Рестораторы и бармены Петербурга взялись за лопаты
Лев Лурье призвал петербуржцев ввести чрезвычайное положение из-за плохой уборки снега, суд отказался принимать иск к Смольному из-за работ коммунальных служб, рестораторы и бармены Петербурга взялись за лопаты и рассказали об этом в своих соцсетях. Дорогие петербуржцы, объединяйтесь, потому что иначе никак.
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На улице Белинского прошла акция «Бармены Белинского — жителям Белинского»: бармены и официанты проектов St. Martin Bar, Oliver Pub, Pinch!, The Hat Bar, Terminal Bar и «Фарш и бочка»: «Сегодня день великих дел, когда, устав бороться за чистоту улиц с коммунальными службами, парни из @farshbochka, вместе с барменами соседних @thehat_spb @terminal.bar @oliverpubspb перестали это терпеть, взяли ломы и лопаты и очистили от льда и снега улицу Белинского. Респект, парни! Теперь нечетная сторона Белинского не травмоопасна для прохожих» – написала команда «Фарш и бочка» в своем Instagram.
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Сергей Блохин, совладелец «Пиф-Паф», в своем Facebook: «Тем временем на набережной канала Грибоедова (между Гороховой и Банковским мостом) перестали проезжать автомобили, они тупо вязнут в сугробах. Полный сюр! Заброшенный город! А мы теперь начали пытаться расчищать тротуар лопатой и ледорубом. Наконец-то у нас «как в Канаде»! Не верьте, когда говорят, что никто в Петербурге улицы не убирает».
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Катя Бокучава, совладелица ресторанов Suki Go To Health и «Место» в своем Facebook: «Вот эту территорию вместе с Анечкой мы очистили от 20 сантиметрового льда, за час, без ломика, только двумя железными лопатами<...> Руки трясутся так, как у Евгения Лебедева в спектакле «энергичные люди» https://youtu.be/rWpXG530oY8 #неждипомощиотбеглова»
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Команда Gills: «Сосули» на нашей улице висят постоянно, очищаем ресторан до асфальта в любую погоду, кстати, о наш чистый пятачок удобно отряхивать ноги, прохожие так и делают».
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