Петербургский ресторан «Кококо» вошел в топ-10 мест, в которых стоит поесть в 2019 году

Автор публикации Анна Абель подчеркивает, что петербургский «Кококо» не копирует зарубежные тенденции и знакомит своих посетителей с национальной кухней разных эпох, что стало его достоинством и билетом на попадание в список ресторанных мест 2019 года. Наряду с «Кококо» в топ вошли рестораны 3 Fils в Дубае, 28 Hubin Road в китайском Ханчжоу, À L’aise в Осло, Alcalde в мексиканской Гвадалахаре, Atelier в Мюнхене, LOCO в Лиссабоне, Pizza Studio Tamaki Roppongi в Токио, Sanchez в Копенгагене и Somni в Лос-Анджелесе.

Номинант "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Матильда Шнурова, совладелица заведения, назвала попадание в топ-10 ресторанных мест 2019 «предметом для гордости».