El Copitas Bar отправятся в дорожное путешествие по Восточной Европе

Команда El Copitas Bar, которая в прошлом году отправилась в дорожное путешествие по России с собственным баром на колесах, повторяет свое приключение. Изменилось только направление. В 2019-м Margarita Express 2.0 отправится в Восточную Европу.

В планах провести лекции о текиле и мексиканской культуре, а также устроить самые отвязные вечеринки не только силами команды El Copitas Bar и текилы Patrón, но и при поддержке героев барной жизни каждой из стран-участниц тура.

Бартендеры Артем Перук, Игорь Зернов, Алексей Ермаков (шеф-повар), Сергей Жокин (видеограф) и Лиза Малявкина (PR и образовательная часть проекта) посетят Венгрию, Чехию, Польшу, Румынию, Беларусь и Россию.

В честь нового путешествия команда также выпустила промо-мультфильм, которым поделилась с «Собака.ru».