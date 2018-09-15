На Петраградской стороне заработал Ramen Slurp Bar, где можно громко чавкать

Ребят вдохновил опыт Ивана Оркина, который открыл лапшичную в Токио и затем сеть сверхпопулярных Ivan Ramen в Нью-Йорке. Его же книгу Евгений выставил на стойке в своем Ramen Slurp Bar – местная достопримечательность.

Эта лапшичная имеет все шансы стать новой важной точкой на гастрономической карте Петербурга, и за местным раменом уже выстраиваются очереди с самого утра.