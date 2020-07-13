Передача опыта экологического поведения: обучение для сертификации по системе HVE

В 2012 году винодельческие хозяйства Rémy Martin одними из первых во Франции удостоились сертификата, признанного Министерством сельского хозяйства Франции, HVE (Haute Valeur Environnementale, в переводе на русский «Высокие Экологические Показатели». Эта сертификация представляет собой глобальную инициативу по объединению и поддержке хозяйств, применяющих позитивные практики заботы об окружающей среде). Коньячный Дом Rémy Martin сразу начал делиться своим опытом, предложив коллегам инновационную программу обучения, по итогам прохождения которой можно получить сертификат HVE.

В 1966 году Дом Rémy Martin запустил проект по созданию ассоциации, направленной на долгосрочное партнерство между брендом и виноделами — так появился альянс Alliance Fine Champagne (AFC), в который уже входят 800 партнеров-виноделов. Команда Rémy Martin проводит групповые семинары, где виноградари могут обменяться опытом, или индивидуальные занятия, адаптируясь к особенностям их работы. Главная цель этого проекта – достичь сертификации HVE для всех членов ассоциации. В этом году Rémy Martin есть чем гордиться, ведь 50% партнеров-виноделов уже получили сертификат HVE 3-го уровня, хотя эта цель ставилась только на 2022 год.