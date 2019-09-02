Ресторан Red. Steak & Wine Эльдара Кабирова открылся после масштабной реконструкции

Стейк-хаус Эльдара Кабирова закрывался на ремонт в конце августа, чтобы полностью обновиться к новому сезону. Теперь в Red. Steak & Wine абсолютно новые интерьер, а главное – меню.

Копии наскальных рисунков, которые были визитной карточкой места с 2014-го года, когда проект запустился, обновили. Теперь на каждой стене расположены образы из истории охоты. Все изображения — копии наскальных рисунков из пещер Франции, Италии, Африки, Америки и России.

За дизайн в обновленном Red. S&W отвечала Юлия Ивакина из архитектурного бюро DA (Birch, «Бивен'ь»). Она объединила в интерьере заведения два цвета – светло-серый (цвет сажи) и сангину (цвет глины), последний дополнительно подчеркивают крупные медные светильники.

Ассортимент стейков осталось почти без изменений. А вот основное меню, за которое теперь отвечает шеф-повар «Пижонов» Константин Опескин, стало совершенно новым – авторским, легким и необязательно мясным. Так в него, например, вошли крудо из гребешка с персиком и лимонными цукатами (420 рублей), салат с крабом, томатами и щучьей икрой (600 рублей), тартар из говядины с муссом из краба и маслом копченой паприки (550 рублей) и утиная ножка конфи с персиками и малиной» (650 рублей).