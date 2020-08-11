В «Невском центре» откроется фуд-холл от Ginza Project

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе «Невского центра», попасть в фуд-холл можно будет не только из торгового комплекса, но и с Невского проспекта — на лифте, расположенном возле главного входа. По мнению генерального директора ТЦ Дарьи Ветровой, с появлением фуд-холла посетители получат «максимально возможный набор форматов обслуживания и ценовых категорий».

«Сегодня можно остановить свой выбор на фастфуде или шведском столе, завтра сходить с друзьями в фуд-холл, а на выходных — отужинать в видовом ресторане. Уверены, что новое пространство будет уникальным и максимально комфортным для посетителей, куда захочется возвращаться снова и снова, экспериментировать с новыми блюдами и наслаждаться любимыми вкусами», — говорит она.

«Мы искренне рады новому совместному проекту Ginza Project и ТК «Невский Центр». Фуд-холл станет новым местом притяжения не только для торгового комплекса, но и для города в целом. В проекте фуд-холла, над которым активно трудится наша команда, будут предусмотрены новые для Петербурга концепции, сервисы и технологии, которые сделают опыт посещения максимально комфортным и запоминающимся», — добавил представитель Ginza Project Вадим Лапин.

Открытие фуд-холла запланировано на начало июля 2021 года.

Напомним, ранее стало известно, что место гастронома «Стокманн» в «Невском Центре» займет «Азбука вкуса». Торговая сеть подписала договор аренды помещения площадью 2,2 тысячи квадратных метров на 10 лет с возможностью пролонгации. Как заявил директор филиала «Азбуки вкуса» в Петербурге Вадим Хомяков, на новом месте компания планирует реализовать «самые современные тренды в продуктовом ретейле».