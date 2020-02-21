В понедельник начнется Масленица! Рассказываем, куда в Петербурге идти за классикой русской кухни и авангардными версиями – блинами с угрем и китайской грушей, цыпленком в желтом карри, с хрустящим баклажаном и соусом BBQ, мацони и эстрагоном и другими начинками. Бонус – самый дорогой блин в Петербурге стоимость 15 тысяч рублей.
Где есть блины на Масленицу в Петербурге: 16 вариантов
«Мойка 3»
«Мойка 3» – с запуска позиционирует себя как русское поле экспериментов, так что неудивительно, что масленичное предложение у шеф-повар Станислав Левохо необычное. Есть зеленые (в тесто добавляют шпинат) блины с томленой в течение двух суток говядиной, которые подают с соусом «вителло» на основе горбуши. Есть блины с курицей, угрем и китайской грушей под соусом терияки, а также – блинный торт из двадцати кофейных блинов промазанных домашней карамелью с миндальным ликером.
Italy
В ресторанах Italy предлагают классические блины с разными начинками: сметаной, сгущенкой, нутеллой, клубничным джемом, красной икрой, лососем, шпинатом и яйцом пашот. Но рекомендуем заглянуть к ним 1 марта: в этот день во всех заведениях сети прямо на глазах у гостей будут готовить блины «Креп Сюзет» – со свежими ягодами, ликером Гран Маринье, ягодным соусом и ванильным мороженым.
Wong Kar Wine
Шеф-повар паназиатского кафе Wong Kar Wine Андрей Скорняков и блины готовит с азиатским настроением: например, с цыпленком в желтом карри, с баклажаном и азиатским муссом или сладкие – с тайским манго и заварным соусомюзу.
«Банщики»
В «Банщиках» в Масленицу предлагают блины с целой россыпью начинок – от классики (например, с лососем, красной икрой и сметаной) до оригинальных вариантов – скажем, с креветками и цветной капустой или с домашней ветчиной и сулугуни. Кроме того, всю неделю посетители ресторан смогут заказать блюдо на компанию – дюжину блинов с самоваром и многочисленными добавками: с черной, красной и щучьей икрой, рыбой домашнего копчения, алтайским медом и домашним вареньем.
Nama
В азиатском проекте Глена Баллиса Nama к масленичной теме подошли творчески. В специальном блинном меню числятся: рисовые блинчики с лососем и кокосовым молоком, рисовые блинчики с нори, тунцом, а еще блинчики из киноа с карри и авокадо. Кроме того, есть блинчики матча с малиной и японский панкейк юдзу.
«Сыроварня»
Шеф-повар «Сыроварни» Светлана Сурсикова подготовила специальное меню, в котором значатся блины с самыми разными начинками. Есть блинная лазанья, рулетики из блинов с сырным соусом с ветчиной и беконом, блины с лососем и страчателлой и блины с селедкой. Отрада сладкоежек, из сладкие версии – с бананом и клубникой.
«Строганов Стейк Хаус»
Еще одно правильное место, чтобы с размахом отметить Масленицу: в «Строганове» недавно как раз обновили меню, и ввели блины – с лососевой и осетровой икрой, которую подают на льду.
«Ферма Бенуа»
За безглютеновыми блинами (но и обычными, конечно, тоже) – идем в «Ферму Бенуа». Выбор начинок – впечатляет: есть блины с творогом и изюмом, лососем слабой соли, красной икрой, пармской ветчиной и рикоттой с цуккини, сметаной, медом и домашним вареньем.
Charlie
В Charlie вместо классических блинов решили печь панкейки, но с русским характером. Шеф-повар Юрий Манчук подает их с перепелиным яйцом пашот, щучьей икрой и огуречным тартаром. Для любителей сладкого есть десертная версия с бананом, клубничным соусом, сливочным кремом, лаймовой сметаной и гранолой.
Made in China
Еще одно азиатское масленичное предложение от шеф-повара Made in China Руслана Бабаджанова. Он придумал блинный ролл с тартаром из лосося и бобовым соусом, слоеный блин с говяжьим брискетом, хрустящим баклажаном и соусом BBQ, а также нечто действительно уникальное – шоколадные оладьи с фермерской бураттой и соленым медом.
«Блок»
Шеф-повар ресторана «Блок» Евгений Зубов учитывает интересы и поклонников классики и любителей экспериментов: первым предлагает блины с щучьей икрой, которые подают со сметаной и малосольным огурцом, блины с красной икрой и кремом из ряженки, , а также блины с чёрной икрой и сметаной. Поклонники оригинальной подачи оценят, например, блины с подосиновиками и картофелем или блин с подкопченной форелью и соусом тартар, который подают со стилизованными углями из сметаны с добавлением малосольного огурца.
Рестораны Арама Мнацаканова
Как всегда масштабно Масленицу отмечают в ресторанах Арама Мнацаканова: в Probka на Добролюбова блины подают с красной и черной икрой, со сметаной или нутеллой. В панорамном ресторане «Rыба» в дополнение есть версия с лососем и сыром филадельфия, а в загородном В семейном загородном «Rыба на Даче» – сладкие блины с яблоком и корицей, налистники с творогом и классическая стопка тонких блинов с медом, ягодами голубики и свежей мятой.
Kuznyahouse
Шеф-повар Kuznyahouse Руслан Закиров к Масленице придумал делать пшеничные блины на грузинский манер: их начиняют сыром сулугуни и моцареллой, а подают с соусом на основе мацони и эстрагона, с добавлением сока лимона и оливкового масла.
Le Courage
В ресторане Le Courage, где к слову недавно появился новый шеф – Никита Демидов (Barclay), делают образцовые тонкие блина, и подают с икрой, лососем, различным вареньем и сметаной. Из необычного – блины с добавлением черники и мака!
Cookshop
Отличное место для Масленицы – кафе-крепери Cookshop, открытое владельцем ресторан King Pong Михаилом Георгиевским. Заведение специализируется на бретонских галетах и тонких французских блинах с разнообразными начинками – риетами, тапенадой, соленым лососем, креветками, медом, нутеллой и так далее.
«Дом»
В ресторане «Дом» всю масленичную неделю будет представлено специальное меню с солодовыми и пшеничными блинами со всевозможными добавками, а также блинный торт из черемуховой муки. А еще здесь, похоже, станут продавать самый дорогой блин в Петербурге: блин по-домашнему с рюмкой водки и 150 граммами селекционной черной икры стоит 15 тысяч рублей.
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