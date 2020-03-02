Более 60% россиян следят за своим питанием, примерно 15% следует Великому посту и почти каждый пятый – сидит на диете. Вместе с te Gusto, производителем полезных снеков, рассказываем, как утолить чувство голода, не нарушая принципы здорового питания.
Как справиться с голодом во время поста или диеты?
Когда человек садится на диету или держит пост, то значительно урезает свой рацион и быстрее испытывает чувство голода. И чем жестче диета, тем чаще происходят срывы. Как же утолить чувство голода, не переживая о лишних калориях? Главное правило – соблюдать правильный режим питания.
Помимо привычных завтрака, обеда и ужина необходимо добавить промежуточные перекусы. 5-6 приемов пищи с приблизительно равными интервалами по времени – обязательное условие правильной диеты. Распределите их так, чтобы на завтрак приходилась большая часть съеденных калорий, чуть меньше – на обед, и самая малая часть на ужин. Все, что осталось, – на перекусы.
Кажется, что сегодня выбор полезных продуктов для перекуса огромен. Есть зерновые батончики, выпечка без глютена и сахара, легкий попкорн. Но на деле во многих якобы диетических снеках количество сахара, жира, консервантов и искусственных добавок совсем не соответствует принципам здорового питания. Есть фрукты и овощи – в них содержится большая часть витаминов. Но, во-первых, иногда необходимо съесть целый килограмм, чтобы получить нужное нам количество. Во-вторых, в межсезонье найти по-настоящему полезные, ничем не обработанные – тоже отдельная задача. А в-третьих, свежие фрукты активизируют в организме выработку пищеварительных ферментов и в итоге только усиливают чувство голода.
«Фруктовые батончики – отличная альтернатива свежим фруктам, – рассказывают основатели компании te Gusto Давид Арутюнов и Акмаль Зиядуллаев. – Сушеные плоды и ягоды – источник огромного количества витаминов и микроэлементов. Такой перекус принесет пользу для организма и зарядит энергией».
Идеология компании te Gusto состоит в использовании только натурального, свежего и качественного сырья при изготовлении продуктов питания. «Мы уверенно заявляем, что в нашей продукции отсутствуют какие-либо химические добавки и консерванты», – говорят Акмаль и Давид.
Пить чай с таким лакомством гораздо полезнее для здоровья и фигуры. А самое главное, в них нет ни грамма сахара. Мы составили наш собственный топ продуктов te Gusto для полезного перекуса – подойдет тем, кто держит пост или хочет похудеть, а также просто заботится о здоровье:
Фруктовые лаваши и пастилки из натуральных фруктов. Не только придадут сил, но и помогут справиться с сезонным недостатком витаминов, а также повысят иммунитет. Много вариантов на любой вкус.
Орехи в меду. Не только приятный вкус, но и кладезь витаминов и полезных микроэлементов в каждой баночке. В составе только мед и орехи, никаких добавок, ГМО и сахарных сиропов. Такое лакомство принесет особую пользу ранней весной, когда организм испытывает дефицит витаминов.
Энергетические батончики R.A.W.life, в составе которых орехи и финики. Помогают взбодриться не хуже чашки кофе. Такой батончик незаменим во время занятий спортом, активного отдыха или долгой прогулки.
Маринованные овощи. Отличный способ добавить разнообразия в кажущееся пресным диетическое меню. Аппетитные помидоры и огурчики содержат минимальное количество калорий!
Вяленые томаты. Придают пикантность привычным блюдам. Можно добавить в салат из свежей зелени, вегетарианские щи или к запеченным овощам. А итальянская брускетта с вялеными томатами – отличная альтернатива привычному бутерброду.
Не истязайте себя голоданием во время поста или диеты и не провоцируйте авитаминоз: рацион должен быть максимально разнообразным. Вместе со сбалансированным меню, состоящим из экологически чистых и полезных продуктов, вы получите такие приятные бонусы, как улучшение самочувствия, оздоровление организма и прекрасный внешний вид.
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