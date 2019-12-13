Пройдя по городам России, фестиваль World Class Night финишировал в Петербурге: за стойки баров встали лучшие бартендеры страны по версии конкурса Diageo Reserve World Class и его амбассадоры. Гастрономический журналист Анастасия Павленкова гарантирует, что событие из каждого сделает коктейльного энтузиаста.
Как фестиваль World Class Night меняет коктейльную культуру
Формат World Class Night — это такой бархоппинг, когда за дверями питейных заведений тебя ждут лучшие бартендеры России со специально придуманными коктейльными меню. Фестиваль несколько лет проходил в Москве и в 2019 году отправился по регионам с остановками в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. Последняя гастроль была в Петербурге.
Давид Стеньшин
Лучший бартендер России 2019 года по версии Diageo Reserve World Class
— В регионах нас встретило много людей, которые имеют большой интерес к программе, и это очень здорово! Мы делились с бартендерами накопленными знаниями и, надеюсь, смогли вдохновить всех на подачу заявки на новый сезон Diageo Reserve World Class Россия — 2020.
Евгений Шашин
Лучший бартендер России 2015 года по версии Diageo Reserve World Class
— Огромный интерес, который проявили барные сообщества городов, укрепляют мою веру в неизбежные изменения в нашей сфере. Открытость к новым знаниям, применение их на практике позволяют развивать барное сообщество, культуру и гостей, что немаловажно для подъема индустрии и смены представления о профессии бартендера.
С каждой поездкой в Санкт-Петербург я получаю все больше новых впечатлений от города. И они всегда неизменно яркие. Огромную часть этих эмоций я получаю от барного сообщества Петербурга. Оно настоящее, стремится к мастерству и живет философским отношением к нему.
Если бы коктейли, которые в петербургских барах показали на World Class Night, описывал щедрый на аллегории винный критик, то Kingmaker, скажем, он сравнил с игрушечным Щелкунчиком в краснеющем поздним яблоком мундире из кальвадоса и сидра. Стоит его натереть до блеска воском медовых нот хереса и бурбона — и он оживает принцем. Red October был бы бунтом водочного народоволия против буржуазного просекко под кровавым знаменем смородиновой сладости. Ждёшь багряного и долгого как революционный рассвет послевкусия, а оно раскрывается уютным как конфета «Красного октября» шоколадом.
Не обязательно, конечно, говорить о миксологии с метафорической мощью раннего Роберта Паркера, автора главного винного рейтинга планеты. Однако эти цветистые образы очень реалистично передают тот факт, что коктейль в сравнении, например, с тем же вином — гораздо более многомерный напиток, опыт в 5D. Кроме вкуса и аромата, удовольствие ты получаешь и от техничности исполнения, и от гастрономического остроумия задумки.
Возьмем негрони. На фестивале World Class Night в Петербурге за стойки баров Imbibe, «Полторы комнаты» и Gin & Tonic встали двое российских финалистов конкурса Diageo Reserve World Class и двое его амбассадоров. Чемпион 2019 года Давид Стеньшин в негрони заменил биттер — на юдзу и очень мягкий, деликатный аперитив на пряных травах, то есть горечь облегчил до цитрусовых и парфюмерных нот: коктейль не потерял полнотелость, но стал легче, шелковистей. У лучшего бармена России 2015 года и идеолога московского бара «Коробок» Евгения Шашина негрони был прозрачным как слеза миксом и мармеладкой со вкусом этого коктейля. Температура кипения алкоголя больше, чем у воды, поэтому из коктейля можно выпарить спирты и из получившейся жидкости сделать желе.
Парфюм из рододендрона, березовый эль, комбу-виски — на World Class Night всегда заметны сегодняшние лейтмотивы барной индустрии. Однако на фестивале не требуется наизусть знать трек-лист The Savoy Songbook, меню самого культового бара в истории American Bar в Лондоне. Наоборот, такое событие — отличный шанс начать карьеру коктейльного энтузиаста. Выберите простую классику в вашем вкусе — например, мартини с водкой, и заказывайте один и тот же коктейль у каждого бармена: это отличный способ прочувствовать, насколько и чем они будут отличаться.
За несколько следующих месяцев дегустационный скил нужно прокачать до максимума: 6 февраля 2020 года World Class Night в Москве развернется целым городом в новом барном кластере. В поп-ап барах выступят не только российские чемпионы Diageo Reserved World Class, но и звезды из первых десятков The World’s 50 Best Bars. «Собака.ru» уже видела программу — по дружбе и по секрету, поэтому можем лишь сказать, что фестиваль будет настоящей Коачеллой от барного искусства: в лайнапе имена, на которые молятся все, кто когда-либо держал шейкер в руках. Петербургский El Copitas — №27 в 2019 году на The World’s 50 Best Bars — тоже, конечно, в деле. Часть стоек займут финалисты первого этапа Diageo Reserved World Class 2020 года: войти в их число можно еще успеть — заявки принимаются до 16 декабря на inbar.ru.
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