Гик

Маршрут гика: 6 баров Петербурга с самыми редкими напитками

Завсегдатаи баров, которые проводят больше всего времени за стойкой — не запойные барфлаи, как можно было подумать, а алкогики, которые готовы часами дискутировать о том, сколько торфа должно быть в айлах (это про виски), достаточное ли полное тело у флипа (это про коктейль) и какой должен быть IBU у IPA (это про пиво). Этот, как правило, смертельно серьезный ламберсексуал в общем безвредный, но если отвлечь от него внимание бармена, заказав «вишневый крик» (тавтология — «крик» это и есть название вишневого пива), то он обязательно закатит глаза, как-будто вы спросили, зачем ему кондиционер для бороды.