На ежегодной встречи с депутатами ЗакСа губернатор Георгий Полтавченко рассказал, что в наш город все чаще приезжают «перекусить и погулять». О, как мы согласны с вами, Георгий Сергеевич — собрали главных ударников этого дела и основные места их пития.
5 типажей завсегдатаев баров
Дискосуперстар
Интеллигент
Маршрут интеллигента: 6 баров Петербурга, где выпивают поэты, художники и актеры
Петербургский интеллигент — типаж, закрепленный в прозе, стихах и драме: решительные перемены ему не показаны. Они верны только своим питейным адресам: обходят многие, но задерживаются только по последнему. Пьют много и чаще всего чистоганом. Часто приходят по-одному, но быстро находят братьев по разуму, чтобы поговорить об экзистенциальном: товар штучный — все друг друга знают. Говорят без устали, цитируют точно, мыслят ясно: за все выдвинутые за бокалом теории давно можно было бы получить не одну Нобелевскую премию, но, как мы помним — ожидание перемен тут состояние души, а не сигнал к действию. Дерутся редко, по могут, наканифолившись, прикорнуть в углу. Завтра придут снова. Ночь, улица, фонарь, Свободная Ингрия.
Гик
Маршрут гика: 6 баров Петербурга с самыми редкими напитками
Завсегдатаи баров, которые проводят больше всего времени за стойкой — не запойные барфлаи, как можно было подумать, а алкогики, которые готовы часами дискутировать о том, сколько торфа должно быть в айлах (это про виски), достаточное ли полное тело у флипа (это про коктейль) и какой должен быть IBU у IPA (это про пиво). Этот, как правило, смертельно серьезный ламберсексуал в общем безвредный, но если отвлечь от него внимание бармена, заказав «вишневый крик» (тавтология — «крик» это и есть название вишневого пива), то он обязательно закатит глаза, как-будто вы спросили, зачем ему кондиционер для бороды.
Красавица и газпромовец
Маршрут: Бары Петербурга: где пьют газпромовцы, девелоперы и светские девушки?
Два этих вида, безусловно, живописны по-своему, но эволюционная теория распорядилась так, что они обладают друг для друга бесконечной привлекательностью — и у светских дев, и у будущих квартирантов «Лахта-центра» ареал обитания совпадает на 100%. Впрочем, здесь не обязательно видеть репродуктивный заговор. И те и другие любят, чтобы возлияния проходили на фоне хрусталя и бархата, а явка светских персонажей соответствовала понятию «были все». Но есть и отличия: первым необходимы зеркальные поверхности для изготовления селфи в промышленных масштабах, вторым — пятизначные цифры в карте с алкоголем.
Москвич
Маршрут москвича: 7 баров Петербурга, куда нужно вести гостей города
Жители столицы, понятно, разные — тут и богема, и «старые деньги», и креаклы. Их объединяет только одно — собираясь в Петербург, они хотят оказаться в самых калоритных местах, чекины в которых соберут больше всего лайков. Богема слышала последний писк моды и поэтому стремится в секретный бар: в нем она сначала истерит из-за отсутствия вывески, а после бесплатной велком-рюмки умиляется даже отсутствию кассы. Представители творческих профессий ищут стритфуд, краф и Кирилла Иванова. Возрастных туристов чаще всего ведут к Сиду Фишеру — что барные, что джазовые стандарты он держит на уровне.
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