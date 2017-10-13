Пользователи TripAdvisor назвали петербургский ресторан лучшим в России

Пользователи сервиса TripAdvisor назвали лучший ресторан в России. Им оказался петербургский Percorso. Рейтинг составляли на основе отзывов путешественников.

Вторую строчку рейтинга лучших заведений страны также занял петербургский ресторан «Палкин». На третьем месте оказалось заведение «Пенаты» из Ярославля.

Итальянский ресторан Percorso открылся в сентябре 2013 года в первом пятизвездочном отеле сети Four Seasons в России.