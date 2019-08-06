Что есть, чтобы похудеть: мастер-класс от лучших балерин Петербурга
О фигуре балетных, кажется, мечтают все, кто стремится быть в хорошей форме: как ее поддерживать, мы решили узнать из первых рук. Своим рационом поделились лучшие балерины ведущих театров города — Мариинского, Михайловского и Бориса Эйфмана, а собрать звездное трио помог ресторан The Repa — главный театрал в ресторанной индустрии.
К велнес-коучингу мы привлекли лучших. Мария Ширинкина — солистка Мариинского театра, жена его премьера Владимира Шклярова и приглашенная исполнительница Bayerisches Staatsballett: с равным совершенством ей удается и классическая хореография «Баядерки» с «Сильфидой», и современный рисунок постановок Уильяма Форсайта и Юрия Смекалова. Любовь Андреева уже почти десять лет служит в Театре балета Бориса Эйфмана и за это время стала музой, ассистенткой мастера и одной из его ведущих солисток. Елене Трушиной рукоплещут в Михайловском: «Собака.ru» давно заприметила ее боттичеллиевскую красоту и posing-face как у Натальи Водяновой в «Жизели» и «Лебедином озере». В первую очередь мы задали им сакраментальный вопрос: балерины становятся худыми или худые становятся балеринами?
Зачем балерине следить за питанием, если, как кажется, их изначально выбирают, исходя из их комплекции?
Мария Ширинкина
Следить за питанием необходимо всем людям — вне зависимости от профессии, потому что правильное питание — залог здоровья всего организма. Сбалансированная еда помогает сохранить красоту и молодость тела. Для балерины оно — инструмент, который должен прослужить без сбоев более 20 лет. С момента поступления в школу ему необходимо выдержать, помимо нагрузок, естественный рост, взросление, гормональные перестроения, и здоровая пища просто помогает со всем этим справиться. Мой рабочий вес, в котором мне комфортно — 46 кг. Бывает, из-за отсутствия нагрузки прибавляется один-два килограмм — на это сразу реагируют ноги: им, бедным, приходится во время прыжков выталкивать и принимать больший вес. Если легкость и подвижность пропадают, приходится принимать меры. Я в таких случаях не сижу на жестких диетах, а просто стараюсь есть малокалорийную еду.
Любовь Андреева
Мы поступаем в хореографическое училище еще детьми, но однажды тело начинает меняться. В переходном возрасте бывает трудно уследить за своей формой и, к сожалению, воспитанницы балетных школ, невнимательно относящиеся к рациону, начинаются поправляться. Это, конечно, пагубно отражается на их профессиональном становлении. Конечно, в театре — большая нагрузка, и лишний вес зачастую уходит сам, но опять же — все зависит от предрасположенности твоего тела. Я сама всегда вижу и чувствую, когда появляются лишние килограммы. Это сказывается и на танце — например, на прыжках, – и на работе с партнером, который может даже получить травму спины при поддержках.
Елена Трушина
За питанием имеет смысл следить не только танцовщицам. В балет приходят совсем в юном возрасте, дети растут и формируются: не всегда можно предсказать, какой комплекции они будут в будущем. К тому же никто не отменял гормональную перестройку организма, поэтому каждый учебный год в академии проходит отсев. Тем, кто хочет оставаться в профессии, необходимо вписываться в балетные стандарты — и тут мы начинаем следить за своим внешним видом, в основном благодаря питанию. Кому-то это дается легко, а кому-то — нет. Даже человек, далекий от балета, ощущает лишние килограммы: ему тяжелее двигаться, дышать. А при балетных нагрузках это ощущение увеличивается многократно, и самое главное — уходит легкость движений, начинает страдать техника и эмоциональная сторона.
Однажды в интервью «Собака.ru» Людмила Ковалева, педагог, воспитавшая Диану Вишневу и прима-балерин Большого и Михайловского театров, Венской и Киевской опер, действительно признавалась, что преподаватели хореографических училищ учатся понимать по массе признаков, кто, скорее всего, не потолстеет, когда вырастет. Но при этом особенно подчеркивала, что для взрослого человека важнее всего не предрасположенность, а гармония во взаимоотношениях конституции, рациона и нагрузок. Мария, Елена и Любовь делятся своими лайфхаками, как их наладить — чтобы не вывешивать статус «все сложно».
У каждой балерины свой принцип питания — какой приветствуете вы?
Мария Ширинкина
Когда идет сезон, много спектаклей и, соответственно, большая физическая нагрузка, я могу позволить себе все что угодно: и пиццу, и тарелку пасты, и кусок торта. Это почти всегда случается поздно вечером, после спектакля, но никакого вреда фигуре не приносит. А вот во время отпуска стараюсь на калорийные блюда не налегать, ем больше зелени, фруктов, овощей, пью много воды. Но скажу честно, на отдыхе можно и нужно позволить себе и макароны, и мороженое, и жареную картошку, если очень хочется — но в пределах разумного.
Елена Трушина
Принципы моего питания — пить достаточное количество воды, стараясь заменить ею все остальные напитки, не делать большие перерывы между приемами пищи, есть больше клетчатки — фруктов, овощей и ограничивать употребление сахара и соли. Я не делю продукты на калорийные или сложные углеводы, а выбираю те, что помогают моему организму. Например, богатые клетчаткой: они служат хорошей «щеткой» для кишечника и нормализуют пищеварение.
Какое у вас фуд-расписание и меню на завтрак, обед, ужин?
Мария Ширинкина
Утро начинается с воды, завтрак в 9.00: обычно это чашка кофе плюс пара бутербродов с маслом и сыром. Дальше все зависит от рабочего расписания, а оно всегда разное. Перед репетицией обычно не ешь, а после нее — не хочется. Перекусы чаще всего — это просто кофе или кофе с быстрым углеводом: шоколадом или булочкой. Когда график плотный, то следующий после завтрака полноценный прием пищи — уже ужин. Когда занятость в театре небольшая, дома становлюсь к плите — чтобы и первое, и второе, и компот. Готовить я очень люблю и делаю это неплохо. Мой вдохновитель — Юлия Высоцкая: с ее книгами я поняла, что даже от приготовления супа можно получить удовольствие. Наше меню в основном состоит из мяса, рыбы, большого количества овощей, зелени и кисломолочных продуктов. Обожаю длинные завтраки в выходной, семейные ужины. Мы часто готовим вместе сыном сладкие пироги, разные печенюшки, на Пасху обязательно печём кулич. Ему нравится все смешивать, а потом следить за процессом в духовке. Получить комплимент от домашних, что мама — лучший повар в мире, просто бесценно. Я совсем не пью сладкую газировку, не ем колбасу и майонез, но всем сердцем жду 1 января, чтобы достать из холодильника оливье именно с колбасой, заправленное сметаной именно что с майонезом и есть его ложкой прямо из салатника. В этот момент в мире нет человека счастливей меня. Если обобщать, то в целом я предпочитаю натуральные продукты с минимальной обработкой, без добавок, с максимально простым составом: всегда читайте этикетки на еде, которую собираетесь купить.
Любовь Андреева
Я никогда не завтракаю. Обед, если я себе его позволяю — в большом перерыве между репетициями, то есть где-то после 15:00. Ужин всегда поздний — около 23:00, поскольку спектакли и репетиции раньше десяти не заканчиваются. Утром разрешаю себе только чашку кофе. На обед ем вареную свеклу с маслом или банан, вечером — гречку, иногда макароны. Поскольку у меня и мужа разный рацион, дома приходится готовить, но когда делать это лень, ходим в ресторан. Из продуктов я не ем яблоки: они не лучшим образом влияют на желудок, из фруктов предпочитаю бананы, люблю ягоды. Часто употребляю быстрые углеводы, служащие источником сил; не употребляю в пищу морепродукты, мясо — раз в неделю, перед выходным.
Елена Трушина
Единственный прием пищи, который никогда не выпадает из моего графика — завтрак в 8 утра. Самая важная и долгожданная для меня трапеза должна быть сытной, хотя это, конечно, не значит, что нужно съесть все запасы из холодильника. Для меня завтрак как ритуал — должен быть вкусным, красиво сервированным, спокойным — такая отправная точка для эмоционального и физического заряда на весь день. Из-за плавающего расписания репетиций и выступлений определенного времени обеда и ужина нет. Спасают перекусы — это восстановление сил и спасение от незапланированного обжорства. Обедаю я обычно каким-нибудь салатом с заправкой из оливкового масла, супом, на второе — рыба или мясо с гарниром из овощей либо с крупой. Ужин максимально легкий, как правило — снова салат, а за 2 часа до сна стараюсь не есть и не пить. Из-за плотного рабочего графика чаще всего мой обед или ужин проходит вне дома.
Если приходите в ресторан, что заказываете? Каким заведениям отдаете предпочтение?
Мария Ширинкина
Чаще всего выбор падает на рестораны Ginza Project. Люблю The Repa за атмосферу, за оригинальное видение русской кухни: в нем отмечаются удачные спектакли, творческие вечера и важные даты. А еще там самые вкусные в мире малосольные огурцы: если не считать те, что готовит мой папа. Ресторан «Хочу харчо» часто выручает доставкой еды, когда нет времени самой готовить. «Корюшку» очень любит сын за местоположение и детскую комнату. И еще мы все обожаем «Наша dacha» за этакую машину времени. Когда никуда не спешишь, хрустишь сушками и вспоминаешь, как прекрасно было на той самой даче родом из детства.
Любовь Андреева
Один из моих любимых ресторанов — «Рибай». Там и вкусно, и весело (в стейк-хаусе персонал умеет петь, танцевать и даже показывать фокусы — прим. ред.). Если идем в это заведение, то всегда берем фирменные стейки.
Елена Трушина
Из ресторанов выбираю только уютные, излюбленные места. Это «Катюша» — за ее традиционный русский колорит, Gills — модное бистро с авторской азиатской кухней и, конечно, ресторан The Repa, ставший местом для семейных праздников и торжественных событий.
Подтверждаем, The Repa — действительно штаб-квартира и гастрономическое посольство артистов балета — впрочем, как и многих других звезд. Свои дни рождения здесь отмечали премьер Владимир Шкляров и хореограф Юрий Смекалов — последний тут же давал ужин после премьеры своего блестящего балета «Пахита». Такая любовь к заведению (и она взаимная!) объяснима: идеальная локация — за Мариинским театром, рафинированное тематическое оформление Алены Ахмадулиной, авторская кухня Игоря Зорина, в которой, предполагаем, свою роль играет специальный раздел меню «Сад» с исключительно овощными блюдами. Полностью согласны с Марией Ширинкиной, огурцы оттуда — быстрого посола с кедровыми орехами и мягким сыром — лучшие в мире. Их рецепт давно был обязан стать достоянием общественности — исправляем несправедливость!
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Огурцы быстрого посола с кедровыми орехами и мягким сыром, 390 руб.
Рецепт: Огурцы быстрого посола с кедровыми орехами и мягким сыром
Вам понадобятся 600 грамм огурцов, 15 грамм очищенного чеснока, смесь пряностей «Лимонный перец», 40 грамм кедровых орехов и для мягкого сыра 100 грамм креметте, 30 мл сливок 33%, свежий укроп, лимонный сок, соль и перец. Огурцы моем, обрезаем с двух сторон и засыпаем солью — где-то чайной ложкой с горкой, нарезанным чесноком и «Лимонным перцем». Убираем в пакет, плотно завязываем, стараясь оставить минимальное количество воздуха внутри, и ставим в холодильник на 7 часов. Сыр взбиваем в блендере со сливками, укропом и лимонным соком, соль и перец — по вкусу. Кедровые орехи обжариваем на сухой сковороде с солью, выкладываем на тарелку предварительно нарезанные огурцы, добавляем мягкий сыр и сверху посыпаем орешками. Приятного аппетита!
Фото балерин: Сергей Мисенко
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