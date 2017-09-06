Открыв первый ресторан Italy семь лет назад, Михаил Соколов и Тимур Дмитриев создали холдинг, в который сегодня входит семнадцать заведений. Создавая гастрономический бренд со знаком качества, устраивая винные вечеринки и лекции о пивоварении, они собрали вокруг себя целую плеяду друзей. Среди них — Екатерина Смольникова и Виктория Шатова, Евгения Мурашова и Анна Квирия, Борис Пиотровский и Артем Балаев.
Пиотровский, Балаев и Смольникова — о любимых ресторанах в Петербурге
Открыв первый ресторан Italy семь лет назад, Михаил Соколов и Тимур Дмитриев создали холдинг, в который сегодня входит семнадцать заведений. Создавая гастрономический бренд со знаком качества, устраивая винные вечеринки и лекции о пивоварении, они собрали вокруг себя целую плеяду друзей. Среди них — Екатерина Смольникова и Виктория Шатова, Евгения Мурашова и Анна Квирия, Борис Пиотровский и Артем Балаев.
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Екатерина Смольникова и Виктория Шатова, основатели благотворительного проекта Play and Help
К ресторанам Italy Group у нас особое отношение: в прошлом году мы вместе проводили акцию «Добро со вкусом» — 10% от каждого фирменного чизкейка отправлялись на строительство детского реабилитационного центра. Нас часто можно встретить в Dolci Cafe — там готовят вкусные завтраки и царит атмосфера дружной семьи. Наши любимые десерты из меню — медовик и все тот же чизкейк, а Игорю (Игорь Смольников, муж Екатерины — Прим. ред.) больше всего нравится сметанник».
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Борис Пиотровский, издатель
С Мишей и Тимуром я знаком давно и был практически во всех их заведениях. Среди любимых мест — Goose Goose на Конюшенной и просторный Italy на Московском. Последнее отлично подходит для дружеских встреч за тарелкой с пастой или пиццей».
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Евгения Мурашова, фотограф
Первый Italy, в котором мы побывали, находится на Большом проспекте Петроградской стороны. Нас тогда пригласили на ужин и сказали, что место отличное, но сделали ремарку, мол, «не пугайтесь — ресторан находится в торговом центре». В то время для хороших заведений такое расположение было нетипичным, а вот паста оказалась невероятно вкусной — попробовав ее, мы стали постоянными клиентами группы, а когда ближе познакомились с Мишей и Тимуром — еще и друзьями. Из местного меню в нашем топ-листе — тар-тар из лосося и краб на томатах, а у детей — паста с мясными шариками и «Болоньезе». На завтраки мы часто ходим в Dolci, но в последнее время там столько людей — бывает и сесть негде».
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Анна Квирия, владелица центра эстетической медицины Estetic Alliance
Мы живем и работаем рядом с Italy на Большом, поэтому постоянно туда ходим и с коллегами, и семьей, и на завтраки, и на ужины. Там всегда дружелюбный персонал, который уже знает, что нам нравится. Я стараюсь питаться полезно, так что в основном заказываю рыбу, гречку с пармезаном и овощи. Приятно, что качество самих продуктов всегда на высшем уровне».
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Артем Балаев, генеральный продюсер AFWSS
Главное и самое важное для меня в ресторанах и пабах Italy Group — то, что у них везде стабильно вкусно. Мое любимое заведение — Goose Gosse. Здесь сошлись все звезды: кроме всего прочего, оно близко к дому, к работе. А в местном бистро еще и демократичные цены — очень удобно для деловых встреч. Не так давно я увлекся темой пивоварения и ходил на специальное мероприятие в паб Bruxelles, на которое приехал владелец семейной бельгийской пивоварни Petrus: мы дегустировали несколько сортов под гастрономический сет. Встреча прошла просто супер: и интересно, и познавательно».
Чтобы гости получали еще больше удовольствия от вкусной еды и дружеских встреч, Italy Group разработали программу лояльности, которая подразумевает накопительную скидку: 20 посещений — 5%, 50 посещений — 10%, 100 посещений — 15%. Карта Italy Group – это отличный повод посетить все заведения ресторанной группы в Петербурге и Москве. Ее может получить каждый гость ресторанов Italy, Goose Goose и Goose Goose Bistrо, бельгийских гастрономических пабов Brugge, Bruxelles, Waterloo и Gent, паба «Биррерия», мясного ресторана Hitch, а также в загородных заведениях Apres Ski и «Ча-Ща». При этом сумма чека не имеет значения: главное — это страсть к вкусной еде.
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