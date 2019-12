Как фестиваль World Class Night меняет коктейльную культуру

За несколько следующих месяцев дегустационный скил нужно прокачать до максимума: 6 февраля 2020 года World Class Night в Москве развернется целым городом в новом барном кластере. В поп-ап барах выступят не только российские чемпионы Diageo Reserved World Class, но и звезды из первых десятков The World’s 50 Best Bars. «Собака.ru» уже видела программу — по дружбе и по секрету, поэтому можем лишь сказать, что фестиваль будет настоящей Коачеллой от барного искусства: в лайнапе имена, на которые молятся все, кто когда-либо держал шейкер в руках. Петербургский El Copitas — №27 в 2019 году на The World’s 50 Best Bars — тоже, конечно, в деле. Часть стоек займут финалисты первого этапа Diageo Reserved World Class 2020 года: войти в их число можно еще успеть — заявки принимаются до 16 декабря на inbar.ru.