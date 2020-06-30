Yummy United объявили о старте продаж в России

При создании продуктов специалисты Yummy United не только ориентировались на желания и идеи детей, но и учитывали особенности растущего организма, который нуждается в регулярных питательных и сытных перекусах. Для производства глазированных сырков компания использует сырье высшего качества: натуральный творог, ваниль, карамельный соус, бельгийскую шоколадную крошку, шоколадную глазурь и фруктовые наполнители. В линейке соков – пять самых популярных по мнению детей вкусов, и все они произведены без добавления сахара. А благодаря уникальной трубочке Sensory Straw (в отличие от обычной, у нее сплющенный верх с четырьмя отверстиями вместо одного), вкус соков ощущается еще более ярким.