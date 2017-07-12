Команда The Hat Group во главе с Сидом Фишером объединились с кондитерской «Бизе» и открыли на Моховой элегантное заведение, где в специалитетах — овсянка и конфеты с копченым чаем: редактор рубрики «Еда» Анастасия Павленкова оценила, стоят ли эти калории поглощения.
Ресторан «Полный балет» с трюфелями на завтрак и овсянкой на ужин
На входе вместо хостес тебя встречают пирожные и печенья, ювелирными драгоценностями разложенные в витрине. Девушка, решая, стоит ли задерживаться возле них, обязательно задумается, кто она — все-таки балерина, или скорее полная: ироничное название «Полный балет» каждый волен трактовать в соответствии с мощью своего ассоциативного мышления. Чизкейк с клубничным конфи на велкоме стоит не случайно — заведение открыли вместе с идеологами джазового бара The Hat Наталья Тепеницкая и Татьяна Иванова — соучредители кондитерской «Бизе» на Моховой. Десертное меню при этом не связано с основным. Если в первом — международная классика эклеров, трюфелей, шу и тартов, то во втором — Россия в авторском исполнении: и не сказать, что идея закусить уху с полугаром персиковым конфи не оставляет легкого когнитивного диссонанса. Интерьер, кстати, тоже скорее в кордебалете у кондитеров: здесь восстановленная метлахская плитка, окна и расстекловка зеркал в духе ар деко и немного романтичной живописи.
Хореография меню шеф-повара Иннокентия Регентова — такие этюды на отечественные сюжеты без сверхсовременной пластики, и некоторые па нуждаются в совершенствовании. В сугудае из муксуна с огурцом и красным луком немного замученная рыба, хотя подкопченная с щучьей икрой и запеченным картофелем она вполне в тонусе. К говяжьим котлетам идет удачный соус из соленых огурцов, но в говяжьих щечках хотелось бы больше слышать заявленный квасной дух. Тут пропагандируют жанр несладких каш как основного блюда, и это удачная задумка — разве что в перловке все-таки нужна утка, а не говядина. Шеф-кондитер Ильназ Искаков, в портфолио которого есть Il Lago dei Cigni, при этом со своей партией справляется как премьер: вот тебе и контемпорари-дэнс — конфета с подкопченным чаем, и соло в духе Мариуса Петипа — малиновый тарт или кофейное безе.
Редакционный инсайд от Анастасии Павленковой
- У шеф-кондитера Ильназа Искакова — симпатичный Инстаграм @ilnaz_iskakov, где он свои творения к тому же талантливо фотографирует.
- Отношения с питанием у балетных складывается не так очевидно, как кажется. Почитайте наше интервью с педагогом Людмилой Ковалевой, воспитавшей Диану Вишневу и прим-балерин Большого и Михайловского театров, Венской и Киевской опер.
- В меню есть комплексные предложения «Завтрак балерины» — яйца, творог, круассан, ягоды и сок, «Обед балерины» — три легких блюда на выбор и «Ужин балерины», состав которого узнают после заказа: меню мы раскрыть не можем, но гарантируем, что Майя Плисецкая была бы довольна.
- По одной из версий словосочетание «Полный балет» родилось как аллюзия на созвучный подцензурный фразеологизм — когда совладельцы не могли договориться, как назвать ресторан в доме, где жили иконы русского балета Агриппина Ваганова и Галина Уланова.
|Ресторан «Полный балет»
Гороховая ул., 4
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