Почему уничтожение маленьких баров нанесет непоправимый урон Петербургу? Объясняет архитектурный критик Мария Элькина

Когда-то Петербург выглядел совсем не так, как сейчас. Лет 25 назад виды на Фонтанку были печально-благородными, без единой вывески на фасадах домов. Потом эти вывески появились и раздражали, потому что были броскими, а еда и напитки в заведениях — в лучшем случае приемлемого качества. Но каким-то чудом так случилось, что к концу 2010-х годов петербургские бары, кофейни, рестораны и кафе стали такой же городской достопримечательностью, как и сам вид на Фонтанку. Достопримечательностью в самом буквальном смысле – того, ради чего в город приезжают туристы из Европы и других городов России, того, за что сами мы любим Петербург еще сильнее. Конечно, архитектуру у нас принято почитать больше, чем питейные заведения, но в некотором смысле зря. Золотой век французской живописи в конце XIX века непредставим без парижских баров и кафе. Нельзя вообразить себе Рим без тратторий, а Амстердам и Петербург – без гастропабов и хорошего капучино. И еще полезно не забывать: если петербургские виды были созданы больше, чем за сто лет до нас, то есть даже не нашими прадедушками и прабабушками, то петербургские бары – полная заслуга живущих поколений.

В первую рабочую неделю июля в Петербурге в третьем, то есть окончательном уже, чтении приняли успевший стать печально известным закон «о наливайках». Он запрещает продавать алкоголь в заведениях, где площадь торгового зала меньше 50-ти метров. Ситуация для начала просто возмутительно несправедливая. Нескольким тысячам человек фактически запретили работать, а некоторым из них – заниматься делом жизни, в котором они стали профессионалами и преуспели. В числе заведений, которые рискуют пострадать – бар El Copitas, которых год входящий в список 50-ти лучших в мире.

С другой стороны, принятый закон затронет не только конкретных людей и отдельные заведения, а всю городскую жизнь. То есть тут говорить нужно не про отдельные частные интересы, а про общее состояние городской, как любят говорить урбанисты, экосистемы. Авторы закона прибегают к патерналистской риторике заботы о большинстве. Что, мол, в этих заведениях, которые меньше 50-ти метров, граждане выпивают по ночам, тем самым нанося вред своему здоровью, а заодно шумят, чем наносят вред душевному спокойствию и здоровью окружающих.