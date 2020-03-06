В России появился розовый шоколад: что-то новенькое или просто красители? Отвечает шеф-кондитер

Какой у него вкус?

«У руби характерный вкус шоколада, но он кисловатый, с ягодными и лимонными нотами. Если бы я не знала, что я ем – например, на слепой дегустации, я бы, конечно, поняла, что это шоколад, но подумала бы, что это белый шоколад с добавлением каких-то сублимированных ягод – малинового или клюквенного порошка.

Благодаря этому он, кстати, отлично сочетается с ягодами и фруктами. Мы делаем с руби десерт, он совершенно не сладкий. Там грейпфрут, красные ягоды и розовое шампанское».

Розовый шоколад – дорогой?

«Шоколад – в принципе продукт дорогой. Но руби не самый дорогой шоколад на свете. Он скорее попадает в среднюю ценовую категорию, но это, конечно, если мы говорим о шоколаде высокого качества. У нас на кухне есть ориджины, для производства которых все какао-бобы собирают на одной плантации, они стоят раза в три дороже».

В масс-маркете розовые шоколадки тоже появятся?

«А они уже есть – это розовый KitKat. Меня его появление, к слову, удивило. Я помню, как мне привезли попробовать руби в первый раз. В России его еще совсем не было, и мой хороший друг, который работает в Barry Сallebaut, просто в салфетке две шоколадных таблетки привез.

Мы все ждали, когда его начнут поставлять в Россию, но первым у нас появился KitKat, это было странно. Вообще, я думаю, что руби – это скорее гастрономическая история, эксклюзивная, и если запустить такой продукт массово, это немного снижает пафос. Едва ли рядовому потребителю, покупающему шоколадку в супермаркете, действительно важно сделан ли этот шоколад из настоящих розовых какао-бобов или он просто подкрашен. Так что для меня такой шаг компании Сallebaut выглядит спорно».