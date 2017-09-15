8 заведений с лучшей винной картой в Петербурге

  • Батутта

  • Карпаччо из языка

Beefzavod

Идеологи ресторана, адепты натуральных вин Big Wine Freaks в новом мясном проекте смогли угодить всем. К знаменитой батутте сноб закажет здесь редкую биодинамику, а консерватор — ново­зеландскую классику.
Аптекарский пр., 2

Ресторан Beefzavod
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  • Крудо из даров моря

  • Морской язык, жаренный с капустой мангольд

Il Lago dei Cigni

За петрюсом 1986 и рислингом 1989 года приходят именно сюда: ресторанная группа Forum, принимающая высокопоставленных гостей, пополняет погреб великими винами.
Крестовский пр., 21б

Ресторан Il Lago dei Cigni
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  • Краб с хрустящим тимьяном

  • Морской окунь с фиолетовой капустой

Molto Buono

Ресторан открыла команда сомелье — и этот факт говорит все о перфекционизме коллекции Старого Света: если шампанское — то братьев Береш, если красное — то из словенского хозяйства Movia. Небанальные вина рифмуются с творческой кухней Ильи Кокотовского.
Ул. Жуковского, 10

Ресторан Molto Buono
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  • тунец гриль с кардамоном и соте из овощей

  • Филе говядины с пармантье из картофеля и эстрагона, соус из белых грибов

Vincent

Лауреат всевозможных конкурсов Леонид Стерник — первый в Петербурге сомелье, открывший собственный ресторан. И это было неизбежно: к безупречной винной карте старой школы срочно требовалось заведение с отличным ризотто.
Театральная пл., 16/11

Ресторан Vincent
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  • Запеченная дорада

  • Пицца с домашней бурратой и томатами

Probka

Для тех, кого называют «старые деньги»: хозяин Арам Мнацаканов собрал подобающий винный каст, отметив звездами свой выбор: есть и мегаклассическое амароне, и новое поколение натурального виноделия.
Пр. Добролюбова, 6

Ресторан Probka
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  • Бутерброд с докторской колбасой

  • Бутерброды с докторской колбасой

«На вина!»

Хайповое натуральное вино и бутерброды с домашней докторской собирают аншлаг-аншлаг. Кроме того, в баре гастролируют биодинамисты со всего мира, от Австралии до Тенерифе: ликбез, дегустация, стендап-шоу, брудершафт.
Казанская ул., 3а; Кронверкский пр., 65

Бар «На вина!»
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  • Паштет из печени индейки

  • Баклажан из печи с хумусом

Gastroli

Винная карта идеального для препати ресторана устроена по последней моде: позиции разбиты на «Зеленые», «Оранжевые», «Ароматные белые» и «Легкие красные»: приятно, что все это можно пить почти без наценки.
Ул. Пестеля, 7

Ресторан Gastroli
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  • Тальолини Помодоро

  • Дорада на гриле

Percorso

Образцово-показательный файндайнинг, где роскошны и люстры, и тортелли миланезе, и секция итальянского вина: представлены все регионы, включая как классические, так и редкие от Калабрии до Форли-Чезена.
Вознесенский пр., 1

Ресторан Percorso
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«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».

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  • Автор: sobaka
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