Дмитрий Блинов анонсировал на премии «Что Где Есть в Петербурге» открытие сразу двух новых проектов

Дмитрий Блинов анонсировал на премии «Что Где Есть в Петербурге»-2018 открытие сразу двух новых проектов.

Первый – бистро без названия – запустится на улице Рубинштейна, 10 уже в воскресенье. Команда решила полностью отказаться от какого-либо наименования, чтобы подчеркнуть концепцию: главное здесь – вкус.

Всего в небольшом помещении на 20 мест планируют за 5-10 минут отдавать рамены и овощи. Несмотря на расположение на главной барной магистрали города, в бистро намеренно не будет никакого алкоголя, разве что несколько сортов пива и летом сидр с высоким ценником, так как главное здесь – еда.

В меню будет четыре вида рамена (350 руб. за порцию): на бульоне из домашней курицы и свинины – со свиной грудинкой, с рубленой говядиной, острый с говядиной и шиитаке и на бульоне из овощей и грибов шиитаке. Лапшу планируют делать сами на специальном оборудовании. Помимо заглавной позиции, будут запекать креветок на гриле со спайси соусом, куриный окорок в пряном соусе и подавать гедза с говядиной.

Овощи будут идти как самостоятельные блюда, например, баклажаны с чили и чесноком, брокколи с васаби, томаты в мисо соусе.