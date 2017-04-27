5 типажей завсегдатаев баров

На ежегодной встречи с депутатами ЗакСа губернатор Георгий Полтавченко рассказал, что в наш город все чаще приезжают «перекусить и погулять». О, как мы согласны с вами, Георгий Сергеевич — собрали главных ударников этого дела и основные места их пития.

Дискосуперстар

Маршрут дискосуперстар: 5 баров, где действительно классно танцевать
 
В петербургском климате клубы не приживаются, поэтому под танцы у нас приспособили часть баров. У ударников алкотреша биологическими часами тикает расписание лайн-апов в питейных, куда он экипируется как перед выходом в открытый космос: маминым соболям отказать — без гардероба в барах единственная вешалка становится свалкой, все ценное в поясную сумку, которая всегда при себе — ту, что оставишь на стуле, уведут или обольют. Пьют дешевое, крепкое и сладкое — как восторг от шанса завопить под «Медведицу» в пять утра: когда и сам диджей уже нарежется и вместо модного хауса поставит что-нибудь в стиле «Душевная синева» — «Мумий Тролля», «Кино» или что-нибудь из «Бриджет Джонс».

Интеллигент

Маршрут интеллигента: 6 баров Петербурга, где выпивают поэты, художники и актеры

Петербургский интеллигент — типаж, закрепленный в прозе, стихах и драме: решительные перемены ему не показаны. Они верны только своим питейным адресам: обходят многие, но задерживаются только по последнему. Пьют много и чаще всего чистоганом. Часто приходят по-одному, но быстро находят братьев по разуму, чтобы поговорить об экзистенциальном: товар штучный — все друг друга знают. Говорят без устали, цитируют точно, мыслят ясно: за все выдвинутые за бокалом теории давно можно было бы получить не одну Нобелевскую премию, но, как мы помним — ожидание перемен тут состояние души, а не сигнал к действию. Дерутся редко, по могут, наканифолившись, прикорнуть в углу. Завтра придут снова. Ночь, улица, фонарь, Свободная Ингрия.

 

Гик

Маршрут гика: 6 баров Петербурга с самыми редкими напитками

Завсегдатаи баров, которые проводят больше всего времени за стойкой — не запойные барфлаи, как можно было подумать, а алкогики, которые готовы часами дискутировать о том, сколько торфа должно быть в айлах (это про виски), достаточное ли полное тело у флипа (это про коктейль) и какой должен быть IBU у IPA (это про пиво). Этот, как правило, смертельно серьезный ламберсексуал в общем безвредный, но если отвлечь от него внимание бармена, заказав «вишневый крик» (тавтология — «крик» это и есть название вишневого пива), то он обязательно закатит глаза, как-будто вы спросили, зачем ему кондиционер для бороды.

Красавица и газпромовец

Маршрут: Бары Петербурга: где пьют газпромовцы, девелоперы и светские девушки?

Два этих вида, безусловно, живописны по-своему, но эволюционная теория распорядилась так, что они обладают друг для друга бесконечной привлекательностью — и у светских дев, и у будущих квартирантов «Лахта-центра» ареал обитания совпадает на 100%. Впрочем, здесь не обязательно видеть репродуктивный заговор. И те и другие любят, чтобы возлияния проходили на фоне хрусталя и бархата, а явка светских персонажей соответствовала понятию «были все». Но есть и отличия: первым необходимы зеркальные поверхности для изготовления селфи в промышленных масштабах, вторым — пятизначные цифры в карте с алкоголем.

 

Москвич

Маршрут москвича: 7 баров Петербурга, куда нужно вести гостей города

Жители столицы, понятно, разные — тут и богема, и «старые деньги», и креаклы. Их объединяет только одно — собираясь в Петербург, они хотят оказаться в самых калоритных местах, чекины в которых соберут больше всего лайков. Богема слышала последний писк моды и поэтому стремится в секретный бар: в нем она сначала истерит из-за отсутствия вывески, а после бесплатной велком-рюмки умиляется даже отсутствию кассы. Представители творческих профессий ищут стритфуд, краф и Кирилла Иванова. Возрастных туристов чаще всего ведут к Сиду Фишеру — что барные, что джазовые стандарты он держит на уровне.

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