Где в Петербурге заказать ужин от шефа, семейный бранч или винную дегустацию с доставкой на дом

«Мечтатели»

Ресторан «Мечтатели» предлагает сразу три подарочных сета. Есть обед с паштетом из куриной печени, супом и куриной грудкой с пастернаком (990 рублей), есть большой семейный завтрак с омлетом, сэндвичами, сырниками и комбучей (1400 рублей). Но нам больше всего нравится специальный сет на день рождения: можно выбрать любое блюдо из меню завтраков, а к нему добавят брауни с соусом из ореха, набор макарун и бутылку кавы (1990 рублей).

Где заказать: «Мечтатели»

Kuznyahouse

Шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров по выходным готовит специальное сет-меню за 2200 рублей. Например, на этой неделе в ужин от шефа входит маринованный в травах лосось, картофель с маслом, брокколи с горгонзолой, салат коул-слоу с домашним йогуртом, соус тар-тар, сметана со свежим хреном и свежеиспеченный багет.

Где заказать: Kuznyahouse

Smoke BBQ

Ресторан Smoke BBQ до карантина каждое воскресенье проводил семейный бранч со специальными блюдами от шеф-повара Алексея Каневского, и в карантине от традиции не отказался. Меню каждую неделю меняется, например, на этой будут подавать Яйцо бенедикт с брискетом, салат цезарь с лангустинами и соусом на основе сливок с добавлением виски, а еще привезут бутылку сухого нормандского сидра. Бранч на одного стоит 2000 рублей, на двоих – 3500 рублей.

Где заказать: Smoke BBQ

Animals

Сет-меню от шефа есть в ресторане Animals. За скромные 1090 рублей вам привезут сразу три блюда: соленую форель с ягодами и скиром, молодую капусту на гриле с чечевицей и соусом из копченого тофу, а еще – баскский чизкейк с козьим сыром и малиновым вареньем.

Где заказать: Animals