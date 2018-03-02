Петербургская кофейня создала бота в Telegram, с помощью которого можно делать заказы без очереди

Петербургская кофейня Fenster создала Telegram-бота @fenstercoffeebot, с помощью которого можно сделать заказ и забрать его без очереди.

Заведения находятся на Загородном и Невском проспектах. Пользователю нужно выбрать одно из них и напиток из меню с указанием цен. Далее приходит уведомление о том, что кофе готовится, и в течение примерно 3-5 минут заказ можно забрать. На первую покупку через бот предоставляется скидка 50 рублей.

Тему кофе ранее практически раскрыли петербуржцы Данила Горохов и Виктория Животовская, которые провели масштабный анализ городских кофеен, результатом которого стала интерактивная карта с заведениями.