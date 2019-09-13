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4 лучшие новые кофейни в Петербурге

В рамках премии «Что где есть в Петербурге» собрали топ новых концептуальных кофеен, открывшихся за год. Здесь мы пробовали отличные флэт-уайты и рафы, изучали альтернативные способы приготовления кофе, участвовали в капингах, просто завтракали и покупали свежеобжаренное зерно домой. С полным списком номинантов премии можно ознакомиться здесь

  • Bolshecoffee Roasters

Bolshecoffee Roasters

Сверхпрогрессивная кофейня-шоурум патриархов индустрии «Больше кофе», обжарщиков, познакомивших Петербург со спешелти-кофе. Налив образцовый эспрессо, тут дадут потестировать редкое профильное оборудование, покажут и продадут кофемолки, инструменты и аксессуары.

Bolshecoffee Roasters
ул. Марата, 22-24
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  • Cake & Breakfast

  • Cake & Breakfast

Cake & Breakfast

Сверхламповая кофейня на Кирочной улице уже побеждала на «Что где есть в Петербурге» в 2015 году. К 2019-му она трансформировалась, да так, что ее смело можно считать новым заведением: переехала в самый центр, обзавелась чистым дизайном, расширила кофейную линейку и уже становится сетью. 

Cake & Breakfast
Малая Морская ул., 5 и Манежный пр., 1/4
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  • Sibaristica

  • Sibaristica

  • Sibaristica

Sibaristica

В штаб-квартире одно­именной компании, занятой обжаркой кофе и поставкой его по всей России, оборудовали кофейню так, чтобы подготовка зерна была видна, и ждут не только на чашку кофе из аэропресса или латте с базиликом, но и в кофейном казино и на каптестингах в разных форматах. 

Sibaristica
наб. Обводного канала, 199
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  • «KoфеВиноLab»

  • «KoфеВиноLab»

«KoфеВиноLab»

Кофе и вино — два напитка из ягод, каждый из которых — великая культура. Сеть «Буше» соединила их в одном проекте: в одном зале воронки, кемексы, сифоны, кеги и краны, в другом — биодинамика от сомелье «На вина!». 

«KoфеВиноLab»
ул. Льва Толстого, 1/3
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