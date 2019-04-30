Антон Абрезов открывает у Казанского собора ресторан Commons. В меню — продукты малых хозяйств Ленобласти

Форвард молодого поколения поваров, петербургский шеф Антон Абрезов с партнером Александром Гусевым открывает свой первый собственный ресторан Commons. В меню — вино и кухня малых хозяйств, а концепция заведения продолжит принципы ответственного потребления, начатые Антоном и его командой (все свое, родное!)

«Небольшое место на набережной канала Грибоедова рядом с Казанским собором, которое я открываю вместе со своей командой. Концепция ресторана — вино и кухня малых хозяйств, наша работа основана на тесном взаимодействии с частными фермами северо-западного региона и небольшими винодельческими хозяйствами по всему миру. И, конечно, продолжим придерживаться принципа ответственного потребления».

В переводе Commons — «простой народ». Название точно описывает концепцию будущего заведения, которое расположится в небольшом местечке на набережной канала Грибоедова, 39. В меню — продукты от частных фермеров Северо-Западного региона и вино, производимое небольшими винодельческими хозяйствами по всеми миру. Открытие ресторана запланировано на начало июня.

У шеф-повара Антона Абрезова есть своя группа поклонников в городе. Пока это, в основном, продвинутая молодежь — Антон стартовал со своим гастрокреативом в хипстерском любимце Prosto Vino, затем размялся в экспериментальном «Вкусе есть!» и ярко, но недолго фантазировал в «Мечтателях». Затем открыл самостоятельный проект Gras — полностью спозиционированный как территория свободы шефа: деликатный вкус малосольной нерки он расцвечивает маринованны арбузом, невесомому муссу из куриной печени сообщает два звучания — его можно было заказать с домашним гранатовым бальзамиком или с вареньем из айвы и фундука.