На Петраградской стороне заработал Ramen Slurp Bar, где можно громко чавкать
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Рамен со свининой (чашу)
Ramen Slurp Bar – аутентичная лапшичная, в которой нужно брать любой рамен, надевать фартук (он прилагается) и потягивать суп, громко чавкая, как в видео инстаграм-аккаунта @mukbanglovers (и да, slurp в переводе с английского значит чавкать).
Кафе запустили в тестовом режиме – пока что меню очень лаконичное: рамен со свининой, курицей, мисо и вегетарианский, но в ближайшем будущем введут еще несколько вариантов. Лапшу готовят сами – установили специальное оборудование прямо здесь, на открытой кухне. Есть три варианта на закуску – запеченный тофу, баклажан и кацу – слайсы свинины в сухарях. Из напитков пока что только морс и чай, в дальнейшем обещают большой выбор бутылочного пива. Воду можно наливать в каком угодно количестве – стаканы и кувшины ищите на стойке заказов.
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Рамен с курицей
Автор проекта – Евгений Логинов, который сам выносит заказы и общается с гостями. До Ramen Slurp Bar он работал в IT-сфере и строительном бизнесе, но уже очень давно мечтал открыть свое заведение и предложил идею лапшичной друзьям – айтишнику Тимофею Нигматуллину и покеристу Ивану Васильеву. Три месяца поисков подходящего помещения – и наконец запуск на Большом Проспекте ПС.
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Закуска с тофу
Ребят вдохновил опыт Ивана Оркина, который открыл лапшичную в Токио и затем сеть сверхпопулярных Ivan Ramen в Нью-Йорке. Его же книгу Евгений выставил на стойке в своем Ramen Slurp Bar – местная достопримечательность.
Эта лапшичная имеет все шансы стать новой важной точкой на гастрономической карте Петербурга, и за местным раменом уже выстраиваются очереди с самого утра.
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Раменная Ramen Slurp Bar
Большой проспект ПС., д. 65
Каждый день с 11 до 23
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