевич, тревел-блогером Валерией Соколовой и бизнесвумен Татьяной Котляревской «Собака.ru» отправилась получать новый чувственный опыт и набираться сил для предновогоднего рабочего рывка в Сlarins Skin Spa.
Час заботы о себе: рассказываем, как героини «Собака.ru» исследовали Clarins Skin Spa
Для начала обратимся к фактам, чтобы лучше понять, что значит спа для Clarins.
Факт 1. История Clarins начиналась со спа
65 лет назад в Париже врач-физиотерапевт Жак Куртен-Кларанс основал Институт Красоты Clarins, который стал прообразом современных спа-салонов. Именно там француз разрабатывал свои уникальные массажные техники. Жак Куртен одним из первых заговорил о том, что эффективность косметических средств в разы повышается, если использовать специальные методики нанесения, и произвел настоящую революцию в бьюти-сфере. Позже была запущена известная во всем мире марка уходовой и декоративной косметики Clarins.
Факт 2. Все массажные методики — интеллектуальная собственность Clarins
У Clarins есть набор уникальных и запатентованных массажных движений, которые существуют с момента основания марки. Все они узнаваемы и являются интеллектуальной собственностью компании: найти их на YouTube невозможно. Основное свойство техник от Clarins – лимфодренажный и лифтинговый эффекты, при этом движения спа-терапевтов всегда очень деликатны. Техники подходят для клиентов любого возраста и даже применяются во время реабилитации после пластических операций.
Факт 3. Во время спа-процедуры используются и бестселлеры розничной линейки, и средства, которых не найти в свободной продаже
Некоторые продукты для спа-процедуры берутся из розничной линейки. С одной стороны, это подтверждает высокое качество и исключительную концентрированность косметики Clarins. С другой стороны, позволяет поддерживать эффект в домашних условиях. Бестселлеры марки сочетаются со средствами Clarins Pro – они предназначены для использования исключительно спа-терапевтами и объединяют в своих формулах актуальные научные достижения. Во время процедуры для каждого гостя изготавливается персональный бьюти-коктейль — ингредиенты подбираются и смешиваются в зависимости от потребностей кожи.
Факт 4. Clarins Spa в Петербурге не отличается от Clarins Spa в Лондоне или Нью-Йорке
Все спа-терапевты Сlarins работают по единому для всех стран мира протоколу. Где бы вы ни оказались — в Париже, Лондоне или Нью-Йорке — вас ждут те же ароматы, музыка и массажные движения. Новые знания работники Clarins Skin Spa получают на ежегодных международных конференциях, а уровень подготовки петербургских специалистов курирует зарубежный тренер.
Факт 5. После процедуры по уходу за кожей лица вы всегда получаете макияж от Clarins
В финале любой спа-программы для лица гостью ждет макияж с использованием бестселлеров и новинок декоративной линии Clarins, и даже после спа-программы для тела спа-терапевты с удовольствием поправят ваш макияж. Поэтому поход в спа можно запланировать в любое время, даже перед важной встречей.
Татьяна Котляревская @tatianakotlyarevskaya
Основатель и владелица Atelier T.KOTLYAREVSKAYA, мать троих детей
Мне всегда жаль времени, потраченного в салоне красоты, поэтому во время маникюра или стрижки я практикуюсь в тайм-менеджменте: вместо того, чтобы вступать в бесполезные разговоры с мастером, лучше послушать аудиокнигу. К спа-процедурам отношение другое — здесь я действительно могу отключиться от внешнего мира и сфокусироваться на своих ощущениях.
После знакомства и краткой диагностики спа-терапевт порекомендовал мне «ультра-расслабляющую спа-программу для лица с аромамаслами» — расслабиться и телом, и душой мне никогда не помешает. Например, постоянная погруженность в мобильный телефон (я не практикую диджитал-детокс и вынуждена всегда оставаться на связи) дает большую нагрузку на шейный отдел: к моей радости, в рамках процедуры пристальное внимание уделили не только лицу, но и шейно-воротниковой зоне, предплечьям и даже ладоням. Руки мастера скользили по биологически активным точкам, снимая напряжение и мышечные зажимы, в соответствии со специальной техникой Ayuroma Touch: для этой программы опыт Clarins соединили с традиционными методиками индийский аюрведы. Важной деталью бьюти-путешествия стали ароматы: они органично сменяли друг друга, моим главным фаворитом оказался свежий и спокойный Eau Ressourсante. Специалисты Clarins после процедуры объяснили, что это вовсе не парфюм, а вода с увлажняющими и ухаживающими компонентами в составе. Поэтому ее смело можно наносить на кожу и смешивать с кремом.
Неожиданной частью ритуала оказалась стоун-терапия: позже я узнала, что камни, созданные из черной слюды специально для Clarins Skin Spa, обладают способностью вбирать в себя все негативные мысли, плохую энергию и дарить ощущение возрожденности после процедуры. Не углубляясь в эзотерику, могу сказать, что искусство прикосновений спа-терапевта в комбинации с аромафитотерапевтическими средствами ухода действительно подарили мне ощущение перерождения всего за 60 минут. Важный бонус — после любой процедуры для лица в Clarins Skin Spa тебя ждет макияж. Я всегда планирую подобные визиты утром, но самостоятельно приводить себя в порядок в обычных спа-салонах при приглушенном свете — задача не из легких.
Моя главная заповедь ухода за лицом, сохраняющая уйму времени, — это найти «свои» продукты и положиться на них. Зона экспериментов — это, пожалуй, только маски для лица. В Сlarins мне посоветовали обратить внимание на Multi-Regenerant. Это единственная ночная маска, которую можно наносить вместо ночного крема 2-3 раза в неделю. Она позволяет увидеть в зеркале здоровое, сияющее лицо даже после 4 часов сна.
Всем тем, кто, как и я, совмещает бизнес и семью, настоятельно рекомендую находить время на себя. Я пока не овладела этим навыком в совершенстве, но старательно учусь. Раньше мне казалось, что игра с детьми после работы — это и есть отдых, и на дополнительный я не имею права. Но это вовсе не так. Чтобы избежать выгорания и добиваться целей, нужно уметь выкраивать время для полноценного нахождения наедине с собой.
Анастасия Шепелевич @shepelevich
Фэшн-инфлюенсер, основатель онлайн-магазина batbstore
В спа я, как правило, отправляюсь во время путешествий, и обычно это салоны, расположенные при отелях. Наблюдения показывают, что в Петербурге спа-специалисты работают с большим профессионализмом, чем за рубежом. В одном из парижских салонов мне вовсе показалось, что массажист издевается надо мной, а не пытается помочь расслабиться. Оказавшись в Clarins Skin Spa я, наконец, по-настоящему отвлеклась от повседневной суеты: у моего спа-терапевта Ксении, которая работает тут с момента открытия, оказались очень нежные и заботливые руки. Этот час отдыха был для меня необходим: на процедуру я пришла сразу после Black Friday, во время которой вся команда прикладывала титанические усилия из-за наплыва заказов.
Для меня подобрали процедуру «Сияние молодости»: после демакияжа спа-терапевт использовала двухступенчатую систему глубокого очищения кожи, включающую механическое отшелушивание и химический круглогодичный пилинг с кислотами. Перед процедурой я рассказала, что хочу справиться с типичной для петербурженки в декабре проблемой — обезвоженностью кожи. Благодаря глубокому очищению и стимуляции кожи с помощью отшелушивания, мой персональный коктейль для массажа, смиксованный прямо в кабинете, впитался гораздо глубже и быстрей. В него вошла сыворотка V Shaping Facial Lift, моделирующая контур лица, многофункциональный бестселлер Double Serum и специальный профессиональный концентрат, которого не найти в розничной продаже.
Помимо лица спа-терапевт тщательно проработал шейно-воротниковую зону и область декольте. В это время я наслаждалась не только массажными движениями, но даже звуками. Мне не близки типичные для некоторых спа-салонов мантры, тут же для релаксации используется иная музыка — оказывается, ее для Clarins Skin Spa специально подбирали психологи.
На прощание специалисты составили для меня программу домашнего ухода, которая позволит продлить эффект процедуры и самостоятельно поддержать увлажненность кожи. Вообще уходу я уделяю больше внимания, чем декоративной косметике: правильный подбор средств позволяет избежать необходимости в тональном креме. Мои главные бьюти-лайфхаки — это снятие макияжа мицеллярной водой, что способствует лучшему впитыванию увлажняющей сыворотки, которую я наношу после, протирание лица льдом утром и вечером, а еще пара капель автозагара Booster Auto-Bronzant Visage от Clarins в ночном креме. К последнему я прибегаю всего пару раз в месяц и этого достаточно, чтобы поддерживать естественный, здоровый оттенок лица даже зимой.
Валерия Соколова @valerysokolova
Тревел-блогер, молодая мама
Спа-терапевты подобрали мне процедуру «Сон красоты» — она дарит лицу такой же эффект, что и ночь здорового, полноценного (и дефицитного для молодой мамы!) сна. Вообще в спа-салонах я бываю реже, чем в путешествиях, но процедура в Clarins Skin Spa серьезно выигрывает в сравнении со всем, что мне приходилось видеть до этого. Во многом благодаря созданному в салоне антуражу. Концепция Clarins продумана до мелочей: фирменные ароматы, медитативная музыка, успокаивающий синий свет. Главная деталь, которая меня покорила — это огромная подушка, наполненная теплой водой, расположившаяся под ногами. Ощущения — то ли ты находишься на воде, то ли вовсе на облаке. Пока я раскачивалась на волнах, не покидая центра Петербурга, спа-терапевт провел нейроседативный массаж лица и тела, а также многоступенчатый уход с использованием персональной бьюти-сыворотки.
К счастью, у меня нет проблем с кожей, поэтому моя бьюти-рутина — это очищение, увлажняющая эмульсия и питательный крем. Отдельное внимание уделяю области вокруг глаз и обязательно увлажняю тело после приема ванны. Специалисты Clarins посоветовали добавлять в крем или лосьон на ночь расслабляющее масло Relax — его формула, представляющая микс из масла герани, горького апельсина, ромашки, базилика и померанца, впервые была разработана в 1965 году и с тех пор остается неизменной.
Мой главный совет молодым мамам — не забывать про себя. Мы с супругом заранее обговариваем время, которое он сможет провести с ребенком, а я уделяю священные 1-2 часа себе. Уход за собой жизненно необходим.
Лиза Одиноких @liza_odinokikh
Художник-иллюстратор
После мануальной диагностики спа-терапевт предложил провести программу-бестселлер «Стройная фигура»: я не жалуюсь на лишней вес или целлюлит, но процедуры с лимфодренажным эффектом периодически нужно проходить всем. Это лучшая профилактика появления отечности в теле. А результат — минус полсантиметра в обхвате бедер сразу после процедуры. Конечно же, такие потери связаны не с моментальным сжиганием жира, а с уходом застоявшейся лимфы и воды.
Я выбрала массажные техники со средней степенью нажима — несмотря на тщательную проработку тканей, болезненных ощущений не возникало. Оказывается, чтобы добиться результата, во время процедуры можно обойтись без эффектных и пугающих шлепков по телу. Вместо них в программе используются деликатные фирменные движения — одно из них названо в честь отца-основателя Clarins Жака Куртена.
Первыми на нахождение в Clarins Skin Spa откликаются органы обоняния — все средства действительно очень приятно пахнут. В том числе термоактивная разогревающая маска. Это профессиональный продукт Clarins, который должен использоваться только специалистом. Ну а в домашних условиях для ухода за телом мне порекомендовали масло Anti-Eau и крем-гель Bodyfit. В составе последнего — экстракт листьев айвы, который повышает упругость кожи и обеспечивает эффект лифтинга.
Мои основные ритуалы заботы о теле — это круглогодичное увлажнение (особенно оно необходимо зимой, в условиях отопления), скрабы и хатха-йога. И периодический массаж — он необходим мышцам, когда ты целыми днями увлеченно работаешь над новыми сериями иллюстраций.
Невский пр., 27
тел +7 (812) 315 50 95
Текст: Катерина Резникова
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