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На Владимирском проспекте откроется второе «Общество чистых тарелок»

  • Слева направо: совладелец Кирилл Иванов, совладелец и шеф-повар Александр Берковский, совладелец и управляющая Наталья Святогор, бармен Валентин Касимов

В середине июня на Владимирском проспекте откроется второе кафе «Общество чистых тарелок» на месте, где ранее располагалась бургерная Bad Clown Burgers и раменная Fujiyama55. Напомним, что первое заведение работает на Гороховой улице с 2012 года.

Кухня включает в себя сытные блюда без привязки к к национальным традициям и будет идентична той, которая действует на данный момент в первом кафе: стейк из говядины с печеной картошкой, овощами на гриле и брусничным соусом (690 рублей), фо-бо из бычьих хвостов (330 рублей) и так далее.

Интерьер заведения прорабатывается командой самостоятельно: новое кафе будет отличаться более просторным пространством, в нем будет больше посадочных мест, также появится детская комната.

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