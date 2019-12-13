Как фестиваль World Class Night меняет коктейльную культуру

Лучший бартендер России 2015 года по версии Diageo Reserve World Class

— Огромный интерес, который проявили барные сообщества городов, укрепляют мою веру в неизбежные изменения в нашей сфере. Открытость к новым знаниям, применение их на практике позволяют развивать барное сообщество, культуру и гостей, что немаловажно для подъема индустрии и смены представления о профессии бартендера.

С каждой поездкой в Санкт-Петербург я получаю все больше новых впечатлений от города. И они всегда неизменно яркие. Огромную часть этих эмоций я получаю от барного сообщества Петербурга. Оно настоящее, стремится к мастерству и живет философским отношением к нему.