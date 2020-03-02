Как справиться с голодом во время поста или диеты?

Пить чай с таким лакомством гораздо полезнее для здоровья и фигуры. А самое главное, в них нет ни грамма сахара. Мы составили наш собственный топ продуктов te Gusto для полезного перекуса – подойдет тем, кто держит пост или хочет похудеть, а также просто заботится о здоровье:

Фруктовые лаваши и пастилки из натуральных фруктов. Не только придадут сил, но и помогут справиться с сезонным недостатком витаминов, а также повысят иммунитет. Много вариантов на любой вкус.

Орехи в меду. Не только приятный вкус, но и кладезь витаминов и полезных микроэлементов в каждой баночке. В составе только мед и орехи, никаких добавок, ГМО и сахарных сиропов. Такое лакомство принесет особую пользу ранней весной, когда организм испытывает дефицит витаминов.

Энергетические батончики R.A.W.life, в составе которых орехи и финики. Помогают взбодриться не хуже чашки кофе. Такой батончик незаменим во время занятий спортом, активного отдыха или долгой прогулки.

Маринованные овощи. Отличный способ добавить разнообразия в кажущееся пресным диетическое меню. Аппетитные помидоры и огурчики содержат минимальное количество калорий!

Вяленые томаты. Придают пикантность привычным блюдам. Можно добавить в салат из свежей зелени, вегетарианские щи или к запеченным овощам. А итальянская брускетта с вялеными томатами – отличная альтернатива привычному бутерброду.