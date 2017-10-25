На Кавказе, например, очень любят (и хорошо умеют) петь – поэтому в разделе «Проекты» премии «Что Где Есть в Ставропольском крае» есть и номинация «Лучшее караоке». Иркутск очень близок к Бурятии – так что в номинации «Лучшее блюдо» представлены не только интернациональные бургеры, но и позы (буузы) – бурятский аналог более привычных нам хинкали.