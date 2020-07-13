На онлайн-конференции, посвященной экологическому вкладу компании и устойчивому развитию, CEO Rémy Martin Филипп Фарнье и мастер погреба Дома Батист Луазо рассказали о том, какие шаги по защите и охране окружающей среды уже были сделаны брендом и о том, какие цели он ставит перед собой в будущем.
Почему коньячный Дом Rémy Martin — главный по экологии во французском регионе Шаранта?
Rémy Martin — это семейный бизнес, созданный выходцами из французского региона Коньяк, что большая редкость и чем объясняется трепетное отношение не только к качеству выпускаемой продукции, но и к местным терруарам. Именно на этой земле появился знаменитый купаж Cognac Fine Champagne, сочетающий в себе виноград двух крю Grande Champagne и Petite Champagne. С 1724 года Rémy Martin создает коньяк высокого качества со сбалансированным и насыщенным вкусом. Но глобальные изменения климата отражаются на всех сферах жизни. Температура планеты повышается с каждым годом и, например, в прошлом году виноград пришлось собрать на три недели раньше, чем обычно, из-за очень жаркого лета. Регион очень маленький и любые изменения оказывают огромное влияние на экологическую обстановку в целом. Именно поэтому так важно задумываться о будущем и применять превентивные меры. Чем и занимается Rémy Martin. Почти 300 лет истории коньячного Дома не прошли даром и хранители его традиций и ценностей демонстрируют, что важно не только имя, но и наследие, которое передается следующим поколениям.
На протяжении более 10 лет коньячный Дом Rémy Martin работает над созданием модели внедрения ответственных сельскохозяйственных практик и использованием позитивных экологических методов производства. Дом одним из первых серьезно занялся этой темой, осознавая весь груз экологической ответственности. И вот каких результатов уже удалось добиться, совершая шаги, предвосхищающие новые запросы времени:
Передача опыта экологического поведения: обучение для сертификации по системе HVE
В 2012 году винодельческие хозяйства Rémy Martin одними из первых во Франции удостоились сертификата, признанного Министерством сельского хозяйства Франции, HVE (Haute Valeur Environnementale, в переводе на русский «Высокие Экологические Показатели». Эта сертификация представляет собой глобальную инициативу по объединению и поддержке хозяйств, применяющих позитивные практики заботы об окружающей среде). Коньячный Дом Rémy Martin сразу начал делиться своим опытом, предложив коллегам инновационную программу обучения, по итогам прохождения которой можно получить сертификат HVE.
В 1966 году Дом Rémy Martin запустил проект по созданию ассоциации, направленной на долгосрочное партнерство между брендом и виноделами — так появился альянс Alliance Fine Champagne (AFC), в который уже входят 800 партнеров-виноделов. Команда Rémy Martin проводит групповые семинары, где виноградари могут обменяться опытом, или индивидуальные занятия, адаптируясь к особенностям их работы. Главная цель этого проекта – достичь сертификации HVE для всех членов ассоциации. В этом году Rémy Martin есть чем гордиться, ведь 50% партнеров-виноделов уже получили сертификат HVE 3-го уровня, хотя эта цель ставилась только на 2022 год.
Сохранение биоразнообразия и поле для других экспериментов
Только в одном Grande Champagne винодельческие хозяйства Rémy Martin занимают 220 га, 26 га из которых отведено под исследования. Здесь тестируют новаторские решения для улучшения экологичности производственных методов. Главная цель — создание новых, устойчивых к изменениям климата и распространенным заболеваниям лозы сортов винограда, которые помогут сохранить качество eaux-de-vie (рус. о-де-ви, коньячные спирты самого высокого класса) в новых условиях. Кроме того, на этих же 26 га применяются новые технологии, такие как роботизация обработки почвы, сокращение использования пестицидов и уменьшение загрязнения земли, сохранение биоразнообразия (высадка живых оград, травы, деревьев, цветов, сохранение насекомых).
«Все эти эксперименты помогают не превращать нашу работу в рутину, потому что каждый год мы пробуем что-то новое и никогда не останавливаемся, даже если что-то не получается с первого раза», — отмечает мастер погреба Дома Батист Луазо.
Кроме того, Rémy Martin поддерживает инициативу по лесовосстановлению «Сердце нашей Земли» в партнерстве с организацией, отвечающей за управление государственными лесами L’Office national des forêts. Потому что лес играет ключевую роль в процессе выдержки коньяков, ведь бочки сделаны из дуба.
Экодизайн и сокращение углеродного следа
Rémy Martin начал постепенно отказываться от подарочных и стандартных упаковочных коробок. Например, в России эта инициатива уже реализуется на примере грейда VS в on-trade каналах (рестораны, отели, бары). А с 2021 года серия будет везде продаваться без коробок. Из on-trade также исчезнут регулярные упаковки линеек VSOP, 1738 и XO. Кроме того, Rémy Martin придает большое значение сокращению используемого пластика.
Коньячный Дом много внимания уделяет экодизайну, это означает, что каждый из продуктов проходит оценку соответствия базовым экологическим нормам. Всего их 4: оценка объема выбросов CO2 (бренд обязался сократить выбросы углерода на 50% к 2030 году, а к 2050 году достичь углеродной нейтральности), истощения ресурсов, включая водные ресурсы, оценка объема экотоксичности воды.
«Мы убеждены, эти действия обеспечат защиту почвы и окружающей среды. Наша работа ведется с должным уважением к природному богатству региона Шаранта. Мы будем продолжать совершенствоваться и стараться сохранить богатое наследие Дома, достойно принимая новые вызовы современности», — отметил Филипп Фарнье, CEO Rémy Martin.
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