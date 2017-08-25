На Рубинштейна, где, казалось бы, есть всё, открылся ресторан Subzero. Алексей Бесчастный, Даниил Савинец, Евгений Лакоткин, Эдуард Лунин и Павел Фадин, чье суммарное портфолио включает «Pedro & Gomez у Ларисы», «Рестораны Арама Мнацаканова», «Чайки», «Контору», Easy Bar и бар Syndicate собрались реабилитировать слегка дискредитировавшую себя кухню страны восходящего солнца.
Достойное японское бистро Subzero на улице Рубинштейна
Основа меню — азиатская кухня, за основу которой взяли японскую. Страница с фирменными роллами делится на четыре части: каждая подразумевает особый способ готовки. Или неготовки: раздел «Тартар ролл» предлагает нарезанных каноническим кубиком сырого тунца, лосося или гребешка. Раздел «Татаки ролл» содержит обжаренных или опаленных палтуса, тунца и лосося. «Кранчи ролл» — теплые роллы с крабом, или тунцом, или лососем с угрем, мгновенно прихваченные во фритюре целиком и потом порезанные на части. В раздел «Спешл ролл» включены небезызвестные «Филадельфия» и «Калифорния», а еще ролл с лососем и угрем.
Порции гигантские, и за аутеникой не гонятся. Японская кухня легко встраивается в любую эклектику: когда гость заказывает, к примеру, татаки-ролл с палтусом, он получает многослойное, как императорский дворец, блюдо, которое начинается роллами со спелым манго и папайей, продолжается ворохом салатных листьев, пересыпанных кунжутом и орехами, длится спрятанным под листьями бархатным гуакомоле и заканчивается татаки из палтуса. Последний дополняется имбирем, японской горчицей и двумя соусами: терияки и чили-васаби.
Логичный акцент на рыбе в меню не даст заскучать и мясоедам: тут готовят вьетнамский суп фо на говяжьем бульоне с кусками стриплойна, beef tower (пожаренные на горячем рисе мясные ломти с гуакомоле и кимчи), салат с глазированной в соусе хойсин уткой и манго. В том ям кладут тигровые креветки и японские соломенные грибы цаогу, а спринг-роллы делают с маринованным в кимчи фаршем из креветок со шпинатом, авокадо и кинзой. Каждое блюдо подается с соусом на выбор — с пондзу, чили-васаби, ореховым, азиатским песто с кинзой и халапеньо или с классическим соевым. В планах расширить меню вегетарианским и детским разделами, запустить завтраки и бранчи по выходным.
Запивать блюда предлагают кокосовой водой, японскими лимонадами и тонизирующим клаб-мате. В алкокарте сладкие коктейли, которые сочинили для Subzero бармены из «812»: Bukkakeru — джин с нектаром личи, Chio Chio San — женственный на сиропе из конфет «крем-сода» с текилой, Mango sprits включает нектар манго и листья лайма и секретный ингредиент.
Интерьер разрабатывал Юрий Федоровов: дубовые минималистичные столы, состаренные зеркала, светло-серые стены, падающий из кашпо плющ и заросли черного бамбука.
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Евгений Лакоткин, совладелец
Так случилось, что с детства я часто ездил в Германию, а последнее время много жил в Берлине и люблю этот город. Мое любимое место — японский ресторан в азиатском стиле DUDU 31, в Митте. Там лаконичный интерьер, много зелени, играет техно и дают японскую еду, за которой приходят и селебрити, и простая публика. О том, чтобы сделать что-то аналогичное в Петербурге, мы мечтали три года, идея ведь лежала на поверхности: нашему городу явно не хватало места со стильным демократичным интерьером и большими порциями японской еды. А помещение на улице Рубинштейна нашлось абсолютно случайно».
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Даниил Савинец, совладелец
Всем давно надоели скучные суши-бары с сомнительной атмосферой и одинаковыми меню, где в блюдах ты тщетно выискиваешь фрагменты рыбы среди риса и соевого соуса. Идею японской еды сильно опошлили за последнее время, и это очень обидно. Японская еда — здоровая и полезная, в основном это рыба и овощи, которые готовятся минимальное время. Порции у нас немаленькие, но после еды испытываешь легкость — именно этого мы и добивались — построить небольшое заведение с правильной японской едой в азиатском исполнении, которая оставляет свежее правильное послевкусие».
Текст: Анна Коварская
Фото: Александр Огурцов
|Ресторан Subzero
ул. Рубинштейна, 38
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