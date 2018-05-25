10 лучших овощных блюд (и речь совсем не про гарнир!)

Тако из листьев салата с авокадо и васаби

Шеф Duo Дмитрий Блинов одним из первых в городе предложил овощи не как банальный гарнир, а как полноценное блюдо. И предлагает до сих пор — в ресторане на Кирочной большой раздел в меню так и называется: «Овощи». На листья ромейна выкладывают сальсу из авокадо, сверху поливают пикантным соусом из острой японской горчицы васаби и сладковатого унаги и добивают свежим шпинатом — настоящий гринпис. «Тако» в названии — не лепешка, а способ поедания; разумеется, руками.