Достойное японское бистро Subzero на улице Рубинштейна

Логичный акцент на рыбе в меню не даст заскучать и мясоедам: тут готовят вьетнамский суп фо на говяжьем бульоне с кусками стриплойна, beef tower (пожаренные на горячем рисе мясные ломти с гуакомоле и кимчи), салат с глазированной в соусе хойсин уткой и манго. В том ям кладут тигровые креветки и японские соломенные грибы цаогу, а спринг-роллы делают с маринованным в кимчи фаршем из креветок со шпинатом, авокадо и кинзой. Каждое блюдо подается с соусом на выбор — с пондзу, чили-васаби, ореховым, азиатским песто с кинзой и халапеньо или с классическим соевым. В планах расширить меню вегетарианским и детским разделами, запустить завтраки и бранчи по выходным.

Запивать блюда предлагают кокосовой водой, японскими лимонадами и тонизирующим клаб-мате. В алкокарте сладкие коктейли, которые сочинили для Subzero бармены из «812»: Bukkakeru — джин с нектаром личи, Chio Chio San — женственный на сиропе из конфет «крем-сода» с текилой, Mango sprits включает нектар манго и листья лайма и секретный ингредиент.

Интерьер разрабатывал Юрий Федоровов: дубовые минималистичные столы, состаренные зеркала, светло-серые стены, падающий из кашпо плющ и заросли черного бамбука.