8 лучших ресторанов русской кухни в Петербурге

«Русская рюмочная № 1»

Маститый туристический ресторан с Музеем водки мало того что за десять лет принял всех важных гостей города — от президентов до рок-звезд, так еще и нежно любим горожанами — за дореволюционную рюмочную-стоячку, куда заглядывают на стопку с «Закуской № 1» — бутербродами с салом, бужениной и килькой.