Несмотря на то, что петербургский климат не для клубов, мы пренебрегаем и вальсируем — ведь для танцев у нас есть бары: в продолжении проекта барных маршрутов на все случае жизни, мы советуем, в каких питейных заведениях чаще надо выходить на танцпол.
Бары Петербурга: 5 мест, где действительно классно танцевать
Mishka
Легендарное место для досуга, который принято называть «душевная синева». В плей-листах диджеев-любителей даже не хиты, а шлягеры, под которые неистовствуют нарядные студенты. Спонсорами алкотреша выступают фирменные шоты «Мишка» и «Лисичка» — крепкие и сладкие, как восторг от шанса завопить под «Медведицу» в пять утра.
|Бар Mishka
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Gin Tonic
Спикизи-бар первым выбрал согласно моде скрытую локацию и специализацию на одном напитке, однако хозяева Илья Астафьев и Евгений Горбунов не только бармены, но и истинные патимейкеры: лайнап диджеев на их вечеринках так же важен гостям, как и коктейльное меню.
|Бар Gin Tonic
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Union
Если в будние дни здесь собираются меломаны на привозы промоутера Алексея Крюка (екатеринбургская синти-поп-группа Celebrine), то по выходным бар забит людьми, готовыми качать под самые непритязательные ритмы, — недаром это чуть ли не единственное место в городе, где в меню осталось топливо алкоугара: «виски-кола», «джин-тоник» и даже амброзия 1990-х — «Ред Булл» с ягермайстером.
|Бар Union
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Poison
В круглосуточном хипстерском караоке, пока ждешь своей очереди голосить Боба Марли или Depeсhe Mode, можно неплохо разогреться в местном баре. Главное — не переусердствовать: если нехитрые коктейли местного разлива разогреют слишком горячо и душа потребует исполнить «Шальную императрицу», то придется выступать с концертом на улице: петь русский поп здесь запрещено.
|Бар Poison
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«Пирс 8/4»
Бар в глубине «Третьего кластера» косплеит серферское бунгало и служит спасательной станцией для тех, кто не готов к публичной карьере круглосуточного тусовщика, но чувствует себя звездой танцпола в душе, — благодарить стоит зажигательнейшее диско от ABBA до Scissor Sisters и тропические тики-коктейли.
|Бар «Пирс 8/4»
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