4 лучшие новые кофейни в Петербурге

Sibaristica

В штаб-квартире одно­именной компании, занятой обжаркой кофе и поставкой его по всей России, оборудовали кофейню так, чтобы подготовка зерна была видна, и ждут не только на чашку кофе из аэропресса или латте с базиликом, но и в кофейном казино и на каптестингах в разных форматах.