На Васильевском острове откроется мясной ресторан Tootsie

Название и концепция нового заведения вдохновлены Тутси Томанез — известной питмастером из Лексингтона, штат Техас, которая в свои 84 года продолжает сама готовить мясо в смокере по технологии low&slow (при низких температурах на протяжении 8-16 часов, чтобы оно оставалось сочным, мягким и приобрело характерный аромат копчения).

Меню Tootsie стоит из семи разделов: коптильня, горячее, бургеры, пасты, салаты и супы. Посетителям предложат мясо на гриле (от брискета до ребер и колбасок), а также стейки, митболы в фирменном соусе, бургеры с рваной свининой, говяжьей котлетой или ростбифом и американские mac’n’cheese. В сеты для компаний помимо мяса войдут салат коул слоу, картофель фри, кукурузная сливочная каша, фасоль BBQ, огурцы, маринованный лук и перец халапеньо.

Владельцы ресторана ставят на крафт: больше пяти позиций на кране — от стаутов и бланшей до сидров, а из бутылочных позиций — ламбики, сидры, эли и IPA. Отдельным пунктом идет безалкогольная карта, которую представят коктейлями и авторский кофе от Cup’n’Cup Coffee Therapy.

Из элементов интерьера самый заметный — барная стойка, которую владельцы выложили из ольховых спилов. Все деревянные детали и некоторая посуда сделаны из древесины, пригодной для копчения брискета.

Открытие ресторана запланировано на 13 сентября.