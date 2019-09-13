4 лучшие новые кофейни в Петербурге
В рамках премии «Что где есть в Петербурге» собрали топ новых концептуальных кофеен, открывшихся за год. Здесь мы пробовали отличные флэт-уайты и рафы, изучали альтернативные способы приготовления кофе, участвовали в капингах, просто завтракали и покупали свежеобжаренное зерно домой. С полным списком номинантов премии можно ознакомиться здесь.
Bolshecoffee Roasters
Сверхпрогрессивная кофейня-шоурум патриархов индустрии «Больше кофе», обжарщиков, познакомивших Петербург со спешелти-кофе. Налив образцовый эспрессо, тут дадут потестировать редкое профильное оборудование, покажут и продадут кофемолки, инструменты и аксессуары.
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Bolshecoffee Roasters
Cake & Breakfast
Сверхламповая кофейня на Кирочной улице уже побеждала на «Что где есть в Петербурге» в 2015 году. К 2019-му она трансформировалась, да так, что ее смело можно считать новым заведением: переехала в самый центр, обзавелась чистым дизайном, расширила кофейную линейку и уже становится сетью.
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Cake & Breakfast
Sibaristica
В штаб-квартире одноименной компании, занятой обжаркой кофе и поставкой его по всей России, оборудовали кофейню так, чтобы подготовка зерна была видна, и ждут не только на чашку кофе из аэропресса или латте с базиликом, но и в кофейном казино и на каптестингах в разных форматах.
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Sibaristica
«KoфеВиноLab»
Кофе и вино — два напитка из ягод, каждый из которых — великая культура. Сеть «Буше» соединила их в одном проекте: в одном зале воронки, кемексы, сифоны, кеги и краны, в другом — биодинамика от сомелье «На вина!».
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«KoфеВиноLab»
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