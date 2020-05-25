Отметить день рождения, годовщину свадьбы или просто порадовать семью ужином в ресторане в карантине не получится. Но выход есть: «Собака.ru» рассказывает о ресторанах и барах, где можно заказать в подарок близким ужин от шефа, семейный бранч или винную дегустацию.
Где в Петербурге заказать ужин от шефа, семейный бранч или винную дегустацию с доставкой на дом
«Мечтатели»
Ресторан «Мечтатели» предлагает сразу три подарочных сета. Есть обед с паштетом из куриной печени, супом и куриной грудкой с пастернаком (990 рублей), есть большой семейный завтрак с омлетом, сэндвичами, сырниками и комбучей (1400 рублей). Но нам больше всего нравится специальный сет на день рождения: можно выбрать любое блюдо из меню завтраков, а к нему добавят брауни с соусом из ореха, набор макарун и бутылку кавы (1990 рублей).
Где заказать: «Мечтатели»
Kuznyahouse
Шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров по выходным готовит специальное сет-меню за 2200 рублей. Например, на этой неделе в ужин от шефа входит маринованный в травах лосось, картофель с маслом, брокколи с горгонзолой, салат коул-слоу с домашним йогуртом, соус тар-тар, сметана со свежим хреном и свежеиспеченный багет.
Где заказать: Kuznyahouse
Smoke BBQ
Ресторан Smoke BBQ до карантина каждое воскресенье проводил семейный бранч со специальными блюдами от шеф-повара Алексея Каневского, и в карантине от традиции не отказался. Меню каждую неделю меняется, например, на этой будут подавать Яйцо бенедикт с брискетом, салат цезарь с лангустинами и соусом на основе сливок с добавлением виски, а еще привезут бутылку сухого нормандского сидра. Бранч на одного стоит 2000 рублей, на двоих – 3500 рублей.
Где заказать: Smoke BBQ
Animals
Сет-меню от шефа есть в ресторане Animals. За скромные 1090 рублей вам привезут сразу три блюда: соленую форель с ягодами и скиром, молодую капусту на гриле с чечевицей и соусом из копченого тофу, а еще – баскский чизкейк с козьим сыром и малиновым вареньем.
Где заказать: Animals
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«Косуля»
Bilbao
Ресторан баскской кухни Bilbao предлагает сразу четыре специальных сета, любой из которых отлично подойдет в качестве подарка. Есть мясной сет (1000 рублей) с супом из баранины и говяжьей грудинкой, есть рыбный (1000 рублей) – с мармитако и стейком из тунца, а еще – сет на двоих с томленой бараньей лопаткой (3900 рублей) и большой сытный бранч для ленивого воскресенья: в нем круассаны, сырники с белым шоколадом, панкейки и апельсиновый фреш (2000 рублей).
Где заказать: Bilbao
Сharlie
Ужин от шефа можно заказать и в кафе Сharlie (700-3900 рублей). Здесь он устроен так: в меню можно выбрать одно из четырех основных блюд (на 2 или 4 порции) – лосось с лимоном, запеченую курицу, ножки индейки су-вид или ростбиф в прованских травах. К горячему привезут гарниры: рис с миндалем, брокколи, картофель айдахо или картофельное пюре с трюфелем.
Где заказать: Сharlie
«Косуля»
Если же ваш друг любит выпить (ну а что?) – устроить правильный русский стол с закусками можно с помощью бара «Косуля». В специальный набор за 1200 рублей входит все необходимое: соленые грузди с красным луком, малосольные огурцы, селедка с картофелем и салат «Оливье». А в подарок привезут и бутылку хреновухи или настойку – есть вишневая, облепиховая и овощная.
Где заказать: «Косуля»
Zazazu
Если хочется чего-то более изысканного: то можно подарить секретный энограстрономический ужин от бара Zazazu (3900 рублей). Секретный он потому, что заранее участники не знают, что именно предложит им шеф. Известно лишь, что курсов будет пять, вин – 3, а поделиться впечатлениями с другими участниками и командой бара можно будет через Zoom.
Где заказать: Zazazu
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Kuznyahouse
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