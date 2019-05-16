На Владимирском проспекте откроется второе «Общество чистых тарелок»

В середине июня на Владимирском проспекте откроется второе кафе «Общество чистых тарелок» на месте, где ранее располагалась бургерная Bad Clown Burgers и раменная Fujiyama55. Напомним, что первое заведение работает на Гороховой улице с 2012 года.

Кухня включает в себя сытные блюда без привязки к к национальным традициям и будет идентична той, которая действует на данный момент в первом кафе: стейк из говядины с печеной картошкой, овощами на гриле и брусничным соусом (690 рублей), фо-бо из бычьих хвостов (330 рублей) и так далее.

Интерьер заведения прорабатывается командой самостоятельно: новое кафе будет отличаться более просторным пространством, в нем будет больше посадочных мест, также появится детская комната.