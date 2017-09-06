Пиотровский, Балаев и Смольникова — о любимых ресторанах в Петербурге

Евгения Мурашова, фотограф Первый Italy, в котором мы побывали, находится на Большом проспекте Петроградской стороны. Нас тогда пригласили на ужин и сказали, что место отличное, но сделали ремарку, мол, «не пугайтесь — ресторан находится в торговом центре». В то время для хороших заведений такое расположение было нетипичным, а вот паста оказалась невероятно вкусной — попробовав ее, мы стали постоянными клиентами группы, а когда ближе познакомились с Мишей и Тимуром — еще и друзьями. Из местного меню в нашем топ-листе — тар-тар из лосося и краб на томатах, а у детей — паста с мясными шариками и «Болоньезе». На завтраки мы часто ходим в Dolci, но в последнее время там столько людей — бывает и сесть негде».