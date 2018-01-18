В 2018 году в России значительно подорожают европейские вина

В России в ближайшее время вырастут цены на вино из Европы. Сильнее всего — до 35% — подорожает относительно недорогая продукция, предупреждают импортеры. Причина заключается в прошлогоднем неурожае винограда в Старом Свете, пишет РБК.

«Не думаю, что такая новость представляет интерес для массового потребителя, скорее всего существенное повышение грядет в категории вин для профессионалов и знатоков. Такие вина занимают не более 15-20% портфелей импортеров, и от некоторых контрактов возможно, им придется отказаться. Полагаю, что незначительный скачок коснется и рынка виноматериалов, или балка, как это называется, на профессиональном сленге (это когда вино, которое мы покупаем в магазине, делается из самого обычного вина, импортируемого наливом (в непотребительской фасовке). Не секрет, что большинство того же „крымского вина“ для масс-маркета производят из балка. В целом не считаю, что сложившаяся ситуация — реальное потрясение для рынка, но, безусловно, коснется luxury-сегмента, который в последние годы и без того переживает серьезный кризис», — рассказала Татьяна Большакова, винный эксперт, клуб Wine-1-1.

По материалам «ДП»