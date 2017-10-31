Отель «Астория» создал пирожное в честь Дианы Вишневой

В честь давней дружбы с прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой отель «Астория» выпустил специальный десерт, который состоит из печеного яблока с корицей, карамелизованного слоеного теста, клюквы в сахаре, шариков из йогуртового мусса с клюквенной начинкой и шариков из клюквенного мусса с начинкой из вареной сгущенки — шеф-кондитер Юлия Иванова придумала лакомство на основе любимых вкусов балерины. Пирожное «Диана Вишнёва» можно попробовать в гостиной «Ротонда» и ресторане «Астория».

Десерт украсили меренгами и уложили в круглую коробочку из белого шоколада, напоминающую изящную шкатулку с драгоценностями. «Мы особенно гордимся давней дружбой с великолепной прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишнёвой. Многие значимые события она отмечала здесь, а ее сценические портреты украшают лучшие номера отеля. Нам захотелось сделать нечто особенное для Дианы. Так родилась идея специального десерта, такого же легкого и утонченного, с разнообразием оттенков и сочетаний, как и сама балерина», — рассказали «Собака.ru» представители «Астории».

В свою очередь, сама Диана Вишнева сообщила, что изначально предупредила руководство отеля о том, что десерт должен быть очень особенным. «Считается, что мы (балерины — Прим. ред. ) питаемся «воздухом» или постоянно сидим на диете. Все это достаточно далеко от истины. На деле же у нас просто иное отношение к сладкому. Для меня десерт — это то, чем можно себя побаловать, нечто исключительное. Именно поэтому я довольно избирательна, в очень редких случаях заказываю сладкое в кафе или ресторанах», — рассказала она, добавив, что была восхищена оформлением пирожного.