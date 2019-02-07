На улице Белинского прошла акция «Бармены Белинского — жителям Белинского»: бармены и официанты проектов St. Martin Bar, Oliver Pub, Pinch!, The Hat Bar, Terminal Bar и «Фарш и бочка»: «Сегодня день великих дел, когда, устав бороться за чистоту улиц с коммунальными службами, парни из @farshbochka, вместе с барменами соседних @thehat_spb @terminal.bar @oliverpubspb перестали это терпеть, взяли ломы и лопаты и очистили от льда и снега улицу Белинского. Респект, парни! Теперь нечетная сторона Белинского не травмоопасна для прохожих» – написала команда «Фарш и бочка» в своем Instagram.