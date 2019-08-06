Что есть, чтобы похудеть: мастер-класс от лучших балерин Петербурга

Утро начинается с воды, завтрак в 9.00: обычно это чашка кофе плюс пара бутербродов с маслом и сыром. Дальше все зависит от рабочего расписания, а оно всегда разное. Перед репетицией обычно не ешь, а после нее — не хочется. Перекусы чаще всего — это просто кофе или кофе с быстрым углеводом: шоколадом или булочкой. Когда график плотный, то следующий после завтрака полноценный прием пищи — уже ужин. Когда занятость в театре небольшая, дома становлюсь к плите — чтобы и первое, и второе, и компот. Готовить я очень люблю и делаю это неплохо. Мой вдохновитель — Юлия Высоцкая: с ее книгами я поняла, что даже от приготовления супа можно получить удовольствие. Наше меню в основном состоит из мяса, рыбы, большого количества овощей, зелени и кисломолочных продуктов. Обожаю длинные завтраки в выходной, семейные ужины. Мы часто готовим вместе сыном сладкие пироги, разные печенюшки, на Пасху обязательно печём кулич. Ему нравится все смешивать, а потом следить за процессом в духовке. Получить комплимент от домашних, что мама — лучший повар в мире, просто бесценно. Я совсем не пью сладкую газировку, не ем колбасу и майонез, но всем сердцем жду 1 января, чтобы достать из холодильника оливье именно с колбасой, заправленное сметаной именно что с майонезом и есть его ложкой прямо из салатника. В этот момент в мире нет человека счастливей меня. Если обобщать, то в целом я предпочитаю натуральные продукты с минимальной обработкой, без добавок, с максимально простым составом: всегда читайте этикетки на еде, которую собираетесь купить.