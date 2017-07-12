Ресторан «Полный балет» с трюфелями на завтрак и овсянкой на ужин

Хореография меню шеф-повара Иннокентия Регентова — такие этюды на отечественные сюжеты без сверхсовременной пластики, и некоторые па нуждаются в совершенствовании. В сугудае из муксуна с огурцом и красным луком немного замученная рыба, хотя подкопченная с щучьей икрой и запеченным картофелем она вполне в тонусе. К говяжьим котлетам идет удачный соус из соленых огурцов, но в говяжьих щечках хотелось бы больше слышать заявленный квасной дух. Тут пропагандируют жанр несладких каш как основного блюда, и это удачная задумка — разве что в перловке все-таки нужна утка, а не говядина. Шеф-кондитер Ильназ Искаков, в портфолио которого есть Il Lago dei Cigni, при этом со своей партией справляется как премьер: вот тебе и контемпорари-дэнс — конфета с подкопченным чаем, и соло в духе Мариуса Петипа — малиновый тарт или кофейное безе.