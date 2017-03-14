Несмотря на то, что петербургский климат не для клубов, мы пренебрегаем и вальсируем — ведь для танцев у нас есть бары: в продолжении проекта барных маршрутов на все случае жизни, мы советуем, в каких питейных заведениях чаще надо выходить на танцпол.