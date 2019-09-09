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8 лучших ресторанов русской кухни в Петербурге

В рамках премии «Что где есть в Петербурге» рассказываем о том, где искать ленинградский рассольник, оладьи с икрой, правильный бефстроганов и заливное. Посмотреть полный список номинантов и проголосовать можно здесь

  • Le Courage

  • Le Courage

  • Le Courage

Le Courage

У хозяек хинкальной Kazbegi Ольги Волдайкиной и Виктории Скачковой получилось едва не самое красивое заведение на отечественную тему: в новострое «Русского дома» в Басковом переулке они воссоздали как будто состаренные дворянские залы. Кухня — тоже из имперской России: кормят перепелами, заливным и бланманже. 

Le Courage
Басков пер., 2
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  • Petrov-Vodkin

  • Petrov-Vodkin

  • Petrov-Vodkin

Petrov-Vodkin

Новобранец в полку русских ресторанов встал на стражу важнейшей туристической тропы — в 100 метрах от Дворцовой, а потому и устав у него соответствующий: борщ выносят литром и с песнями-плясками, в тапас-баре уже сервированной лежит закусь: бутерброды и соленья.

Petrov-Vodkin

Адмиралтейский пр., 6
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  • «Банщики»

  • «Банщики»

  • «Банщики»

«Банщики»

Первый ресторан из русских новой волны при Дегтярных банях, считай, целая фабрика: на двух этажах кормят ржаными варениками и ячневой кашей с трубачом — шеф-повар Станислав Левохо умеет освежить классические рецепты, а в лавке торгуют собственным колбасами, вареньями и соленьями, что делают тут же.  

«Банщики»
Дегтярная ул., 1
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  • «Гусары»

  • «Гусары»

  • «Гусары»

«Гусары»

В 2019 году родные мотивы затянули даже в инди-общепите: идеологи «Хачапури и вино» и BGL Морис Шакая и Лиза Симонова построили кафе-бар, где команда, накинув доломаны, лихо разливает кубанское игристое и разносит по двум этажам оладушки и бутерброды.

«Гусары»
наб. реки Фонтанки, 40
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  • «Косуля»

  • «Косуля»

  • «Косуля»

«Косуля»

Новая закусочная команды «Залива» и «Рюмочной в бутылке»: Анна Хмельницкая теперь не только разливает фирменные настойки, но и кормит по большому меню голубцами, ленинградским рассольником и гурьевской кашей — кстати, ее автор граф Гурьев жил в этом здании.

«Косуля»
ул. Караванная, 24
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  • «Мейерхольд»

  • «Мейерхольд»

  • «Мейерхольд»

«Мейерхольд»

Реинкарнацию своего ресторана «Гастроном» ZL Group посвятила арт-кабаре Всеволода Мейерхольда «Привал комедианта», которое ровно в этих же стенах дома архитектора Адамини век назад принимало Блока и Ахматову. Кормят русской классикой, но и гастроавангарду не чужды: придумали настоечный фудпейринг.

«Мейерхольд»
Марсово поле, 7
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  • «Русская рюмочная № 1»

  • «Русская рюмочная № 1»

  • «Русская рюмочная № 1»

«Русская рюмочная № 1»

Маститый туристический ресторан с Музеем водки мало того что за десять лет принял всех важных гостей города — от президентов до рок-звезд, так еще и нежно любим горожанами — за дореволюционную рюмочную-стоячку, куда заглядывают на стопку с «Закуской № 1» — бутербродами с салом, бужениной и килькой.

«Русская рюмочная № 1»
Конногвардейский бульвар, 4
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  • «Шаляпин»

  • «Шаляпин»

  • «Шаляпин»

«Шаляпин»

Породистая пара заведений — в Репино и на Тверской улице в городе — эталон жанра: обстановка профессорской квартиры без лубка, что ни возьми — форшмак, щучьи котлеты или бефстроганов — все образцово-показательное, а сервис так и просто лучший в городе. 

«Шаляпин»
ул. Тверская, 12 и пос. Репино, ул. Нагорная, 1
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