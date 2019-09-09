8 лучших ресторанов русской кухни в Петербурге
В рамках премии «Что где есть в Петербурге» рассказываем о том, где искать ленинградский рассольник, оладьи с икрой, правильный бефстроганов и заливное. Посмотреть полный список номинантов и проголосовать можно здесь.
Le Courage
У хозяек хинкальной Kazbegi Ольги Волдайкиной и Виктории Скачковой получилось едва не самое красивое заведение на отечественную тему: в новострое «Русского дома» в Басковом переулке они воссоздали как будто состаренные дворянские залы. Кухня — тоже из имперской России: кормят перепелами, заливным и бланманже.
|
Le Courage
Petrov-Vodkin
Новобранец в полку русских ресторанов встал на стражу важнейшей туристической тропы — в 100 метрах от Дворцовой, а потому и устав у него соответствующий: борщ выносят литром и с песнями-плясками, в тапас-баре уже сервированной лежит закусь: бутерброды и соленья.
|Petrov-Vodkin
Адмиралтейский пр., 6
«Банщики»
Первый ресторан из русских новой волны при Дегтярных банях, считай, целая фабрика: на двух этажах кормят ржаными варениками и ячневой кашей с трубачом — шеф-повар Станислав Левохо умеет освежить классические рецепты, а в лавке торгуют собственным колбасами, вареньями и соленьями, что делают тут же.
|«Банщики»
Дегтярная ул., 1
Узнать подробнее
«Гусары»
В 2019 году родные мотивы затянули даже в инди-общепите: идеологи «Хачапури и вино» и BGL Морис Шакая и Лиза Симонова построили кафе-бар, где команда, накинув доломаны, лихо разливает кубанское игристое и разносит по двум этажам оладушки и бутерброды.
|«Гусары»
наб. реки Фонтанки, 40
Узнать подробнее
«Косуля»
Новая закусочная команды «Залива» и «Рюмочной в бутылке»: Анна Хмельницкая теперь не только разливает фирменные настойки, но и кормит по большому меню голубцами, ленинградским рассольником и гурьевской кашей — кстати, ее автор граф Гурьев жил в этом здании.
|
«Косуля»
«Мейерхольд»
Реинкарнацию своего ресторана «Гастроном» ZL Group посвятила арт-кабаре Всеволода Мейерхольда «Привал комедианта», которое ровно в этих же стенах дома архитектора Адамини век назад принимало Блока и Ахматову. Кормят русской классикой, но и гастроавангарду не чужды: придумали настоечный фудпейринг.
|«Мейерхольд»
Марсово поле, 7
Узнать подробнее
«Русская рюмочная № 1»
Маститый туристический ресторан с Музеем водки мало того что за десять лет принял всех важных гостей города — от президентов до рок-звезд, так еще и нежно любим горожанами — за дореволюционную рюмочную-стоячку, куда заглядывают на стопку с «Закуской № 1» — бутербродами с салом, бужениной и килькой.
|«Русская рюмочная № 1»
Конногвардейский бульвар, 4
Узнать подробнее
«Шаляпин»
Породистая пара заведений — в Репино и на Тверской улице в городе — эталон жанра: обстановка профессорской квартиры без лубка, что ни возьми — форшмак, щучьи котлеты или бефстроганов — все образцово-показательное, а сервис так и просто лучший в городе.
|«Шаляпин»
ул. Тверская, 12 и пос. Репино, ул. Нагорная, 1
Узнать подробнее
Подписывайтесь на канал ресторанного обозревателя «Собака.ru» в Telegram — открытия, эксклюзивы и личные переживания по поводу петербургского общепита.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.