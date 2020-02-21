Где есть блины на Масленицу в Петербурге: 16 вариантов

«Мойка 3» – с запуска позиционирует себя как русское поле экспериментов, так что неудивительно, что масленичное предложение у шеф-повар Станислав Левохо необычное. Есть зеленые (в тесто добавляют шпинат) блины с томленой в течение двух суток говядиной, которые подают с соусом «вителло» на основе горбуши. Есть блины с курицей, угрем и китайской грушей под соусом терияки, а также – блинный торт из двадцати кофейных блинов промазанных домашней карамелью с миндальным ликером.

В ресторанах Italy предлагают классические блины с разными начинками: сметаной, сгущенкой, нутеллой, клубничным джемом, красной икрой, лососем, шпинатом и яйцом пашот. Но рекомендуем заглянуть к ним 1 марта: в этот день во всех заведениях сети прямо на глазах у гостей будут готовить блины «Креп Сюзет» – со свежими ягодами, ликером Гран Маринье, ягодным соусом и ванильным мороженым.

Шеф-повар паназиатского кафе Wong Kar Wine Андрей Скорняков и блины готовит с азиатским настроением: например, с цыпленком в желтом карри, с баклажаном и азиатским муссом или сладкие – с тайским манго и заварным соусомюзу.

В «Банщиках» в Масленицу предлагают блины с целой россыпью начинок – от классики (например, с лососем, красной икрой и сметаной) до оригинальных вариантов – скажем, с креветками и цветной капустой или с домашней ветчиной и сулугуни. Кроме того, всю неделю посетители ресторан смогут заказать блюдо на компанию – дюжину блинов с самоваром и многочисленными добавками: с черной, красной и щучьей икрой, рыбой домашнего копчения, алтайским медом и домашним вареньем.

В азиатском проекте Глена Баллиса Nama к масленичной теме подошли творчески. В специальном блинном меню числятся: рисовые блинчики с лососем и кокосовым молоком, рисовые блинчики с нори, тунцом, а еще блинчики из киноа с карри и авокадо. Кроме того, есть блинчики матча с малиной и японский панкейк юдзу.

Шеф-повар «Сыроварни» Светлана Сурсикова подготовила специальное меню, в котором значатся блины с самыми разными начинками. Есть блинная лазанья, рулетики из блинов с сырным соусом с ветчиной и беконом, блины с лососем и страчателлой и блины с селедкой. Отрада сладкоежек, из сладкие версии – с бананом и клубникой.