Репортаж: как проходит премия «Что Где Есть» в городах России
Ресторанная премия «Что Где Есть в Петербурге» подходит к финишу, а в других городах, где выходит журнал «Собака.ru», голосование еще в разгаре — рассказываем об особенностях региональной премии.
На Кавказе, например, очень любят (и хорошо умеют) петь – поэтому в разделе «Проекты» премии «Что Где Есть в Ставропольском крае» есть и номинация «Лучшее караоке». Иркутск очень близок к Бурятии – так что в номинации «Лучшее блюдо» представлены не только интернациональные бургеры, но и позы (буузы) – бурятский аналог более привычных нам хинкали.
Новосибирская редакция решила действовать масштабно и вышла за границы города – их премия называется «Что Где Есть в Сибири» и охватывает рестораны не только Новосибирска, но и Томска, Кемерова и Алтайского края. Голосование стартует на следующей неделе.
Часть городов уже определила главных ударников общепита – Красноярск проводит ресторанную премию весной, а Сочи, Казань и Краснодар – летом, причем в Краснодаре это уже традиционно двухдневный опенэйр с масштабной культурной и музыкальной программой, собирающий несколько тысяч человек.
Фото: Geometria.ru
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