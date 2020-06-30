Компания, управляемая детьми, выпустила первые продукты, созданные по идеям маленьких директоров при их непосредственном участии.
Yummy United объявили о старте продаж в России
Первый продуктовый портфель был утвержден Детским Советом директоров Yummy United, в состав которого вошли дети сотрудников «Магнита» – в этой сети и появятся новинки в пяти категориях: творожные глазированные сырки, соки, молоко, молочные коктейли и сухие завтраки. Важная фишка всей линейки – дизайн и игровые механики, разработанные на основе идей маленьких директоров (как они создавались – читайте в нашем проекте). На каждой упаковке – уникальный скрытый QR-код, который является пропуском в игровые миры, придуманные детьми, и дает шанс поучаствовать в отборе в следующий Детский Совет директоров.
При создании продуктов специалисты Yummy United не только ориентировались на желания и идеи детей, но и учитывали особенности растущего организма, который нуждается в регулярных питательных и сытных перекусах. Для производства глазированных сырков компания использует сырье высшего качества: натуральный творог, ваниль, карамельный соус, бельгийскую шоколадную крошку, шоколадную глазурь и фруктовые наполнители. В линейке соков – пять самых популярных по мнению детей вкусов, и все они произведены без добавления сахара. А благодаря уникальной трубочке Sensory Straw (в отличие от обычной, у нее сплющенный верх с четырьмя отверстиями вместо одного), вкус соков ощущается еще более ярким.
Такая же сенсорная соломинка у молочных коктейлей с тремя вкусами, которые обожают все дети (и взрослые тоже): карамельная ириска, шоколадный и ванильное мороженое. Сухих завтраков два варианта: к классическим шарикам и подушечкам Yummy United добавили хлопья и шарики с ароматом вишни, которые делают утренний перекус еще вкуснее. Осенью компания планирует выпуск новых продуктов (конечно же, при участии детей) и выход в другие торговые сети, а пока купить продукцию Yummy United можно в сети «Магнит».
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