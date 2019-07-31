El Copitas Bar отправятся в дорожное путешествие по Восточной Европе
Команда El Copitas Bar, которая в прошлом году отправилась в дорожное путешествие по России с собственным баром на колесах, повторяет свое приключение. Изменилось только направление. В 2019-м Margarita Express 2.0 отправится в Восточную Европу.
В планах провести лекции о текиле и мексиканской культуре, а также устроить самые отвязные вечеринки не только силами команды El Copitas Bar и текилы Patrón, но и при поддержке героев барной жизни каждой из стран-участниц тура.
Бартендеры Артем Перук, Игорь Зернов, Алексей Ермаков (шеф-повар), Сергей Жокин (видеограф) и Лиза Малявкина (PR и образовательная часть проекта) посетят Венгрию, Чехию, Польшу, Румынию, Беларусь и Россию.
В честь нового путешествия команда также выпустила промо-мультфильм, которым поделилась с «Собака.ru».
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Команда El Copitas вместе с баром на колесах Margarita Express
«Экспресс» стартовал из Петербурга 30 июля. За всеми обновлениями можно следить в режиме онлайн в официальных аккаунтах проекта Margarita Express 2.0 Eastern Europe (например, в Instagram). А пока посмотрите, как это было в прошлом году!
El Copitas – единственный бар из Петербурга, который трижды вошел в список ста лучших в мире за всю историю рейтинга The World's 50 Best Bars: в 2016-м году он был на 76-й строчке, в 2017-м поднялся до 70-й, а в 2018-м уже до 39-й! В 2015 El Copitas стал лучшим баром по версии премии «Собака.ru», а его создатели были номинированы на премию «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга», в 2016 команда бара как лучшая в городе была номинирована на ту же премию.
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