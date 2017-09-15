8 заведений с лучшей винной картой в Петербурге
На премии «Что где есть в Петербурге» «Собака.ru» мы назвали самые главные рестораны и профессионалов в рамках сегодняшних трендов — в том числе, заведения с лучшей винной картой. Полный список номинантов премии можно посмотреть здесь.
Beefzavod
Идеологи ресторана, адепты натуральных вин Big Wine Freaks в новом мясном проекте смогли угодить всем. К знаменитой батутте сноб закажет здесь редкую биодинамику, а консерватор — новозеландскую классику.
Аптекарский пр., 2
|Ресторан Beefzavod
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Il Lago dei Cigni
За петрюсом 1986 и рислингом 1989 года приходят именно сюда: ресторанная группа Forum, принимающая высокопоставленных гостей, пополняет погреб великими винами.
Крестовский пр., 21б
|Ресторан Il Lago dei Cigni
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Molto Buono
Ресторан открыла команда сомелье — и этот факт говорит все о перфекционизме коллекции Старого Света: если шампанское — то братьев Береш, если красное — то из словенского хозяйства Movia. Небанальные вина рифмуются с творческой кухней Ильи Кокотовского.
Ул. Жуковского, 10
|Ресторан Molto Buono
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Vincent
Лауреат всевозможных конкурсов Леонид Стерник — первый в Петербурге сомелье, открывший собственный ресторан. И это было неизбежно: к безупречной винной карте старой школы срочно требовалось заведение с отличным ризотто.
Театральная пл., 16/11
|Ресторан Vincent
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Probka
Для тех, кого называют «старые деньги»: хозяин Арам Мнацаканов собрал подобающий винный каст, отметив звездами свой выбор: есть и мегаклассическое амароне, и новое поколение натурального виноделия.
Пр. Добролюбова, 6
|Ресторан Probka
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«На вина!»
Хайповое натуральное вино и бутерброды с домашней докторской собирают аншлаг-аншлаг. Кроме того, в баре гастролируют биодинамисты со всего мира, от Австралии до Тенерифе: ликбез, дегустация, стендап-шоу, брудершафт.
Казанская ул., 3а; Кронверкский пр., 65
|Бар «На вина!»
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Gastroli
Винная карта идеального для препати ресторана устроена по последней моде: позиции разбиты на «Зеленые», «Оранжевые», «Ароматные белые» и «Легкие красные»: приятно, что все это можно пить почти без наценки.
Ул. Пестеля, 7
|Ресторан Gastroli
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Percorso
Образцово-показательный файндайнинг, где роскошны и люстры, и тортелли миланезе, и секция итальянского вина: представлены все регионы, включая как классические, так и редкие от Калабрии до Форли-Чезена.
Вознесенский пр., 1
|Ресторан Percorso
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«Собака.ru» благодарит партнера премии компанию Delivery Club за поддержку «Что где есть в Петербурге 2017».
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