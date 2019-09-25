5 причин включить исландский продукт скир в свой рацион

Раскрываем секрет здорового образа жизни родом из страны льдов. Ísey Skyr — это рецепт, который бережно хранится со времен скандинавских поселений в Исландии. На самом деле, скир — нечто среднее между творогом, йогуртом, сметаной — он нежный, густой и имеет кремовую текстуру. Точной аналогии в нашей гастрономии не найдешь. Почему же именно этот продукт? * Ísey Skyr [Исэй Скир]

1. Для производства скир используется в три раза больше молока, чем для привычного йогурта, что обеспечивает в каждой порции в 3 раза больше белка. У скира было время себя зарекомендовать, ведь на протяжении веков в Исландии именно он был основным продуктом питания, и доказал свои полезные качества, помогающие сохранять силу и выносливость в суровых жизненных условиях. 2. Ísey Skyr отличается низкой калорийностью, что позволяет легко интегрировать его практически в любой рацион. Он идеально подходит тем, кто стремится к правильному питанию, поддержанию стройной фигуры или наращиванию мышечной массы.

3. Ísey Skyr является единственным продуктом с использованием в производстве уникальных, некультивированных молочных культур (если говорить научным языком, то Streptococcus thermophilus islandicusTM) оригинального исландского скира. Первоначально эти культуры перерабатывались на фермах по всей Исландии, а затем — исключительно в компании MS Iceland Dairies, где они используются с момента ее основания в 1927 году. 4. У скира богатая история, а рецепт его приготовления передавался из уст в уста на протяжении более 1000 лет. В наши дни производственный процесс высокотехнологичен, а стандарты качества стали строже, однако основной рецепт и оригинальные культуры для закваски обезжиренного молока остаются прежними. Исландцы до сих пор обожают Ísey Skyr, как и столетия назад. Его название происходит от женского имени Ísey, считается, что оно принадлежало одной из женщин, которые передавали традиции приготовления густого ароматного скира из поколения в поколение. В переводе «Ís» означает лед, а «ey» означает остров – вместе два этих слова фактически образуют название родины Ísey Skyr* – Исландия. Так что можно смело сказать, что скир – неотъемлемая часть исландской культуры.

5. Скир очень просто интегрировать даже в высокий темп жизни – он отлично подойдет в качестве завтрака или легкого перекуса на ходу, ведь его упаковка эргономична и компактна, а под крышкой спрятана специальная ложечка. Ísey Skyr универсален: его можно употреблять в пищу как самостоятельный продукт, так и в сочетании с овсянкой (как это традиционно делают исландцы на завтрак), фруктами или ягодами. Палитра вкусов очень разнообразна: натуральный, ваниль, шоколадная крошка-ваниль, клубника, черника-малина и печеное яблоко. Кроме того, скир можно использовать как основу для десертов, соусов, салатных заправок и многих других блюд. Вдохновиться рецептами можно на сайте.